Les meilleurs moments de Dot Branning, légende d’EastEnders, du meurtre de son fils à un épisode par elle-même

L’icône de WALFORD, Dot Cotton, est devenue l’un des personnages les plus aimés du feuilleton BBC One au cours de trois décennies.

EastEnders rendra hommage à fin juin Brown avec un épisode funéraire émotionnel à l’écran diffusé ce soir. Obtenez la vérité.

Apparue pour la première fois en 1985, elle a récemment été couronnée la plus grande star de feuilleton de tous les temps.

Dot était au centre d’une série d’histoires percutantes, allant d’être tourmentée par son fils criminel notoire Nick à aider sa meilleure amie Ethel à mourir et des moments plus heureux lorsque Jim lui a proposé la veille de Noël.

Nous revenons sur certains des meilleurs moments de Dot sur Albert Square.

Dot bouscule son fils Nick

John Altman s’est glissé dans la veste en cuir de Nasty Nick pour la première fois en 1985 et est devenu le tout premier tueur en série d’EastEnders.

Dot est apparu pour la première fois dans EastEnders la même année en tant que mère du mauvais garçon Nick et le couple a certainement eu une relation amour-haine tout au long de leur séjour à Walford.

Nick a essayé de la tuer en empoisonnant son pâté chinois pour mettre la main sur son argent mais n’a pas pu le faire.

Il a réessayé en 2009, cette fois en demandant à sa nièce et à sa fille non biologique Dotty de corser son thé avec des pilules écrasées. Dotty n’a pas pu aller jusqu’au bout et l’a cloué à la place.

Au fil des années, malgré ses interruptions du programme et jusqu’à sa mort en 2015, Nick a fait de sa vie criminelle sa seule et unique carrière.

Nick était responsable de la mort de son fils Ashley, même si ce n’était pas intentionnel car il voulait en fait tuer Mark Fowler, qui l’avait laissé dans un fauteuil roulant un an auparavant.

Il a coupé les freins sur la moto de Mark mais quand Ashley s’est disputé avec Mark à propos de Nick, le jeune homme a volé le véhicule.

Ashely a écrasé la moto dans la laverie et est décédée.

Mais Dot a eu le dernier mot en voyant son fils mourir d’une overdose d’héroïne en 2015.

La mort d’Éthel

Dot a accepté d’aider Ethel à mourir en 2000[/caption]

Dot a accepté d’aider Ethel à mourir sur Eastenders en 2000.

L’un des couples les plus mémorables de Dot dans EastEnders était avec Ethel Skinner.

Le duo a formé un double acte hilarant et pouvait souvent être trouvé en train de se chamailler de façon comique, se remémorant la vie pendant la Seconde Guerre mondiale et pourchassant Willy, le chien d’Ethel.

Mais toute la nation a pleuré sur ses écrans de télévision en 2000 lorsque Dot a accepté d’aller à l’encontre de ses strictes croyances chrétiennes et d’aider Ethel à mourir.

Après une conversation déchirante, Dot lui a donné un paquet de pilules et un verre d’eau.

L’épisode a attiré 16,5 millions de téléspectateurs.

Dot bécote enfin Jim Branning

Les fans de savon à travers le pays ont crié de joie lorsque Dot a finalement embrassé Jim Branning.

La cour du couple a été extrêmement lente et la sévère Dot a fait de son mieux pour prétendre qu’elle n’était pas impressionnée par ses actions romantiques.

Le pauvre Jim a été renversé à plusieurs reprises malgré tous ses efforts.

Jim a dû faire le premier pas et a attrapé Dot dans un corps à corps adoré derrière le bar du Queen Vic.

Proposition du London Eye le soir de Noël

Dot a finalement dit “oui” à Jim lors d’une proposition romantique pour le réveillon de Noël en 2001[/caption]

Dot a finalement succombé aux avances de Jim et a dit «oui» lorsqu’il a proposé en 2001 à l’intérieur de l’une des voitures du London Eye sur la rive sud de la Tamise.

Ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin lors d’une cérémonie remarquablement sans incident (en termes de savon).

Après une mésaventure avec le viagra, Dot a décidé que leur mariage devait rester purement platonique.

La paire adorable était dévouée l’une à l’autre et leurs querelles hilarantes ont fait certaines des meilleures scènes du feuilleton.

Faire l’histoire du savon

En 2007, Jim Bardon – qui jouait Jim Branning – a subi un accident vasculaire cérébral.

Pour expliquer son absence du feuilleton, son personnage a subi le même sort.

Le résultat a été un épisode poignant dans lequel Dot a réalisé tout un programme à lui tout seul.

Elle a interprété un monologue dans lequel elle a enregistré un message que Jim doit écouter à l’hôpital.

Elle a été la première actrice à avoir un épisode de feuilleton entièrement pour elle et cela lui a valu une nomination aux BAFTA.

Diagnostic du cancer de Dot

Dot a reçu un diagnostic de cancer du rein en 2004[/caption]

Dans un complot de 2004, Dot a reçu un diagnostic de cancer du rein.

Elle a décidé de ne le dire à personne sauf à son ami Dennis Rickman.

Elle a d’abord refusé le traitement et prévu de mourir tranquillement, mais a finalement été persuadée de subir une chimiothérapie et s’est complètement rétablie.

Les responsables du programme ont demandé conseil à des professionnels de la santé, notamment à Macmillan Cancer Support.

June Brown a avoué qu’elle n’était pas satisfaite du scénario, en disant : « C’est ironique parce que je l’ai jouée comme une hypocondriaque, aspirant à attirer l’attention, pendant 20 ans.

“Maintenant, quelque chose ne va pas, elle veut que personne ne le sache.”

Dot s’adonne à la drogue

Après avoir fait une pause de 1993 à 1997, June Brown est revenue sous le nom de Dot et a commencé à se lancer dans les «thérapies alternatives».

Les téléspectateurs étaient hystériques en voyant Dot lapidée lorsqu’elle a confondu le cannabis avec une tisane – et s’est donc retrouvée en état d’arrestation.





Point dans le dock

Dot a avoué avoir tué Nick[/caption]

Un épisode en direct bourré d’action en 2015 a vu Dot être chassée dans une voiture de police après sa décision d’avouer avoir tué son fils Nasty Nick.

Elle a admis qu’elle avait mis Nick dans une maison abandonnée, lui avait donné de l’héroïne et l’avait laissé mourir dans ses bras.

Plus tard, elle a été jugée et a été reconnue coupable d’homicide involontaire.

Dot a été condamné à 14 mois à l’intérieur mais a été libéré pour les funérailles de son mari Jim Branning.

Nasty Nick revient tourmenter Dot

La relation dysfonctionnelle de Dot avec son fils capricieux Nick a attiré les téléspectateurs sur le feuilleton pendant plus de deux décennies.

Elle a continué à lui donner des chances malgré son histoire colorée d’actes répréhensibles.

Nick a affirmé qu’il était un chrétien né de nouveau pour escroquer sa mère de ses gains de bingo de 1 000 £, a tenté de la tuer avec sa fille Dotty et a lutté contre la dépendance à l’héroïne.

Une scène captivante montre le voyou en train de voler de l’argent dans la chambre de sa mère alors qu’elle regarde dans l’embrasure de la porte.

Dot vs la laverie

Dot était dévouée à son travail à la laverie[/caption]

Elle se disputait fréquemment avec son propriétaire, M. Papadopolous, et était notoirement incapable de prononcer son nom de famille.

Dot a fait ses adieux émouvants à la laverie lorsqu’elle a été fermée pour rénovation en 2016.

Elle était dévastée de ne pas retrouver son travail lorsqu’il a rouvert en tant que nettoyeur à sec.

La sortie de Dot

Dot a fait ses adieux émouvants au feuilleton en 2020[/caption]

La scène finale de Dot était émouvante et a été diffusée il y a plus d’un an.

Dans l’épisode émotionnel diffusé le 21 janvier 2020, Dot a laissé Walford dévasté.

Dot a découvert que son argent manquant avait été pris par Martin – sans se rendre compte que c’était en fait Sonia qui l’avait volé.

Elle a expulsé Martin puis a disparu elle-même.

Plus tard, quand Sonia est allée lui dire la vérité, elle a réalisé que Dot était partie elle-même – ayant quitté Walford à la hâte.

La scène finale de juin a été diffusée via un message de répondeur.

Elle a dit à Sonia : « C’est pour te dire que je pars en Irlande pour passer un bon moment avec mon petit-fils Charlie.

« Je pourrai les aider quand le bébé arrivera. Je ne sais pas pourquoi mon fils Martin aurait dû prendre cet argent mais tu vas régler ça pour moi, n’est-ce pas ?

« Vous le découvrirez et vous me le ferez savoir. N’oubliez pas que vous n’êtes qu’à l’autre bout du fil, vous pouvez donc toujours rester en contact.

“Tu vas me manquer et je t’aimerai toujours comme je sais que tu m’aimeras. Alors au revoir ma fille chérie, ta grand-mère adorée Dot.

C’était la dernière fois que la voix de Dot se faisait entendre sur la place – et l’absence devait être temporaire.

Cependant, des mois plus tard, June a accordé une interview à un podcast où elle a révélé qu’elle avait quitté la série pour de bon.

Elle a déclaré à Distinct Nostalgia: «Je ne veux pas d’acompte pour EastEnders, je suis parti. Je suis parti pour de bon.

« Je l’ai envoyée en Irlande où elle restera. J’ai quitté EastEnders. J’ai fait un limerick. C’est un peu sale.

« J’y suis retourné pour faire une bonne histoire. Hélas et malheureusement, à mon retour, il était parti en fumée.

“J’ai eu une petite partie, une très petite partie. Et ça s’est terminé par un gros pet mouillé. Hélas et hélas, je n’y retournerai jamais.”