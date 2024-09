Les meilleurs moteurs de recherche IA pour 2024

Idéal pour les agents de recherche d’entreprises personnalisés

En mettant l’accent sur l’utilisation professionnelle, You.com se définit comme une « plateforme de productivité IA » et exploite les LLM existants. Il offre une option gratuite limitée, mais vous devez vous connecter à un compte pour accéder à l’historique des discussions, télécharger des fichiers et créer des agents personnalisés. Un compte gratuit vous limite à une fenêtre contextuelle de 16 000 (alias jetons), ce qui signifie que l’IA ne prendra en compte que ce nombre d’entrées dans la formulation de ses réponses. Je ne suis pas allé très loin dans les tests avec un compte gratuit avant de recevoir un message vous invitant à mettre à niveau. L’abonnement Pro de 180 $ par an vous donne accès aux LLM GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet, à des téléchargements de fichiers jusqu’à 25 Mo par requête, à une fenêtre contextuelle de 64 Ko et à des agents de recherche et personnalisés. Le plan Team de 300 $ par an empêche votre contribution d’être utilisée pour entraîner l’IA, offre une conservation de données nulle et augmente la fenêtre de contexte à 200 000.

You.com vous démarre avec quatre boutons au-dessus du champ de recherche : Recherche, Création, Génie (pour les problèmes en plusieurs étapes) et « Créez votre propre agent personnalisé ». Mais vous pouvez sélectionner des secteurs pour obtenir plus de suggestions, notamment l’analyse des données, l’ingénierie, la finance, le marketing, les produits et les ventes. Chacun de ces choix affiche trois boutons de suggestion différents. Par exemple, sous Ventes, le choix Sales Emailer rédigera un e-mail pour un nouveau contact, pour réengager les clients ou rédiger une proposition de partenariat. Ces suggestions peuvent être plus utiles pour certains utilisateurs qu’une zone de texte vide. Après avoir fourni le client cible et le sujet des tests, You.com a généré un e-mail courtois et professionnel. Le site utilise ChatGPT-4.o pour les résultats et les annonces graphiques. Contrairement à Google Gemini, You.com pouvait recommander des actions spécifiques lorsque je demandais de bonnes actions produisant des dividendes.

You.com propose des applications pour les plates-formes mobiles, des chatbots pour WhatsApp et Telegram, ainsi que des extensions de bureau pour les navigateurs Web Chromium et Firefox.