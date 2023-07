Les meilleurs matchs de Suburban Life à regarder, semaine après semaine – Shaw Local

Avec la publication du calendrier du football à l’échelle de l’État 2023, voici les meilleurs matchs semaine par semaine à regarder dans la zone de couverture de Suburban Life.

Semaine 1

Lyon à Prospect, 19 h, 25 août

Les Lions sous la direction de l’entraîneur-chef Jon Beutjer ont connu une saison 2022 renaissante, allant 9-3 avec une course aux quarts de finale de classe 8A. Lyons ramène le talentueux quart-arrière Ryan Jackson, un partant de troisième année, et la recrue de l’Illinois Eddie Tuerk ancre la ligne. Lyons a remplacé les adversaires de la semaine 1 du Mid-Suburban East, Prospect remplaçant Buffalo Grove. Cela ne devient pas plus facile. Prospect est allé 9-2 la saison dernière et a remporté un total de 27 matchs au cours des trois dernières saisons complètes de neuf matchs sous l’entraîneur vétéran Dan DeBoeuf.

Semaine 2

Nazareth à York19 h 30, 1er septembre

York, qui sort de la première saison régulière 9-0 de l’histoire du programme et d’une apparition en demi-finale de classe 8A, a renforcé son calendrier hors conférence avec Glenbrook South précédant la semaine 1. Il s’agit d’une côte de bœuf d’un match de la semaine 2 avec le champion en titre de la classe 5A. Nazareth qui devrait fournir une bonne indication du niveau de ces programmes. Deux des meilleurs joueurs de ligne défensifs juniors de l’État soulignent ce match. Gabe Kaminski de Nazareth détient des offres de Michigan et de Notre Dame, Joseph Reiff de York de Notre Dame et de l’Iowa, entre autres.

Semaine 3

Saint-Charles Nord à Wheaton-Nord19 h, 8 septembre

La conférence DuKane est devenue l’une des ligues d’élite de l’État, et cette ouverture de la conférence présente ses deux meilleures équipes de la saison dernière. St. Charles North a remporté ce match 22-21, la seule défaite de Wheaton North dans le jeu de DuKane. Les Falcons, 9-2 l’an dernier, sont dirigés par le secondeur/ailier défensif senior Joe Barna, une recrue de l’Illinois. La recrue de l’armée Jake Furtney, un ailier défensif, fait partie des têtes d’affiche des North Stars.

KJ Parker d’IC ​​Catholic bras raides Andrew Peacock de Princeton (4) dans le match de quart de finale de classe 3A. (Scott Anderson)

Semaine 4

Nazareth à Préparation catholique IC19 h 30, 15 septembre

Les Knights sont des nouveaux venus dans la Ligue catholique de Chicago, offrant de nombreux nouveaux affrontements épicés. Comment se passe une confrontation entre les champions en titre de la classe 3A et les champions en titre de la classe 5A ? Certains très bons talents de position de compétence dans celui-ci, avec la recrue de l’Iowa, KJ Parker, attrapant des balles de Dennis Mandala pour IC Catholic, et Nazareth contrant avec le talentueux junior QB Logan Malachuk. Par coïncidence, c’est le deuxième voyage de Nazareth à Elmhurst en quatre semaines.

Semaine 5

Joliet Catholique à Saint François19 h 30, 22 septembre

St. Francis, comme IC Catholic, devra faire face à toute une progression de classe cet automne en rejoignant la Chicago Catholic League. Cela ne devient pas beaucoup plus difficile qu’un match avec Joliet Catholic, 8-3 la saison dernière et un an après avoir remporté son 15e titre d’État. St. Francis est dirigé par le quart-arrière partant de troisième année Alessio Milivojevic, une recrue de Ball State, et le secondeur partant de quatre ans Dom Beres. Ce jeu commence une méchante petite séquence de trois matchs pour les Spartans, suivis par IC Catholic et St. Rita.

Semaine 6

Wheaton Nord à Wheaton Warrenville Sud19 h, 29 septembre

Le match Crosstown est toujours encerclé sur ces deux calendriers. Wheaton North a pris le dessus ces dernières années, vainqueurs de trois matchs de rivalité consécutifs, mais ils ont été par un grand total de six points, dont 8-7 l’an dernier sur la passe de conversion en deux points de Tyler O’Connor à Joe Barna. . WW South est à la recherche d’une saison de rebond après une fiche de 3-6 l’an dernier.

Semaine 7

Glenbard Ouest à York, 19 h 30, le 6 octobre

Les Hilltoppers ont longtemps régné sur le West Suburban Silver sous la direction de l’entraîneur-chef Chad Hetlet, mais Mike Fitzgerald et les Dukes ont écrasé la fête. York a remporté les deux dernières rencontres 12-10 et 17-13, les deux matchs décidés dans les dernières minutes, et a remporté le titre Argent la saison dernière. Julius Ellens de Glenbard West est l’un des principaux porteurs de ballon de l’État, et il reprendra sûrement connaissance avec le secondeur principal de York Cole Ostendorf, joueur défensif argenté de l’année dernière.

Semaine 8

Glenbard Sud à Glenbard Est19 h, 13 octobre

Alors que South Elgin a récemment été le meilleur chien de la Upstate Eight Conference, ces deux rivaux de district sont les prochains en ligne et des équipes régulières en séries éliminatoires ces dernières années. Les affrontements entre ces deux-là peuvent généralement aller dans les deux sens, les Rams 7-6 de l’année dernière en ont remporté un excellent exemple. L’homme à surveiller dans celui-ci est le receveur principal de Glenbard South, Cam Williams, une recrue de Notre Dame et l’un des meilleurs espoirs de la promotion 2024.

Semaine 9

Hinsdale Central à Downers Grove Nord19 h 30, 20 octobre

Le jeu pour le Old Oaken Bucket, cette série remonte à 1935. Downers Grove North a remporté le Bucket pour la première fois depuis 2006 la saison dernière avec sa victoire 23-3 à Carstens Field. Les Trojans sortent d’une saison 7-4 renaissante, tandis que les Red Devils tentent de rebondir après une finition 4-5. Parmi ceux à surveiller dans celui-ci se trouve le secondeur senior de Downers Grove North Cael Brezina, une recrue de l’État de l’Iowa.