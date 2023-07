Les meilleurs matchs de Sauk Valley à regarder, semaine après semaine – Shaw Local

L’IHSA a publié lundi son calendrier de football à l’échelle de l’État pour la saison 2023. Voici les meilleurs matchs à regarder dans la zone de couverture de Sauk Valley Media cet automne.

Semaine 1: Fulton (9-3 en 2022) à Forreston (8-5), 19 h 30 25 août

Ce match met en vedette deux des meilleures équipes du NUIC depuis que Fulton a rejoint la ligue il y a quelques années. Les deux équipes présentent des attaques au sol et des défenses impitoyables, et les deux ont eu des séries éliminatoires profondes terminées la saison dernière par l’éventuelle championne d’État 1A Lena-Winslow.

Semaine 2: Dixon (6-4) à Oregon (2-7), 19 h 1 sept.

Ces deux rivaux du Grand Nord s’affrontent au Landers-Loomis Field, alors que les Dukes cherchent à poursuivre leur récente séquence de places en séries éliminatoires et que les Hawks continuent de se reconstruire au cours de la deuxième année sous la direction de l’entraîneur-chef Broc Kundert. Les Dukes, qui ont disputé les séries éliminatoires en huit saisons consécutives, ont eu le dessus dans ce match, remportant les huit rencontres depuis qu’ils ont rejoint le Big Northern en 2014, mais les Hawks les ont fait travailler très tôt avec un jeu physique.

Aiden Wiseman de Dixon s’attaque à Easton Canales de Rock Falls lors de leur match de la semaine 9 la saison dernière à l’AC Bowers Field. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Semaine 3 : Chutes rocheuses (0-9) à Dixon (6-4), 19 h le 8 septembre

Les Rockets cherchent à construire leur programme sous la direction de l’entraîneur-chef Kevin Parker, et une solide performance contre son rival Dixon à l’AC Bowers Field au début de la saison créerait un élan et fournirait une base solide pour continuer à avancer.

Semaine 4 : Rock Island (4-5) à Homme nouveau (5-5), 19 h 15 sept.

Les Rocks visiteront à nouveau le stade Roscoe Eades cette saison, mais cette fois, l’équipe Western Big 6 affrontera les Comets au lieu des Golden Warriors. La puissante attaque de Rock Island contre la solide défense de Newman devrait s’avérer divertissante, et le match au sol fracassant des Comets contre le front défensif des Rocks sera une bataille royale dans les tranchées.

Carter Rude de Newman tourne le coin contre St. Bede lors de leur match de la semaine 4 l’année dernière au stade Roscoe Eades. (Alex T. Paschal – [email protected])

Semaine 5 : Sterling (9-3) à Princeton (11-1), 19 h 22 sept.

Une confrontation intrigante de pouvoirs éternels amène les 5A Golden Warriors à Bryant Field pour affronter les 3A Tigers. Les deux équipes sortent de longues séries éliminatoires, et les deux présentent des attaques équilibrées et des défenses solides. L’histoire récente de succès et leur rivalité de longue date au sein de l’INCC à l’époque ajoutent un peu plus à cette confrontation.

Semaine 6 : Amboy (10-3) à Milledgeville (7-4), 19 h 29 sept.

Deux des meilleures équipes de la I8FA la saison dernière, leur match de la semaine 3 a été un classique instantané. Les Clippers ont remporté une victoire 40-36, donnant le ton aux deux équipes non seulement pour trouver le succès le reste de la saison, mais aussi pour accumuler beaucoup de points dans le processus.

Cole Ledergerber de Sterling échappe aux plaqueurs alors que son coéquipier Isaiah Mendoza cherche à faire un bloc lors de leur match éliminatoire du premier tour la saison dernière contre St. Viator au stade Roscoe Eades. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Semaine 7: Quincy (8-3) à Sterling (9-3), 19 h le 6 octobre

Les Golden Warriors ont remporté le match de l’an dernier 34-28 à Quincy, surpassant une puissante attaque par la passe des Blue Devils et obtenant quelques arrêts clés. Le match revanche devrait être tout aussi bon, car Quincy a plusieurs joueurs de retour de cette équipe et Sterling est toujours difficile à domicile.

Semaine 8 : Morisson (5-5) à Riverdale, 19 h le 13 octobre

Les Mustangs cherchent à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive, et les Rams reviennent au gril après n’avoir pas aligné d’équipe en 2022. À la semaine 8, Riverdale devrait avoir secoué la rouille et Morrison devrait être prêt à finir la saison forte.

Semaine 9 : Polo (9-3) à Amboy (10-3), 19h le 20 oct.

Le match de la semaine 1 de l’année dernière entre les deux demi-finalistes de l’I8FA était tous les Clippers tôt, mais les Marcos ont terminé le match avec un score de 8 minutes dans une défaite de 28-12. Non seulement cette victoire a fait d’Amboy l’équipe de huit hommes à battre dans la région, mais elle a également donné le ton à la croissance de Polo tout au long de la saison. Les Marcos ont fini par perdre un briseur de cœur en demi-finale de l’État contre West Central, qui a dominé les Clippers dans un match de championnat d’État divertissant une semaine plus tard.