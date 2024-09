Les meilleurs moments des MTV VMA 2024

Le 11 septembre 2024, des stars se sont réunies à l’UBS Arena de New York pour récompenser certains des meilleurs titres de l’année, de « Espresso » de Sabrina Carpenter à « Fortnight » de Taylor Swift et Post Malone. Animée par Megan Thee Stallion, la cérémonie a vu des performances de Shawn Mendes, Camila Cabello, LL Cool J et bien d’autres.

Flavor Flav offre à Jordan Chiles une horloge de bronze et un prix olympique en argent Saveur Flav et piments Jordan.

par Coppola/Getty

Flavor Flav, fan incontesté de l’équipe américaine, est montée sur scène avec l’olympien Jordan Chiles pour remettre le premier prix de la soirée – pour la meilleure collaboration – et tandis que Taylor Swift et Post Malone ont remporté le prix Moon Person, Chiles s’est vu offrir son propre prix. En réponse à la nouvelle selon laquelle Chiles s’était vu retirer sa médaille de bronze en gymnastique, le rappeur de Public Enemy, âgé de 65 ans, lui a offert un collier en bronze représentant une horloge, un cadeau dont il avait déjà parlé sur les réseaux sociaux. En plus du nouvel accessoire, il a également déclaré qu’il lui verserait la récompense en espèces qui lui aurait été attribuée en tant que troisième. « Et devine quoi d’autre », a déclaré Flav sur scène. « J’ai reçu ton prix en argent… Je voulais juste te faire une surprise avec ça. Je ne voulais rien te dire en coulisses. » « Mais Jordan, tu as fait ce que tu voulais », lui dit-il. « Félicitations. Tu mérites tout. »

Taylor Swift et Post Malone partagent un doux discours de remerciement Post Malone et Taylor Swift.

Mike Coppola/Getty

Taylor Swift a démarré les VMA de cette année en force, remportant le premier Moon Person of the night pour la meilleure collaboration pour Le Département des poètes torturés single, « Quinzaine » avec Post Malone. « Il y a une raison très claire pour laquelle Post Malone est la personne préférée de tous les musiciens avec qui collaborer », a commencé Swift, avant de s’adresser au musicien : « C’est parce que tu es incroyablement talentueux. Tu es si polyvalent et tu es la personne la plus terre-à-terre. » Malone a complimenté Swift en retour, partageant que même s’il était « absolument sans mots », elle est « l’une des personnes les plus gentilles et les plus talentueuses que j’ai eu l’honneur de connaître ».

Megan Thee Stallion rend hommage à une tenue emblématique de Britney Spears aux VMA (De gauche à droite) Megan Thee Stallion et Britney Spears.

MTV; Getty Images

Bien que Megan Thee Stallion ait porté divers ensembles tout au long de sa soirée en tant qu’animatrice, une tenue en particulier était particulièrement remarquable car elle rendait hommage à l’une des performances emblématiques de Britney Spears « I’m a Slave 4 U » aux VMA de 2001. Megan a imité le look à la lettre avec un haut de soutien-gorge vert et un pantalon jaune. en direct serpent — même si elle était décidément moins ravie de sa rencontre avec le serpent et a demandé qu’il soit retiré à mi-chemin de son introduction. Megan n’était pas la seule à saluer Spears avec style : la robe Roberto Cavalli de Tate McRae portée sur de la lingerie Fleur du Mal faisait écho à la mini-robe bleu marine que Spears portait sur le tapis rouge en 2001…

Sabrina Carpenter fait référence à Britney Spears et embrasse un extraterrestre dans Medley Sabrina Charpentier.

Christopher Polk/Getty

…et la performance medley de Sabrina Carpenter ne comprenait pas seulement un set hors du commun avec des astronautes et un extraterrestre, pendant sa transition de « Please Please Please » à « Taste », l’interlude parlé de « Oops!…I Did It Again » de Spears jouait en arrière-plan. Et comme si cela ne suffisait pas à faire vibrer les fans, Carpenter en a également planté un sur l’extraterrestre avant de se lancer dans « Espresso ».

Orlando Bloom et Katy Perry s’embrassent avant son discours vidéo Vanguard MTV

Lorsque le moment est venu pour Katy Perry de monter sur scène pour se produire en tant que lauréate du Video Vanguard Award de cette année, une personne très spéciale l’a présentée au public. « Vous êtes tombé amoureux d’elle en tant que Katy Perry. Je suis moi-même amoureux d’elle en tant que Katheryn Hudson », a déclaré Orlando Bloom, le partenaire de longue date de Perry, au début de son discours. « Vous la connaissez comme une superstar mondiale qui apporte de l’amour, de la lumière et son sens de l’humour unique à chaque chanson qu’elle écrit et à chaque clip qu’elle crée », a-t-il poursuivi. « Je la connais comme une mère, comme une partenaire, qui apporte le même amour et la même joie à notre famille. » Après la douce présentation de Bloom, Perry a interprété un medley de ses plus grands succès. À la fin, elle a été accueillie par Bloom, un baiser et son tout nouveau trophée.

Chappell Roan enflamme la scène lors de sa première prestation lors de la cérémonie de remise des prix Chapelle Roan.

Arturo Holmes/Getty

Lors de sa première cérémonie de remise de prix très attendue, Chappell Roan n’a pas déçu. Sur le tapis rouge, elle a évoqué le thème médiéval de sa performance avec une cape, une épée et un chevalier qui l’accompagnait. Puis, pour la performance, introduite par l’une de ses drag queens modèles, Sasha Colby, la chanteuse de « Hot to Go! » a commencé par tirer une arbalète enflammée sur le décor du château. Vêtue d’une armure, Roan a livré une interprétation vocale impressionnante de sa chanson « Good Luck, Babe! » tout en dansant avec des chevaliers armés d’épées. Alors qu’elle concluait la chanson à genoux devant la scène, la foule dans l’UBS Arena a éclaté en acclamations.

Halsey fait du rock dans un garage Halsey.

Mike Coppola/Getty

Après avoir foulé le tapis rouge dans la même robe Versace qu’Elizabeth Hurley portait aux VMA en 1996, Halsey a continué sur la lancée des années 2000 avec une interprétation de son dernier single « Ego ». L’auteure-compositrice-interprète a joué de la guitare électrique dans un garage avec son groupe, dont faisait partie la bassiste de Måneskin, Victoria De Angelis. Ramenant le public à l’apogée du pop rock au début des années 2000, elle portait une chemise sans manches à col et une cravate noire avec un jean coupé et des Converse.

Chappell Roan prononce un discours émouvant en guise de remerciement pour le prix du meilleur nouvel artiste Chapelle Roan.

Christopher Polk/Billboard via Getty

Roan a remporté son premier trophée Moon Person en remportant le titre de meilleure nouvelle artiste face à Gracie Abrams et Tyla. En acceptant la statuette dans sa troisième tenue de la soirée, une robe en cotte de mailles, Roan a commencé son discours par un hommage à MTV, sa maison de disques, ses amis et sa famille. Elle a ensuite exprimé sa gratitude aux artistes drag, aux personnes queer et trans qui « alimentent la pop » et aux personnes gays qui « dédient leurs chansons à quelqu’un qu’ils aiment – ​​ou détestent ». « Merci aux gens qui sont fans, qui m’écoutent, qui m’entendent Quand je partage ma joie et mes peurs », a poursuivi la chanteuse, qui a récemment exprimé ses angoisses face à la célébrité. Elle a conclu : « Et pour tous les jeunes homosexuels du Midwest qui regardent en ce moment, je vous vois. Je vous comprends, car je suis l’une d’entre vous, et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous voulez être. »

LL Cool J interprète un medley nostalgique de hits hip-hop LL Cool J.

Mike Coppola/Getty

L’année 2024 a non seulement marqué le 40e anniversaire des VMA, mais aussi les quatre décennies écoulées depuis la création de Def Jam Recordings. En tant que membre de la première heure du label, il était tout à fait normal que LL Cool J se produise pour commémorer cet anniversaire marquant. Rejoint par Flavor Flav et Chuck D de Public Enemy, le rappeur et acteur a interprété un medley de tubes comme « Mama Said Knock You Out » et « Bring the Noise ».