Les meilleurs médecins américains disent que les enfants ont besoin de masques et de distanciation sociale dans les écoles cet automne

Les étudiants devraient porter des masques et pratiquer la distanciation sociale à l’école pour assurer un apprentissage en personne sûr cet automne, ont déclaré mardi les meilleurs médecins américains.

Seulement 30% des 12 à 17 ans sont complètement vaccinés en Amérique, et les plus jeunes ne seront probablement pas vaccinés avant une bonne partie de l’année scolaire. Cela fait craindre à l’American Academy of Pediatrics et à d’autres médecins de haut niveau que la variante delta puisse se propager dans les écoles américaines lorsque les enfants retourneront en classe cet automne.

« Je pense que les mandats de masque ou le masquage universel dans le cadre scolaire devraient être appliqués … il y a encore beaucoup d’individus très sensibles qui fréquenteront l’école en personne », Dr. Tina Tan, professeur de pédiatrie à l’Université Northwestern, a déclaré mardi lors d’un appel organisé par l’Infectious Diseases Society of America.