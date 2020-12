La façon dont les sportifs gagnent nos cœurs sur les terrains est déjà connue du monde entier, mais cette année, nous avons eu des moments incroyables de victoire sur Internet avec nos sportifs préférés du monde entier.

Du match de tennis sur les toits de Federer au défi de forage de maïs de David Warner, les fans ont été ravis des moments de bien-être que ces stars ont donnés.

Nous allons jeter un coup d’oeil…

1 | Federer dans un match de tennis sur le toit

Lorsque deux jeunes joueurs de tennis italiens ont filmé leur vidéo de jouer au tennis sur le toit pendant le verrouillage, ils ne savaient pas que cela changerait leur vie. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en un rien de temps, atteignant également la star du tennis Roger Federer, qui est venue surprendre les enfants après le verrouillage et a joué un match sur le toit avec les deux. Les trois sont également sortis pour le déjeuner par la suite.

Federer a également proposé de parrainer les enfants dans un camp de tennis plus tard.

2 | Vacances à Saina-Kashyap

Les photos de vacances de Saina Nehwal et Parupalli Kashyap ont vraiment emporté le cœur des fans. Le couple et d’autres amis ont passé de belles vacances aux Maldives (comme le disent leurs publications Instagram) et ont gagné Internet en un rien de temps.

3 | Sania Mirza avec Son Izhaan

La star du tennis Sania Mirza n’arrête pas de publier des photos et des vidéos d’elle-même avec son fils Izhaan Mirza et les fans ne peuvent pas en avoir assez! Des jolies photos de jumelage aux vidéos de combat intéressantes, le duo mère-fils a conquis des millions de personnes sur Internet.

4 | Virat-Anushka

Lorsque l’adorable couple Virat Kohli et Anushka Sharma ont annoncé la nouvelle de leur grossesse, les fans ont eu l’impression que leur propre famille s’agrandissait. Internet a montré les deux lots d’amour alors que les félicitations affluaient du monde entier.

5 | Foreuse à maïs David Warner

Le verrouillage nous a tous fait faire des choses folles, mais est-ce que quelqu’un a fait quelque chose d’aussi hilarant dangereux que David Warner? Dans le Corn Drill Challenge qui est devenu viral sur les médias sociaux pendant le verrouillage de la pandémie, l’ouvreur australien est allé de l’avant et a essayé cela, pour finalement se casser les dents de devant. Warner a posté sa vidéo avec un avertissement de ne pas essayer cela à la maison.

2020 a été une bonne année pour les fans se rapprocher de leurs sportifs préférés.