Les meilleurs navires personnalisés Starfield que nous ayons vus jusqu’à présent

Champ d’étoiles est le jeu vidéo très attendu et récemment sorti de Bethesda Game Studios, la société à l’origine d’autres titres en monde ouvert comme Fallout 4 et Bordeciel. Le dernier monstre de Todd Howard est un jeu d’exploration spatiale dans lequel vous incarnez un mineur planétaire qui tombe sur un artefact extraterrestre, vous lançant dans une quête couvrant les planètes et les systèmes solaires pour découvrir le reste de la technologie extraterrestre. Afin de passer d’un système stellaire à un système stellaire, Champ d’étoiles est équipé d’un constructeur de vaisseau spatial qui possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour fabriquer le vaisseau de vos rêves.

Le jeu est sorti officiellement plus tôt cette semaine et les joueurs font déjà ce qu’ils font de mieux : tester ses limites. Le constructeur naval est un service incroyablement approfondi qui vous permet de personnaliser presque tous les modules de votre navire, depuis les canons laser avec lesquels vous désactiverez les pirates de la flotte pourpre jusqu’à la couleur de votre cockpit. C’est tellement immersif, en fait, que ça peut être un peu écrasant pour les joueurs débutants (comme moi).

Les joueurs peuvent mettre la main sur un vaisseau après avoir commencé la quête principale et rejoint Constellation, un groupe qui mène la recherche des pièces manquantes du mystérieux artefact extraterrestre. Barrett, membre de Constellation, vous mettra en relation avec un navire pour rencontrer le reste de l’équipe dans la ville de New Atlantic. Ici, vous pouvez parler à un technicien du navire sur l’aire d’atterrissage et accéder à l’interface de construction navale. Les crédits que votre personnage gagne en pillant et en travaillant sont nécessaires pour acheter des modules ou même des navires entiers pour votre flotte.

Champ d’étoiles les joueurs sur Internet ont montré leurs conceptions de vaisseaux, y compris des références à d’autres jeux vidéo et films de science-fiction, des recréations de personnages de films d’animation et des conceptions inspirées d’objets inanimés. Voici 13 (-ish) des meilleures versions que nous ayons vues.