Les meilleurs matchs de la région de Suburban Life à regarder, semaine après semaine – Shaw Local

L’IHSA a publié jeudi son calendrier principal de football 2022. Voici les meilleurs matchs à surveiller, semaine par semaine, dans la zone de couverture de Suburban Life.

Kareem Parker d’Immaculate Conception dirige le terrain lors du match de quart de finale contre Princeton le samedi 13 novembre 2021. (Erica Benson pour Shaw Local)

Semaine 1: Montini (3-6) à Préparation catholique IC (11-2), 19h15, 26 août

Les deux anciens rivaux de la Suburban Christian Conference ont renouvelé connaissance l’an dernier, les Knights s’imposant 17-15. Montini est à la recherche d’une saison de rebond après avoir raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1992. Les deux équipes présentent des receveurs de sous-classes dynamiques, Montini avec le deuxième Donovan Olugbode et le junior Julian Turner et IC Catholic Prep avec le junior KJ Parker.

Logan Malachuk de Nazareth cherche un receveur lors du match éliminatoire du quart de finale de football universitaire IHSA Classe 5A entre Fenwick High School et Nazareth Academy le samedi 13 novembre 2021 à La Grange Park. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Semaine 2: Citron (11-1) à Nazareth (7-5), 19h30, 2 sept.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour une rencontre mémorable l’an dernier, la folle victoire 15-10 de Lemont sur une passe Hail Mary de Payton Salomon à Mike Jabaay. Nazareth a un mauvais calendrier de début de saison avec Kankakee, finaliste de la classe 6A 2021, suivi de Lemont puis de Marist, tous à la maison. Nazareth a quelques étudiants de deuxième année à surveiller dans le rusheur de pointe Gabe Kaminski, avec des offres de l’Illinois, de l’Iowa et du Tennessee, et le quart-arrière Logan Malachuk. La sécurité Noah Taylor, une recrue de l’État du Dakota du Nord, fait partie de ceux à surveiller pour Lemont.

Match de football de quart de finale de classe 7A Joseph Tumilty (10) de Willowbrook est attaqué par Ross Dansdill (33) de Wheaton North lors du match de football quart de finale de classe 7A entre Wheaton North à Willowbrookl. 12 novembre 2021. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Semaine 3 : Batavia (11-1) à Wheaton-Nord (13-1), 19 h, 9 sept.

2021 a été une saison mémorable à Wheaton, les Falcons remportant le championnat d’État de classe 7A. Leur seul défaut ? Une défaite de 23-20 en prolongation contre Batavia lors de la semaine 3. Les deux programmes ont joué des matchs plutôt dramatiques au fil des ans. Les secondeurs de premier plan mettent en évidence celui-ci, Wheaton North avec Ross Dansdill et Batavia contrant avec la recrue du Wisconsin Tyler Jansey.

Braylen Meredith de Wheaton Warrenville South rattrape Jackson Moore de Wheaton North lors d’un match à Wheaton Warrenville South le vendredi 8 octobre 2021. (Sandy Bressner – [email protected])

Semaine 4 : Genève (6-5) à Wheaton Warrenville Sud (5-5), 19 h, 16 sept.

Il n’y a pas de gadgets dans la conférence DuKane, surtout maintenant avec la réémergence de Genève la saison dernière. Les Vikings ont battu les Tigers 13-12 l’an dernier, l’une des victoires qui signifiait qu’ils ne pouvaient plus être pris à la légère. Le receveur large senior Braylen Meredith fait partie des joueurs à surveiller pour WW South. Le receveur de deuxième année genevois Talyn Taylor détient déjà des offres de l’Iowa, de l’État du Michigan, du Minnesota et du Wisconsin.

Hinsdale Central à York Football Matt Vezza (9) de York revient pour passer pendant le match de football entre Hinsdale Central à York. 8 octobre 2021. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Semaine 5 : York (8-2) à Canton de Lyon (5-5), 13h30, 24 sept.

Les Dukes, qui ont atteint les séries éliminatoires la saison dernière pour la première fois depuis 2011 avec leur plus grand nombre de victoires depuis 2010, sont une équipe aux aspirations énormes. Le quart-arrière Matt Vezza dirige un groupe central de retour d’une équipe qui a commencé 6-0 l’an dernier. Lyons essaie d’égaler ce que York a fait pour revenir dans la croûte supérieure du West Suburban Silver, et ne doit pas être pris à la légère. York a remporté le match de l’an dernier 14-7. Le joueur de ligne défensive junior de Lyon, Eddie Tuerk, est le sixième espoir classé de la classe 2024 de l’Illinois avec 16 offres, dont l’Illinois et l’Iowa.

Joey Pope de Glenbard West porte le ballon lors d’un match de premier tour des séries éliminatoires de classe 8A contre Oswego à Glen Ellyn le samedi 30 octobre 2021. (Sandy Bressner – [email protected])

Semaine 6 : Glenbard Ouest (8-3) à York (8-2), 19 h 30, 30 sept.

La victoire emblématique des Dukes l’année dernière était leur victoire sur un panier dans les dernières secondes pour battre Glenbard West pour la première fois depuis 2007. C’est sûrement un souvenir dans l’esprit des Hilltoppers, qui ont été l’équipe à battre dans le Argent au cours des dernières années. Joey Pope, un coureur de retour de 1 000 verges, et le joueur de ligne à destination du Wisconsin Chris Terek sont parmi les joueurs à surveiller pour Glenbard West. David Loch ancre la défense de York de l’autre côté.

Seth Kortenhoeven de Wheaton North porte le ballon lors d’une demi-finale de classe 7A contre Brother Rice à Wheaton North le samedi 20 novembre 2021. (Sandy Bressner – [email protected])

Semaine 7: Wheaton Warrenville South (5-5) à Wheaton North (13-1), 19h30, 7 octobre

La semaine 7 est la semaine de la rivalité dans la conférence DuKane, et aucune n’est plus grande que le match crosstown de Wheaton. L’année dernière a été une victoire mémorable, les Falcons s’imposant 10-8 sur le panier de dernière seconde de Seth Kortenhoeven en route vers le titre de classe 7A. Que nous réserve l’édition de cette année ?

Montini à Nazareth Academy Football Justin Taylor (2) de l’Académie de Nazareth célèbre une course de touché lors d’un match de football entre Montini à l’Académie de Nazareth le 15 octobre 2021. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Semaine 8 : Nazareth (7-5) à Montini (3-6), 19h30, 14 oct.

Deux programmes scolaires paroissiaux puissants se retrouvent au cours de la deuxième année d’une nouvelle série amusante. Nazareth a remporté la rencontre de l’an dernier 42-29, un tremplin dans la course de fin de saison des Roadrunners vers une candidature aux séries éliminatoires. Ces deux équipes jouent un calendrier serré, donc celui-ci pourrait à nouveau avoir d’énormes implications.

Hinsdale Central à York Football Billy Cernugel (18 ans) de Hinsdale Central revient pour passer pendant le match de football entre Hinsdale Central à York. 8 octobre 2021. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Semaine 9 : Glenbard Ouest (8-3) à Hinsdale Central (9-2), 19h30, 20 oct.

Avec tout le respect que je dois à York, cela a été le match à surveiller dans le West Suburban Silver ces dernières années. Les Red Devils ont remporté la couronne d’argent l’an dernier avec leur victoire 6-0 sur Glenbard West lors de la semaine 9. Les horaires des deux équipes sont remplis de confrontations de poids lourds – Hinsdale Central est à Naperville Central et Glenbard West affronte Marist lors de la semaine 1.