Les meilleurs moments de Holly Willoughby dans This Morning, des insinuations effrontées aux feux de cuisine alors qu’elle quitte la série après 14 ans

HOLLY Willoughby a annoncé qu’elle quitterait This Morning après 14 ans passés sur le canapé.

La présentatrice a déclaré qu’elle avait pris la décision « difficile » pour « elle-même et sa famille » dans une déclaration émouvante sur Instagram.

Rex

« J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrai pas à This Morning », a-t-elle écrit.

« À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des années, merci beaucoup. C’est un au revoir tellement difficile, vous êtes incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble.

«Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci. Surtout, merci aux merveilleux téléspectateurs. Vous avez été si fidèle, si solidaire et la meilleure entreprise chaque jour.

« Richard et Judy ont dit que nous ne nous occupons que de cette émission, elle appartiendra toujours aux téléspectateurs. Cela a été un honneur de faire partie de son histoire et je sais qu’il reste de nombreux chapitres à parcourir dans cette histoire. Malheureusement, je sens maintenant que je dois prendre cette décision pour moi et ma famille.

« Vous allez tous me manquer tellement », a-t-elle ajouté.

Aussi triste que puisse être la nouvelle, on peut dire sans se tromper que Holly s’est bien amusée dans la série avec ses co-stars bien-aimées.

Holly était connue pour capter les rires en direct à l’antenne ou pour ne pas dissimuler ses réactions lorsque des erreurs hilarantes se produisaient.

Il fut un temps où le chef de la télé Gino D’Acampo distrayait Holly Willoughby et Phil Schofield en dévoilant ses fesses hors écran avant qu’une multitude de feux d’artifice n’étourdissent Holly derrière un canapé.

La mère de trois enfants a ensuite supplié les téléspectateurs de « fermer les yeux » après avoir révélé trop tôt le gagnant d’un prix, avant que la co-présentatrice Josie Gibson ne provoque l’hilarité en tombant d’un parcours d’obstacles gonflable.

Les incidents garantissaient également de provoquer l’hilarité, notamment lorsque Holly s’est exclamée : « J’aime un coq-a-chon », dans une insinuation amusante en réponse à la vue du chien de l’acteur Russell Crowe, avant de réaliser qu’il était peut-être encore en cours d’appel vidéo.

Dans la cuisine, l’animateur de MasterChef, John Torode, semblait parfaitement ignorant que sa cuisine parfaite était sur le point d’être engloutie par les flammes lorsqu’il a laissé son torchon sur la cuisinière à gaz.

Phil et Holly ont été forcés de crier une alerte à travers la caméra, ce qui a forcé John à en prendre note, à saisir calmement le tissu et à le passer sous le robinet.

Le sentiment de soulagement était évident alors qu’il évitait de peu un énorme désastre à l’écran.

Pendant ce temps, James était en fait dans le studio lorsque son accident avec un mixeur s’est produit.

Holly rigola également de manière incontrôlable tandis que Phil Vickery perçait une série de trous satisfaisants dans de la pâte à pain.

Après une plaisanterie effrontée, les hôtes étaient à court de mots.

En plus de se retrouver en proie aux calamités de la série, Holly s’est également forgée la réputation d’être l’une des animatrices les plus en larmes à la télé.

Holly est tombée en panne l’année dernière en entendant Kate Garraway parler de prendre soin de son mari Derek Draper qui a contracté un coronavirus mortel en mars 2020.

La star de Good Morning Britain a raconté comment elle ressentait une « solitude tenace » et avait hâte de voir une réaction de Derek, qui pouvait à peine bouger ou parler après un an passé à l’hôpital.

Les sanglots de Holly pouvaient être entendus alors que son co-animateur Phillip Schofield qualifiait Kate de « femme remarquable ».

Lorsque l’ancien meilleur ami Phil, qui a quitté la série en mai de cette année, a parlé de sa sexualité, Holly n’a pas pu contrôler ses larmes.

Elle a soutenu son amie et ils se sont tenus l’un l’autre en direct alors que la star mariée parlait courageusement de sa sexualité devant la nation pour la première fois.

Avant de lire sa déclaration, Holly a déclaré aux téléspectateurs qu’elle n’avait « jamais été aussi fière de mon ami qu’aujourd’hui ».

Par la suite, ses yeux se sont remplis de larmes avant que Phil ne révèle le traumatisme derrière sa décision de la rendre publique.

Le départ soudain de Holly survient après qu’un homme ait été accusé de complot visant à la kidnapper et à l’assassiner.

Gavin Plumb, 36 ans, a comparu devant le tribunal vendredi au sujet du « plan détaillé » après que la police a fait irruption dans son domicile d’Essex deux jours auparavant.

Ce père de deux enfants de 35 pierres a été arrêté après que la police eut été informée de ses projets présumés, qui impliquaient un « tueur à gages » américain.

Holly s’est retirée de son travail à la télévision et a raté une cérémonie de remise de prix ce week-end.

Dans un e-mail envoyé au personnel et vu par The Sun, le directeur général d’ITV Daytime a déclaré qu’il soutenait Holly autant qu’il le pouvait pendant cette « période pénible ».

La patronne Emma Gormley a déclaré qu’elle savait que de nombreux membres du personnel avaient également été « profondément affectés » par la nouvelle du prétendu complot.