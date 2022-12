Les meilleurs moments filmés en 2022

Il y avait plus qu’assez de gros titres en 2022 pour augmenter votre niveau d’anxiété et votre tension artérielle, mais cette année a également été pleine de moments qu’il fallait voir pour le croire. La liste des vidéos les plus regardées sur CTVNews.ca cette année comportait une rencontre avec un animal sur un million et une paire de réactions hilarantes de garçons qui n’étaient pas ravis de ce que la journée leur réservait. Voici cinq moments filmés qui ont retenu notre attention en 2022. Un garçon tombe sur une paresse lente en faisant de la tyrolienne Parfois, la vie vient vite à vous. Pour un garçon faisant de la tyrolienne à travers une forêt tropicale du Costa Rica le 13 mars, la vie est arrivée lentement. Un guide touristique du parc Go.Adventure Arenal a capturé le moment où un enfant faisant de la tyrolienne à travers une forêt tropicale à La Fortuna, au Costa Rica, est entré en collision avec un paresseux accroché au câble. Selon Flavio Leiton Ramos, le propriétaire du parc, “Le paresseux ou l’enfant n’ont pas été blessés, et ils ont juste dû attendre que le paresseux s’éloigne pendant environ 15 minutes.” Un enfant de neuf ans fatigué de pelleter de la neige Les soupirs lourds de Carter Trozzolo, neuf ans, ont parlé pour tout le monde à Toronto lorsque CTV Toronto lui a demandé de pelleter le trottoir après qu’un blizzard massif ait frappé la ville en janvier. Dans une vidéo qui a été visionnée des millions de fois, Trozzolo a déclaré qu’il pelletait toute la journée pour “mes voisins, mes amis et probablement des gens que je ne connais même pas”. La réaction hilarante de Trozzolo a attiré l’attention internationale, lui valant même une apparition dans The Kelly Clarkson Show. Clarkson a donné à Trozzolo 1 000 $ pour ses problèmes. Début du poisson : un pêcheur sur glace attrape un brochet en train d’être avalé par un maskinongé Ce n’est pas souvent qu’une histoire de poisson aussi improbable que celle-ci ait des preuves vidéo pour l’étayer. Jerry Burke, un pêcheur de la région de Killarney en Ontario, a réussi à attraper un grand brochet de 51 cm juste avant qu’il ne soit attrapé par un maskinongé de 127 cm. Burke a réussi à capturer sa prise surprenante sur vidéo lors d’un événement de pêche sur glace dans la baie Georgienne à la fin janvier. Burke a déclaré à CTV News dans un message que le maskinongé avait été relâché avec le brochet toujours dans la bouche. Un chiot échappe aux griffes d’un pygargue à tête blanche En une fraction de seconde, un petit chiot est passé de s’occuper de ses propres affaires à se battre pour sa vie – et tout a été filmé. Les images de la caméra de la sonnette ont capturé le moment où un chiot Yorkie de huit mois nommé Coco a échappé aux griffes d’un pygargue à tête blanche qui a plongé dans une arrière-cour de Metlakatla, en Colombie-Britannique et l’a arraché le 16 juin. Coco peut être entendu crier frénétiquement alors que l’aigle essaie de l’emporter, mais on le voit ensuite sprinter vers le porche arrière après avoir fait une évasion dramatique. Selon ses propriétaires, le chiot s’est rétabli après trois jours sous soins vétérinaires et a recommencé à courir dans la cour “comme si rien ne lui était arrivé”. Le prince Louis fait des crises de colère lors du jubilé de platine de la reine Elizabeth II Le prince Louis a eu du mal à rester amusé par la pompe et l’apparat lors des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Le royal de quatre ans a volé la vedette et le cœur du public lorsqu’il s’est bouché les oreilles et a semblé crier lors d’un survol de la Royal Air Force au palais de Buckingham le 2 juin. Trois jours plus tard, Louis a été aperçu en train de faire une crise de colère lors de l’événement Platinum Pageant, tirant la langue à sa mère, Kate Middleton, et couvrant sa bouche avec sa main.

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '404047912964744', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=404047912964744', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });