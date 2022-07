Les meilleurs moniteurs selon le personnel de CNET qui les utilise

Au cours des dernières années, les employés de bureau du monde entier se sont retrouvés obligés de travailler depuis leur domicile. Bien que cela ait augmenté la productivité et réduit beaucoup de stress pour beaucoup, beaucoup de travailleurs n’avaient pas le bon équipement pour créer un bureau à domicile. Même ici à CNET, nous avons dû trouver de nouvelles façons de faire fonctionner notre espace.

Avoir un bon moniteur, voire deux, facilite le travail à domicile, car être penché sur un ordinateur portable peut causer de graves maux de dos et des tensions que vous ne remarquerez peut-être pas tout de suite. Il vaut bien mieux passer sa journée à regarder un grand écran qu’un petit.

L’équipe CNET est pleine d’experts divers; des gens qui passent leur vie à revoir les produits et à les tester, nous savons donc comment choisir un bon produit. Nous avons recueilli des témoignages de la rédaction et des ingénieurs sur leurs moniteurs préférés et pourquoi vous devriez en acheter un aussi.

Gigaoctet J’ai acheté ce moniteur Gigabyte lorsque j’ai acheté un nouveau bureau de jeu. Je voulais un écran de 27 pouces avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et cela était proposé pour environ 300 $ il y a environ un an. N’ayant jamais entendu parler de la marque, j’ai craqué dessus. J’en suis vraiment content. Il a fière allure, de jour comme de nuit, avec peu de reflets. La lunette est super fine. Il peut être ajusté de haut en bas, ainsi qu’incliné. Et il a tous les ports dont vous auriez probablement besoin. La seule chose que je changerais, c’est que le bouton d’alimentation est également un joystick de menu et qu’il se trouve à l’arrière, ce qui est fastidieux les quelques fois où j’en ai besoin. — Nick Hide, directeur de la rédaction

Asus J’adore ce moniteur d’Asus. Étant donné que je suis un monteur vidéo de métier, qui édite également beaucoup de photos pendant son temps libre, il est très important d’avoir un moniteur avec un excellent rendu des couleurs, et ce moniteur ProArt le fait très bien. Il a un peu plus de résolution qu’un moniteur 1080p standard, ce qui est également fantastique, il s’ajuste facilement en mode paysage et portrait, et il peut monter et descendre pour différentes configurations de bureau. Mais le principal argument de vente est probablement le prix. Il est plus cher qu’un moniteur standard, mais pour ce qu’il offre en termes de qualité d’image et de couleur, c’est probablement le moniteur le plus abordable pour les professionnels de la photo et de la vidéo. Le ProArt est beaucoup plus abordable que quelque chose d’Apple. — Owen Poole, producteur vidéo

LG Ce moniteur Full HD est extrêmement basique pour le prix, mais il est si facile à utiliser et m’a permis de traverser certains des cycles d’actualités pandémiques les plus chargés. Avec deux ports HDMI, une prise audio et un connecteur D-sub, j’ai pu connecter de manière transparente sa gloire de 24 pouces à mon Mac de travail (pour le montage et la production numérique), ainsi qu’à mon ancien ordinateur portable Windows et personnel actuel. bureau (pour les jeux vidéo) avec un minimum d’interruptions de ma productivité. C’est 6,8 livres, ce qui peut être lourd pour un moniteur – je ne le saurais pas – mais j’ai également commencé à le transporter dans d’autres parties de ma maison sans problème. Et il a… l’inclinaison de l’écran ! — Dawnthea Price Lisco, rédactrice en chef

Sceptre Lorsque nous avons installé notre bureau à domicile, ma femme et moi avons utilisé ces écrans incurvés Sceptre pendant longtemps. La courbe est suffisamment douce pour ne pas fatiguer vos yeux, tout en vous donnant l’impression d’avoir une expérience enveloppante. J’ai finalement changé mes moniteurs pour quelque chose de plus axé sur le jeu, mais ma femme adore son Sceptre. La tonalité de couleur peut être un peu inégale et il nous a fallu un certain temps pour les composer, mais maintenant qu’elles le sont, elles valent le petit coût. Nous avons fini par en avoir deux pour l’expérience complète. — James Bricknell, rédacteur en chef

HP Alors que je voulais avoir de bons moniteurs de jeu, je ne pouvais pas me permettre certains des plus grands écrans incurvés que vous voyez ici. Mes jeux sur PC se composent de toute façon de jeux en résolution 1080p, donc 4K n’était tout simplement pas nécessaire. J’ai pris deux de ces moniteurs HP ultra-fins car ils ont FreeSync pour les jeux, mais sont également suffisamment discrets pour laisser de la place sur mon bureau pour les claviers que je teste. De plus, l’écran sans lunette est le feu. — James Bricknell, rédacteur en chef

Lepow Pendant la majeure partie de la pandémie, je n’ai pas pu travailler au même endroit dans ma maison tous les jours. Il était hors de question d’installer un grand moniteur ou même un bureau ordinaire pour en mettre un. Le moniteur portable de 15,6 pouces de Lepow m’a donné juste assez d’espace supplémentaire pour travailler, que mon “bureau” soit dans ma salle à manger, mon salon ou ma chambre. La configuration de l’affichage prend quelques secondes avec un seul câble USB-C pour l’image et l’alimentation, bien qu’il dispose d’une entrée HDMI si nécessaire. Tous les câbles sont également livrés dans la boîte, avec un protecteur d’écran. Il a un étui folio qui sert également de support (les versions plus récentes ont une béquille intégrée pour un meilleur positionnement et utilisent moins d’espace sur le bureau). Il dispose même d’une prise casque et de haut-parleurs intégrés de base pour pouvoir se connecter à une console de jeux. Lorsque vous avez terminé la journée, il se replie et se range facilement dans un tiroir ou un sac à dos. Facile. — Josh Goldman, rédacteur en chef

LG Il y a quelques années, je suis passé au LG Ultragear ultrawide, et tout me rend extrêmement heureux. Sa résolution de 3440×1440 est le point idéal pour une configuration de jeu de 34 pouces, car elle n’impose pas un GPU aussi dur qu’un moniteur 4k. C’est 144 Hz, avec prise en charge de la synchronisation adaptative Gsync et VESA (freesync). Je joue à Final Fantasy 14 et Destiny 2 sur une plate-forme de jeu personnalisée, et les fréquences d’images sont incroyables. Étant donné que je ne dépasse même pas les spécifications de ce moniteur – une mise à niveau du GPU dans un an ou deux me permettra de maximiser la partie 144 Hz du moniteur – je vais garder cela pendant un bon moment. — Wesley Radcliffe, directeur de l’ingénierie

Eric Franklin de CNET m’a fait découvrir des moniteurs ultra-larges, et pendant longtemps j’ai eu un LG d’entrée de gamme qui a fait le travail. Lorsque la pandémie a frappé, j’ai décidé d’aller plus loin et je suis tellement content de l’avoir fait. J’ai acheté celui-ci d’occasion/comme neuf sur Amazon, et c’était un rêve de travailler avec. J’ai acheté le 120hz parce que je ne joue pas à des taux de rafraîchissement plus élevés de toute façon, et la plupart du temps je comptais dessus pour le travail. J’ai également trouvé un bras de moniteur qui nettoie très bien mon espace de travail. – Ian Sherr, rédacteur en chef

