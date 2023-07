Les meilleurs matchs du comté de Kendall à regarder, semaine après semaine – Shaw Local

Avec la publication du calendrier du football à l’échelle de l’État 2023, voici les meilleurs matchs à regarder dans la zone de couverture de Record Newspapers.

Semaine 1

Manten à Sandwich18h30 le 24 août

Ce match marque le retour du football universitaire à Sandwich. Le programme a annulé sa saison universitaire 2022 en raison d’un manque de joueurs après être passé de 0 à 9 en 2021. Cependant, les Indiens ont connu du succès l’automne dernier aux niveaux inférieurs, donc l’optimisme est là pour un retour réussi. Manteno, 2-7 la saison dernière, pourrait fournir un bon adversaire pour commencer les choses.

Semaine 2

Nouveau Trèves à Yorkville19 h 1er septembre

Yorkville dévoile un nouveau gazon synthétique au Campbell Field pour son match d’ouverture à domicile en 2023 – également le premier match à domicile des Foxes depuis leur victoire mémorable en quatre prolongations contre Moline lors du deuxième tour des séries éliminatoires de l’an dernier. Yorkville vient de connaître une saison de 10-2 et une course vers les quarts de finale. New Trier est un nouvel adversaire sur le calendrier des Foxes. Les Trevians sont allés 5-4 la saison dernière, mais jouent dans la difficile ligue Central Suburban South, viennent d’une école deux fois plus grande que Yorkville et sont un habitué des séries éliminatoires. Il s’agit donc d’un match hors conférence difficile pour les Foxes.

Waleed Johnson (6) de Plano devance Ryder Miller d’Ottawa au King Field. (Katy Arnold)

Semaine 3

Plan à Sandwich, 19 h le 8 septembre

La 111e édition tant attendue de la guerre sur la route 34. Ces deux rivaux n’ont pas joué depuis 2019 en raison des annulations de COVID-19 et Sandwich ne jouant pas au football universitaire en 2022. Sandwich mène la série de tous les temps 55-51 avec quatre matchs nuls et a remporté la réunion de 2019 36-7. Plano vient de connaître une saison décevante de 3-6 après avoir participé aux séries éliminatoires en 2021.

Semaine 4

Oswego-Est à Plainfield Sud19 h 15 septembre

Cela a été un combat aérien pour les Wolves, 5-5 la saison dernière, et d’autres dans le SPC West pour obtenir cinq victoires ces dernières années et se qualifier pour les séries éliminatoires, il est donc impératif d’encaisser autant de victoires non divisionnaires au cours des quatre premières semaines. Le SPC West a été beaucoup plus fort que le SPC East depuis que la ligue est passée à deux divisions, mais Plainfield South, qui vient de terminer une saison 6-4, a été le meilleur du groupe dans l’Est. Oswego East a joué pour la dernière fois à Plainfield South en 2019, une victoire 28-0 des Wolves.

Semaine 5

Oswego à Plainfield Nord19 h 22 septembre

Oswego vient de connaître une saison exceptionnellement basse selon ses normes, 3-6 et ratant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010. Plainfield North, en revanche, a enregistré une fiche de 9-0 en saison régulière l’an dernier et a remporté le SPC West. Cela dit, les matchs entre ces rivaux du SPC West ont généralement été très bons et jusqu’au bout. L’ouverture de la division d’Oswego pourrait indiquer si les Panthers seront à nouveau une équipe en lice pour un titre de conférence.

Westmont à Plano Football Thomas Harding (3) de Plano brise le dernier tacle de Westmont pour marquer lors d’un retour de punt lors d’un match de football universitaire à Plano High School. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Semaine 6

Plan à Johnsburg19 h 29 septembre

Les Reapers cherchent à revenir en séries éliminatoires après une saison difficile de 3-6 en 2022. Johnsburg, quant à lui, vient de connaître une saison de 6-5. Si Plano doit se qualifier pour les séries éliminatoires, cela pourrait être un match phare. C’est celui dont les Reapers auront besoin, car il est précédé par des affrontements avec La Salle-Pérou et Richmond-Burton et des matchs de finition difficiles contre Rochelle et Marengo. Plano a battu Johnsburg 27-26 en 2021 en route vers une finition 6-4, mais a perdu 40-20 l’année dernière, chaque équipe gagnant sur le terrain de l’autre.

Semaine 7

Yorkville à Oswego, 19 h le 6 octobre

Les Foxes ont remporté les deux dernières rencontres entre ces deux villes voisines de deux manières complètement différentes, 48-26 en 2021 et 17-0 la saison dernière, l’un des cinq blanchissages affichés par la défense des Foxes. Ce n’est pas souvent qu’un programme maintient un avantage soutenu sur Oswego, mais Yorkville s’est certainement avéré être une équipe avec laquelle il faut compter dans sa courte histoire dans le SPC West.

Semaine 8

Yorkville à Oswego East, 19 h le 13 octobre

Avec Plainfield North qui se profile à l’horizon de la semaine 9, il s’agit d’une ardoise de fin de saison délicate pour les Foxes, des matchs consécutifs sur la route dans les écoles d’Oswego. Yorkville a battu Oswego East 28-14 la saison dernière dans un match où la défensive des Foxes était dominante, mais ces deux programmes ont joué des affrontements très serrés ces dernières années.

Semaine 9

Oswego à Oswego East, 19 h 20 octobre

Oswego East a perdu les 15 premiers affrontements crosstown, mais a remporté deux des trois derniers – l’affaire de 2022 assez mémorable. Dans ce match, le quart-arrière des Wolves Tre Jones a parcouru 255 verges et quatre longs touchés pour battre Oswego 35-21, éliminant les Panthers rivaux des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010. Ce sentiment amer n’a sûrement pas été oublié sur l’Oswego. côté de la ville. S’agissant d’un match de la semaine 9, les enjeux pourraient-ils être aussi élevés?