Les meilleurs musées célèbrent le centenaire du photographe Robert Frank

Le Musée d’Art Moderne célèbre le centenaire de la naissance du célèbre photographe et cinéaste Robert Frank, né le 9 novembre 1924 à Zurich, en Suisse, avec sa première exposition qui lui est entièrement consacrée.

CA.Frank.#3.PD.3–1 : photographie du célèbre photographe/cinéaste Robert Frank, alors qu’il filme le photographe en train de le photographier. Frank est à Los Angeles pour une grande rétrospective de son travail à la Fondation Lannan. LATphoto : Patrick Downs (Photo de Patrick Downs/Los Angeles Times via Getty Images) Los Angeles Times via Getty Images

L’exposition, La vie continue : Robert Frank dans le dialoguerevient sur les six décennies qui ont suivi le livre phare de Frank Les Américains (1958) jusqu’à sa mort en 2019. et met en valeur ses expérimentations et ses collaborations à travers divers médias. Il présente plus de 250 objets, dont des photographies, des films, des livres et des documents d’archives, et est exposé jusqu’au 11 janvier 2025.

Lucy Gallun, la commissaire de l’exposition, a déclaré que « l’énorme impact du livre de Frank Les Américains ce qui fait qu’on se souvient souvent de lui comme d’un photographe solo en voyage, d’un artiste suisse réalisant des photos d’une Amérique qu’il a traversée en étranger. Et pourtant, au cours des six décennies qui ont suivi, Frank a continuellement tracé de nouvelles voies dans son travail, souvent lors de conversations artistiques directes avec d’autres, et ces contributions méritent une plus grande attention. Les images, les films et les livres qu’il a réalisés au cours de ces années témoignent de l’exploration créative incessante de Frank et de son observation de la vie, à la fois brûlante et tendre.

Selon le MoMA, les propres mots de Frank « sont présents tout au long de l’exposition : dans les textes qu’il a griffonnés directement sur ses négatifs photographiques, dans le récit parlé accompagnant ses films et dans les citations intégrées au catalogue de l’exposition ».

Le MoMA a également révélé « l’innovation de Frank sur de multiples supports, depuis ses premières incursions dans le cinéma aux côtés d’autres artistes de la Beat Generation, avec des films tels que Tire ma marguerite (1959), aux livres d’artiste qu’il appelait « journaux visuels », qu’il produisait presque chaque année au cours de la dernière décennie de sa vie.

Le MoMA présente également Images de l’album de Robert Frankune installation qui présente des films et des séquences vidéo inédits de Frank. Il « révèle les expérimentations agitées de Frank et offre l’occasion de rencontrer les figures centrales de sa vie et de son œuvre à New York, en Nouvelle-Écosse et au-delà », a ajouté le MoMA.

Par ailleurs, le MoMA présente une rétrospective complète des films et vidéos de Robert Frank, dont beaucoup récemment restaurés. Ces œuvres couvrent l’intégralité de la carrière de Frank dans le domaine de l’image animée, depuis son psychodrame Beat de 1959. Tire ma marguerite (co-réalisé par Alfred Leslie et mettant en vedette les poètes Allen Ginsberg, Peter Orlovsky et Gregory Corso ; les artistes Larry Rivers et Alice Neel ; et l’actrice Delphine Seyrig ; avec une narration de Jack Kerouac), à sa vidéo de 2008 Fernandoun portrait touchant d’un ami artiste suisse, et Harry Smith à l’hôtel Breslin, 1984 (2017).

Il y aura également une discussion avec l’éditeur et bookmaker Gerhard Steidl le 29 octobre sur l’approche de Frank en matière de création de livres après la publication de Les Américains.

Et il y aura des ateliers de photographie familiale pour les enfants de huit à 12 ans en octobre et novembre, ainsi que des ateliers de photographie familiale pour les enfants de quatre à cinq ans en novembre et décembre.

Du 21 décembre 2024 au 22 juin 2025, une exposition au Museum of Fine Arts de Boston, Robert Frank : le livre de Marieprésentera l’album personnel que Frank a réalisé en 1949 pour sa première épouse, Mary Lockspeiser. L’album se compose de 74 petites photographies prises en Europe, la plupart dépourvues de personnes, avec les inscriptions écrites de Frank. Selon le MFA, le livre « est une réflexion sur la contemplation solitaire » et « représente un moment déterminant dans la carrière de Frank alors qu’il expérimente la juxtaposition de textes et d’images ». L’exposition comprendra également des photos prises par Frank à Paris, prêtées par sa fondation.

Aperture, qui a initialement publié Les Américains, a réédité le livreplus d’un demi-siècle après la publication de l’édition du livre par Aperture et le MoMA aux États-Unis en 1959, après sa publication en France en 1958.

Frank, selon Aperture, « a changé le cours des 20ème siècle », influençant les photographes ultérieurs, notamment Lee Friedlander, Nan Goldin, Danny Lyon, Joel Meyerowitz, Ed Ruscha et Gary Winogrand.