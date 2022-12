Les meilleurs moments de télé-réalité de 2022

Les moments de télé-réalité les plus fous de l’année dernière comprenaient le chahut de radicchio sur Les vraies femmes au foyer du Potomacune confession d’enfant extérieur #LAMH et une arrestation #RHOSLC.

Vous savez que BOSSIP adore la télé-réalité et tout au long de l’année, nous avons couvert des moments marquants de la télévision non scénarisée époustouflante.

La famille de Porcha coups de poing: Les poings de Porsha volent lors d’une explosion massive

Lors d’un épisode de janvier de #PorshasFamilyMattersFISTS FLEW lors d’une altercation à couper le souffle.

L’émission dérivée de Bravo a suivi l’ancien Vraie femme au foyer d’Atlanta Porsha Williams mélangeant sa famille avec son fiancé de l’époque, Simon Guobadia…

et le père de son ex-fiancé/fille, Dennis McKinley.

Le spectacle était une course folle et comprenait des moments tendus et désordonnés, notamment le refus de Porsha de rendre les biens personnels de son ex-fiancé, des allégations selon lesquelles Porsha aurait trompé Dennis et des explosions.

La plus grosse explosion s’est cependant produite au Mexique lorsque Porsha a été vue en train de jeter les mains sur le chemin de Dennis McKinley pendant que Simon tentait de désamorcer la situation.

Au milieu d’une conversation refait surface sur Dennis trompant Porsha pendant qu’elle était enceinte, Porsha a exigé que Dennis, sa mère et «ses salopes» quittent une table.

“Va! Sortez le f ***! dit Porsha pendant que Dennis et sa mère se dirigeaient vers un escalier pour sortir et pendant que Simon disait calmement à Dennis qu’ils “s’occuperaient de ça un autre jour”.

Alors que Porsha et Dennis partaient, cependant, les choses sont devenues physiques et les caméras ont capturé Porsha lançant ses poings dans la direction de Dennis.

Le combat comprenait également Porsha disant à la mère de Dennis, Mama Gina, “Tu as entendu ce que j’ai dit” avant que la poussée ne s’ensuive. Plusieurs parties du combat étaient difficiles à voir, mais Porsha s’est exclamée que Dennis “touchait sa famille” et l’ancienne star de RHOA a jeté des assiettes et a essayé de frapper quelqu’un avec un microphone.

Simon a également été vu la tenant en arrière pendant qu’elle criait et pleurait de frustration et Dennis McKinley a été vu retenu en disant: “Ils sont allés après ma mère, yo!”

Plus tard, le cousin de Porsha, Storm, a accusé Dennis de l’avoir agressée physiquement pendant l’altercation et a partagé des photos de ses blessures. Dennis a nié avoir frappé Storm et Porsha a exprimé des remords pour ses actions.

Porsha est passée de l’incident et elle et Simon sont maintenant mariés.