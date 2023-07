Les meilleurs matchs du comté de DeKalb à regarder, semaine après semaine – Shaw Local

Avec la publication du calendrier du football à l’échelle de l’État pour 2023, voici les meilleurs matchs à regarder dans la zone de couverture de Daly Chronicle.

Semaine 1: Sycamore (12-1) contre DeKalb (6-4), 19 h le 26 août au Huskie Stadium

Les Spartans ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives contre les Barbs la saison dernière, remportant une victoire de 35-7 derrière 117 verges et deux touchés par Tyler Curtis. Le dos meurtri n’était qu’un junior l’an dernier et sera de retour pour cette saison. Les deux équipes ont fait les séries éliminatoires l’année dernière, les Spartans atteignant les demi-finales 5A et tombant face à l’éventuel champion d’État Nazareth.

Semaine 2: Sycamore contre Simeon (10-1), 11 h le 2 septembre au Gately Stadium

L’un des premiers matchs à l’échelle de l’État de la semaine 2, les Spartans se rendent à Chicago pour affronter les Wolverines, qui ont participé aux séries éliminatoires chaque année depuis 2000. Simeon n’a pas perdu la saison dernière avant un match de deuxième tour 6A contre Crète-Monée. Mikeshun Beeler, l’une des meilleures recrues défensives de l’État avec des offres de plus de deux douzaines d’écoles, dont le nord de l’Illinois, est de retour pour les Wolverines.

Semaine 3 : Morris (10-3) à Kaneland (7-4), 19 h le 8 septembre

La dernière saison de la rivière Kishwaukee / Interstate 8 White commence par cette bataille clé, une revanche d’une victoire 32-24 de Morris d’il y a un an. Les Knights auront le quart Troyer Carlson de retour pour sa quatrième saison et un nouvel entraîneur en la personne de Michael Thorgesen. Trois équipes de la conférence ont disputé au moins deux tours en séries éliminatoires l’année dernière, et il s’agit d’un affrontement de deux d’entre elles.

Semaine 4 : Gênes-Kingston (7-3) à Dixon (6-4), 19 h le 15 septembre

Depuis que la Big Northern Conference est devenue une conférence à 10 équipes, les équipes ont partagé leurs six rencontres, la victoire de Dixon 21-19 en prolongation mettant fin à la séquence de deux victoires consécutives des Cogs. Les Cogs ont raté une conversion de 2 points dans leur possession de prolongation pour échouer dans leur match de retour. La perte a également empêché les Cogs de partager le titre BNC.

Semaine 5 : Hiawatha (6-3) à Milledgeville (6-3), 19 h le 22 septembre

Les Missles ont fait les quarts de finale à 8 la saison dernière, tandis que les Hawks se sont inclinés au premier tour face à Polo. Les deux équipes ont été des incontournables des séries éliminatoires à huit, et ce match de mi-saison en dira long sur la situation de chaque équipe.

Semaine 6: Kaneland à Sycamore, 19 h 29 septembre

Autre confrontation clé KCR / I8 White, les Spartans ont remporté 28-7 la saison dernière – l’un des deux seuls matchs au cours desquels les Knights n’ont pas réussi à marquer au moins 21 points. Le match était à égalité à 7 à la mi-temps, mais les Spartans se sont retirés pour la victoire. La dernière victoire de Kaneland dans la série remonte à 2017.

Semaine 7 : Gênes-Kingston à Stillman Valley (9-2), 19 h le 6 octobre

Alors que ces deux équipes sont au sommet du BNC depuis 2019, les Cogs ont dominé la série – bien que Stillman Valley se soit rapproché l’année dernière dans un thriller 32-28. Traven Atterberry a eu un touché tardif lors de la semaine 9 pour aider les Cogs à remporter la victoire et à ruiner la quête des Cardinals pour une saison invaincue. Cela a également empêché les cardinaux d’un titre pur et simple de BNC.

Semaine 8: DeKalb à Neuqua Valley (8-3), 19 h 13 octobre

L’année dernière, les Barbs ont blanchi Neuqua Valley 14-0 pour leur plus grande victoire DVC. Les Wildcats ont quand même remporté le DVC et ont également remporté une victoire en séries éliminatoires. Mais c’était la première fois que les Barbs battaient les Wildcats. Talen Tate est de retour pour les Barbs après un touché contre Neuqua Valley la saison dernière.

Semaine 9: Sycamore à Morris, 19 h 20 octobre

Morris a perdu trois matchs la saison dernière, et les équipes qui les ont battus étaient un total de 35-4. Les Spartans étaient l’un de ces trois, avec Sycamore remportant une victoire 28-0. C’était l’une des deux seules fois où Morris était tenu à moins de 31 points. Au cours des deux dernières années, la bataille de la semaine 9 a déterminé le vainqueur du KCR-I8 White, Morris remportant le match de 2021.