Les meilleurs médecins mettent en garde contre les tests sanguins à 1 000 $ qui prétendent détecter 50 types de cancer

Par Emily Joshu Health Reporter à Chicago pour Dailymail.Com









Les meilleurs médecins ont mis en garde contre les tests prétendant détecter des dizaines de types de cancer, exhortant les Américains à dire que « nous n’avons pas de preuves » et à s’en tenir à des dépistages réguliers.

Les tests de détection multi-cancers (MCD) sont apparus comme des alternatives potentielles aux tests invasifs comme les coloscopies et les mammographies. Ces outils, qui consistent principalement en des prises de sang, sont destinés à détecter des protéines anormales et d’autres cellules compatibles avec le cancer.

Semblables aux IRM du corps entier promues par Kim Kardashian et Gwyneth Paltrow, de nombreux MCD prétendent également détecter la maladie avant l’apparition des symptômes, ce qui signifie que le cancer est détecté à des stades précoces.

Cependant, des chercheurs présents à la réunion de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago ce week-end ont déclaré que même si les premières études sont convaincantes, ils ne les recommanderaient pas à leurs patients et qu’ils ne sont « pas tout à fait prêts » à être largement prescrits.

Ils ont également averti que les MCD courent le risque de faux positifs, ce qui pourrait amener les patients à subir une batterie de tests inutiles.

Et ces outils ne sont pas couverts par une assurance, un seul test coûtant plus de 1 000 $.

Le test sanguin Guardant’s Shield prétend détecter les cancers colorectaux. Bien que la FDA l’ait jugé sûr, les chercheurs de l’agence ont déclaré qu’il restait encore des recherches à faire sur les MCD.

Ces avertissements surviennent alors que les autorités sanitaires abaissent l’âge de dépistage des cancers colorectal et du sein afin de lutter contre une augmentation du nombre de jeunes atteints de la maladie.

Le Dr Chyke Doubeni, médecin de famille à l’Ohio State University, a déclaré vendredi lors d’une présentation : « Nous n’avons pas de preuves. Je pense que ces tests ne sont pas encore prêts pour le prime time.

« Le risque de préjudice potentiel existe, quelle que soit la manière dont vous le considérez. »

Plusieurs rapports récents sur les MCD se sont révélés prometteurs, notamment deux essais de l’Université d’Oxford. Dans la première étude, l’équipe a comparé la façon dont les protéines présentes dans les échantillons de sang des Britanniques diagnostiqués avec un cancer différaient de celles de ceux qui n’avaient pas la maladie.

Ils ont trouvé 182 protéines différentes en moyenne trois ans avant un diagnostic de cancer.

Dans la deuxième étude, 40 protéines présentes dans le sang influencent le risque de développer neuf types de cancer différents : vessie, sein, endomètre, tête et cou, poumon, ovaire, pancréas, rein et mélanome malin.

De plus, une recherche publiée plus tôt cette année a révélé que le test Galleri, qui prétend détecter 50 types de cancer et est testé au Royaume-Uni par le NHS, a détecté 18 types de cancers à un stade précoce et prétend être précis à 93 %.

Cependant, à l’époque, Paul Pharoah, professeur d’épidémiologie du cancer au centre médical Cedars-Sinai, avait déclaré que le « Saint Graal » pour la détection précoce était encore loin, car des recherches plus approfondies étaient nécessaires.

« De nombreux tests de ce type ont été développés ou sont en cours de développement. Cet article rend compte des premiers résultats du développement d’un tel test», a-t-il déclaré. « Bien que les résultats soient prometteurs, il est beaucoup trop tôt pour être sûr que ce test s’avérera utile pour la détection précoce du cancer. »

Le Dr Robert A Smith, chercheur en oncologie à l’American Cancer Society, a déclaré dans la présentation que l’un des avantages potentiels des MCD est qu’ils pourraient détecter les cancers à des stades précoces.

« Cela impliquerait de détecter la maladie plus tôt dans son histoire naturelle que les symptômes, ce qui suggère que le pronostic serait meilleur », a-t-il déclaré.

Cependant, il a également souligné que ceux-ci « ne devraient pas remplacer les dépistages réguliers ».

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des taux de cas de cancer dans le monde

Les MCD comportent également le risque de résultats faussement positifs. Le Dr Jamie Renee Brewer, oncologue médical à la FDA, a déclaré lors de la présentation : « Bien que le taux de faux positifs soit faible, le public visé est constitué de centaines de millions de personnes. »

Cela pourrait amener les patients à devoir subir une batterie de tests inutiles, coûteux et invasifs, comme des biopsies, pour obtenir un diagnostic négatif.

Le Dr Ernest Hawk, vice-président de la prévention du cancer et des sciences de la population au MD Anderson Cancer Center au Texas, a déclaré dans un hôpital article de blog: « Tout test sanguin positif nécessite une évaluation diagnostique ultérieure. »

« L’endoscopie, l’imagerie radiologique et les biopsies prennent toutes plus de temps, augmentent les coûts et peuvent entraîner des risques supplémentaires liés aux procédures elles-mêmes.

« Nous devons nous assurer qu’avec ce test de dépistage et de prévention du cancer, nous réduisons les incidents de cancer ou améliorons la survie spécifique au cancer », a déclaré le Dr Brewer.

Le Dr Brewer a même suggéré que la FDA et d’autres agences pourraient commencer à surveiller plus strictement les tests et à leur imposer des limites avant qu’ils ne soient commercialisés.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence a manifesté son soutien au test Guardant Health Shield, conçu pour tester le cancer colorectal, la majorité votant pour sa sécurité.

Cependant, le Dr Charity J Morgan, membre du comité de la FDA, a déclaré que même si le test était « mieux que rien pour les patients qui ne reçoivent rien », il « n’est pas meilleur qu’une coloscopie ».

Le Dr Jonathan M Marron, oncologue pédiatrique au Boston Children’s Hospital, a déclaré dans la présentation que la recherche va jusqu’à présent dans une direction positive et que, parallèlement à la prudence, l’optimisme est la clé.

« Les MCD peuvent avoir une valeur aujourd’hui et à l’avenir, mais leur valeur reste à démontrer clairement. »

« Il reste beaucoup d’incertitude. »