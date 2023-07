Les meilleurs moments viraux du MLB All-Star Game 2023 : micro, interviews, plus

Le match des étoiles de la MLB 2023 est arrivé ! Regardez toute l’action en direct sur FOX et l’application FOX Sports, et découvrez ci-dessous les meilleures interactions avec les joueurs, les moments captés par micro et les interviews sur le terrain de la 93e édition de la Midsummer Classic.

Suivez les meilleurs moments et les faits saillants du jeu avec nos mises à jour en direct ici.