Les meilleurs moments viraux de Noël de la NFL : Packers-Dauphins, Broncos-Béliers, Buccaneers-Cardinaux

Ligue nationale de football il y a 29 minutes partager Facebook Twitter reddit lien

Joyeuses fêtes! La NFL a livré une liste de trois matchs le jour de Noël qui a débuté sur FOX alors qu’Aaron Rodgers et les Packers cherchent à se battre dans l’image des séries éliminatoires, tandis que les Tua Tagovailoa et les Dolphins se bousculent pour un meilleur positionnement dans le classement des jokers de l’AFC.

Ensuite, Russell Wilson et les Broncos se rendent à Los Angeles pour affronter Baker Mayfield et les Rams, et Tom Brady retourne en Arizona – où il a beaucoup d’histoire du Super Bowl – pour affronter les Cardinals.

Voici les meilleurs moments tendance d’un triple titre de joie des fêtes !

Packers de Green Bay face aux Dolphins de Miami

Attendez… mauvais football!

Cela fait déjà une semaine depuis la finale de la Coupe du monde, mais cela n’arrête pas le receveur des Packers Allen Lazard.

Aaron Jones Rend

À VENIR :

Broncos de Denver contre les Rams de Los Angeles (16 h 30 HE)

dim 21h30 SCS NFL PROPAGÉ GAGNER TOTAL Broncos de Denver TANIÈRE -3.0

-167

o36

Rams de Los Angeles LAR +3,0

+130

u36



Tampa Bay Buccanners face aux Arizona Cardinals (20 h 20 HE)

Lun 01:20 CNB NFL PROPAGÉ GAGNER TOTAL Boucaniers de Tampa Bay TB -7.5

-400

o41

Cardinaux de l’Arizona ARI +7,5

+280

u41



Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore

dans ce sujet Ligue nationale de football Emballeurs de Green Bay Dauphins de Miami Rams de Los Angeles Broncos de Denver Boucaniers de Tampa Bay Cardinaux de l’Arizona NFL – Packers contre Dolphins – 25/12/2022 NFL – Broncos contre Rams – 25/12/2022 NFL – Buccaneers contre Cardinals – 26/12/2022

partager