Il y a une petite blague courante dans le monde de Insomniaques Homme araignée Jeux. Avengers Tower, Bleecker Street, Nelson et Murdock sont illuminés dans toute la ville de New York : mais quand la merde frappe le ventilateur, où sont tout le monde sauf Spider-Man ? Peut-être que la vraie question de ces jeux est plutôt de savoir pourquoi NYC voudrait que d’autres héros veillent sur eux avec des gars comme Pierre Parker et Miles Morales dans les parages.

Déballage du pack Playstation 5 en édition limitée Spider-Man 2 de Marvel

Spider-Man 2 de Marvel est un jeu dans lequel, comme la plupart des suites, surtout dans le monde des super-hérosau sommet du monde du jeu vidéo – la nécessité d’être plus que son prédécesseur persiste plus que même l’ombre d’un symbiote. Pas seulement mécaniquement, dans la mesure où il y a plus de choses à faire, plus de compétences à débloquer, plus de Spider-Man à Spider-Man ; même son histoire le reflète, car elle s’épanouit et se transforme en une menace qui ne met pas seulement New York en danger comme l’a fait la montée des Sinister Six dans le jeu original, mais menace d’envelopper le monde entier.

Mais malgré tout, le besoin d’être plus grand est toujours présent lorsque vous jouez. Spider-Man 2—alors que son histoire se déroule tour à tour pour le pire, alors que de plus en plus de choses à faire sur votre carte – dans la mer de toutes ces choses à faire se trouvent des moments où le jeu prend du recul, reprend son souffle et vous rappelle pourquoi Pierre et Miles faire tout ce qu’ils font en premier lieu. Spider-Man 2 est à son meilleur dans ces sous-histoires, ces fenêtres sur la vie non pas spécifiquement de Miles Morales et Peter Parker, mais sur la vie des gens qui les entourent. Amis, membres de la communauté, associés éloignés, parfaits inconnus, ils deviennent dans ces moments, métaphoriquement et dans certains cas littéralement d’un point de vue mécanique, les protagonistes de Spider-Man 2l’histoire depuis un moment.

Capture d’écran : James Whitbrook/Gizmodo, Insomniac Games/Sony

Insomniaques Homme araignée les jeux ont toujours poussé ce lien entre le monde au sens large et ses héros-araignées, non seulement narrativement, mais aussi mécaniquement. De temps en temps entre les décors de l’histoire dans l’un des trois Homme araignée jeux, les joueurs sont obligés de mettre le récit principal en pause et de sortir dans la ville, de réaliser au moins un élément de tout type de contenu secondaire – qu’il s’agisse d’une mission secondaire à part entière ou de quelque chose d’aussi simple que trouver un objet de collection ou arrêter un crime aléatoire – avant que Spider-Man ne se relève et ne se prépare à poursuivre tout ce qui se passe dans l’histoire principale. Pour certains, cela peut ressembler à des obstacles, à une corvée avant de revenir à la grande action et au drame du récit principal. Mais encore et encore, ces pauses sont des rappels : ce C’est ce que fait Spider-Man, non seulement le grand héros qui sauve la situation, mais il aide le New-Yorkais moyen, surveillant les gens là où ils le peuvent – c’est une priorité aussi importante que n’importe quelle énorme menace, et Peter et Miles sont toujours prêt à cette priorité en premier.

Trois histoires parallèles dans Spider-Man 2 incarner cela en particulier. Le premier oblige littéralement le joueur à changer de perspective, dans le cadre de Miles se faisant raconter une histoire alors qu’ils incarnent son amour, l’artiste sourd Hailey. Au cours de la mission, qui comporte un paysage sonore réduit et d’autres changements mécaniques pour différencier l’intériorité de Hailey de celle des Spider-Men, elle affronte un supposé tagueur de graffitis dégradant la zone locale, pour découvrir un artiste expérimental similaire à elle qui a du mal à se concentrer. et inspiration pour leur travail. La mission se termine avec la décision du duo de se retrouver dans un groupe d’art et de travailler davantage ensemble, et avec Hailey ayant fourni quelques œuvres d’art murales locales supplémentaires à la région… et Miles, juste resté là à regarder son ami raconter cela. histoire pour lui. Il n’y a pas d’enjeux minables, pas de menace criminelle surprise : c’est juste l’histoire de la façon dont Spider-Man inspire les gens autour de lui à devenir de meilleurs membres des communautés dans lesquelles ils habitent.

Capture d’écran : James Whitbrook/Gizmodo, Insomniac Games/Sony

Les deux autres sont des parallèles mécaniques, l’un où Spider-Man est invité à localiser le grand-père disparu d’une jeune femme, l’autre où ils rencontrent Howard, un personnage sans abri du premier jeu qui élève des pigeons autrefois gardés par sa défunte épouse. Jouables par Peter ou Miles, les deux requêtes via l’application en jeu « Friendly Neighbourhood Spider-Man » – créée par le meilleur ami de Miles, Ganke, et faisant partie de la réaction plus large d’Insomniac aux critiques du premier jeu où la relation de Spider-Man avec le contenu secondaire a été exclusivement filtré une relation avec le NYPD– culmine avec des moments où le contrôle est largement retiré au joueur, puisqu’il lui est demandé de s’asseoir et d’écouter deux personnages raconter leurs luttes à Spider-Man. Le grand-père, Earl, raconte avoir revisité des domaines particuliers à sa femme aujourd’hui décédée, alors qu’il est aux prises non seulement avec sa solitude croissante, mais aussi face à sa propre santé en déclin et aux souvenirs qu’il laissera derrière lui de son mariage. Le sort de Howard est tout aussi émouvant, alors qu’il charge Spider-Man de trouver une nouvelle maison pour ses oiseaux – alors qu’il dit au revoir de manière touchante à un héros qui l’a soutenu au plus bas, pleinement conscient qu’il est dans ses propres moments de mort.

Il n’y a pas de méchants à frapper ici, pas de lunettes à travers lesquelles se balancer. Les deux missions comportent des séquences plus traditionnelles de type Spider-Man : pour trouver Earl, les joueurs doivent naviguer dans une série de jeux de réflexion scientifiques pendant que Peter ou Miles suivent sa position dans Prospect Park. Une fois qu’Howard vous a demandé de déplacer ses oiseaux, vous vous balancez et vous envolez jusqu’au bout. Spider-Man 2‘s New York, des quais du quartier financier aux banlieues du Queens, avant de revenir pour découvrir que Howard est décédé. Mais ils vous demandent également tous les deux, en tant que joueur, de vous asseoir dans ces moments et d’écouter ces personnages partager leurs préoccupations émotionnelles les plus profondes avec Spider-Man – un étranger masqué, mais pour ces gens un idéal, une figure avec laquelle ils se sentent connectés. à. Vous ne pouvez pas combattre les peurs et les regrets auxquels ces deux hommes sont confrontés, vous ne pouvez pas changer leur destin ; ils veulent juste que tu sois là et que tu écoutes, parce que tu es Spider-Man. Vous êtes le symbole de l’héroïsme dans cette ville, dans toutes ces différentes communautés. Et qu’est-ce que Spider-Man sinon le héros de New York et de ses habitants, plus que n’importe quel Avenger ou Defender ne pourrait jamais l’être ?

Dans ces moments où Peter et Miles prennent du recul pour être des témoins plutôt que des projecteurs, nous sommes invités à réfléchir à ce que Spider-Man signifie en tant que héros pour les habitants de New York, au-delà de la situation dans son ensemble. Les Spider-Men sont des héros pour ces gens, mais ils sont aussi une source d’inspiration pour devenir meilleur, des épaules sur lesquelles pleurer, une oreille à prêter. Et c’est toujours aussi important d’être le grand super-héros qui sauve la situation.

