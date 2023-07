Les meilleurs matchs de la région de NewsTribune à regarder, semaine après semaine – Shaw Local

L’IHSA a publié le calendrier du football pour la saison 2023. Voici les meilleurs matchs à regarder dans la zone de couverture de NewsTribune.

Semaine 1: St. Bede (7-3) contre Tuscola (9-3), 19 h 25 août

Avec un passage à la nouvelle Chicago Prairie League, les Bruins ouvrent la saison avec leur premier match hors conférence depuis 2016 à St. Catherine (Racine, Wis.) et seulement leur deuxième match hors conférence au cours des 20 dernières années.

St. Bede fait face à un test difficile lors de son match d’ouverture à Tuscola, qui a disputé les séries éliminatoires lors de 28 des 30 dernières saisons, y compris des titres d’État en 2006 et 2009 et quatre finalistes.

Le match donne également aux Bruins la possibilité de jouer dans un environnement universitaire, le match se déroulant au stade Tucci de l’Université Illinois Wesleyan à Bloomington.

Semaine 2 : Metamora (7-4) à La Salle-Pérou (5-5), 19 h 1 sept.

Pour la troisième saison consécutive, les Cavaliers et les Redbirds se rencontreront pour un match de bâton de mesure en début de saison lorsque les équipes se rencontreront au stade Howard Fellows.

Les deux derniers matchs ont été décidés par un touché avec Metamora gagnant 14-7 à l’automne 2021 et 16-8 la saison dernière.

LP est à la recherche de sa quatrième place consécutive en séries éliminatoires, tandis que Metamora est une équipe pérenne en séries éliminatoires avec trois titres d’État et sept deuxièmes places dans son histoire.

Semaine 3 : Bureau Valley (1-8) au Hall (5-5), 19 h 8 sept.

Le Storm était une jeune équipe la saison dernière et cherche un revirement en 2023. Bureau Valley a montré des promesses lors de plusieurs matchs l’automne dernier, notamment en tenant bon avec Hall lors de la finale de la saison régulière, les Red Devils ont gagné 44-34 pour se qualifier pour les séries éliminatoires. .

Semaine 4 : Salle (5-5) à Mendota (3-6), 19 h 15 septembre

L’automne dernier, les Red Devils et les Trojans ont illuminé le tableau de bord pour un total de 111 points avec Hall gagnant 66-45 derrière une performance record de Mac Resetich (429 verges, 7 touchés au sol), qui est maintenant un demi défensif à l’Université de l’Illinois. Joseph Bacidore a également couru pour deux touchés pour les Red Devils.

Pour Mendota, Justin Randolph a lancé pour 199 verges et trois touchés.

Semaine 5 : Sterling (9-3) à Princeton (11-1), 19 h le 22 septembre

Avec St. Bede quittant la conférence Three Rivers et Alleman n’ayant pas aligné d’équipe universitaire en 2023, les Tigers et les Golden Warriors ont chacun eu une rare ouverture de la semaine 5 pour un match hors conférence, ce qui a conduit à l’un des matchs les plus attendus de la saison dans le Zone de couverture de NewsTribune.

Noah LaPorte (11 ans) de Princeton cherche à avoir le bras raide Foley Calcagno (45 ans) de l’IC Catholic défend lors du match de quart de finale de classe 3A le samedi 12 novembre 2022 à Princeton. (Scott Anderson)

Princeton, qui a une fiche de 45-9 au cours des cinq dernières saisons avec une demi-finale et deux quarts de finale, sera testé plus qu’il ne l’est généralement dans les Trois Rivières contre 5A Sterling, qui a une fiche de 54-11 avec deux demi-finales et un quart de finale au cours de la six dernières saisons.

Semaine 6 : Fieldcrest (1-8) à Gibson City-Melvin-Sibley (4-5), 19 h le 29 septembre

Les Knights et les Falcons se sont livrés à plusieurs batailles serrées au cours des dernières saisons et joueront cette saison avec les deux maintenant dans la petite division HOIC.

Même l’an dernier, lorsque les Knights étaient sans victoire dans les matchs disputés, le match avec GCMS était serré avec les Falcons gagnant 23-14 lors du premier match de la saison. C’était le match le plus serré de Fieldcrest de la saison.

Fieldcrest a battu le GCMS 21-14 au cours de la saison raccourcie du printemps 2021 et a devancé le GCMS 14-6 en 2019 pour mettre fin à la séquence de 31 victoires consécutives des Falcons.

Semaine 7 : Ottawa (5-5) à La Salle-Pérou (5-5), 19 h 6 oct.

Les Cavaliers chercheront à garder le contrôle de l’une des plus anciennes rivalités de l’État lorsque LP et Ottawa s’affronteront au stade Howard Fellows.

LP a remporté les huit dernières rencontres, dont 31-7 la saison dernière.

Le match pourrait également avoir des implications en séries éliminatoires car chaque équipe a remporté cinq matchs la saison dernière, donc une victoire ici pourrait faire la différence entre se qualifier pour les séries éliminatoires ou manquer la coupe.

Semaine 8: St. Bede (7-3) à Marquette (9-2), 19 h 13 oct.

Après une interruption de 12 ans, la rivalité entre les écoles catholiques sera renouvelée alors que St. Bede et Marquette sont les membres fondateurs de la nouvelle Chicago Prairie League.

Les Bruins et les Crusaders étaient des rivaux de longue date à la Big Rivers Conference avant que Marquette ne parte après la saison 2011 pour rejoindre la Northeastern Athletic Conference jusqu’à devenir une équipe indépendante depuis 2020, tandis que St. Bede participe à la Three Rivers Conference.

L’entraîneur-chef de football de St. Bede, Jim Eustice, regarde son équipe jouer lors de la première journée d’entraînement de football à l’Académie St. Bede le lundi 8 août 2022 au Pérou. (Scott Anderson)

St. Bede a battu Marquette 40-14 lors de la dernière rencontre entre les écoles en 2011.

Ajoutant une intrigue supplémentaire au jeu de rivalité, l’entraîneur de St. Bede Jim Eustice est un ancien de Marquette qui a entraîné les Crusaders de 2005 à 2009 avant que l’entraîneur actuel Tom Jobst ne prenne la relève en 2010.

Semaine 9 : Kaneland (7-4) à La Salle-Pérou (5-5), 19h le 20 octobre

Lors de la finale de la saison régulière au Howard Fellows Stadium, les Cavaliers et les Knights pourraient se disputer pour un meilleur classement en séries éliminatoires.

LP s’est qualifié pour les séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons avec un minimum de cinq victoires avant de perdre au premier tour des séries éliminatoires.

Kaneland, quant à lui, a terminé avec cinq ou six victoires en saison régulière au cours de quatre des cinq dernières saisons complètes.

Les Knights ont remporté trois des quatre rencontres depuis que les deux équipes ont rejoint l’Interstate 8, qui est maintenant la division Kishwaukee River/Interstate 8 White, dont 28-7 la saison dernière.

La seule victoire de L-P a été une victoire palpitante de retour 21-20 pour terminer la saison printemps 2021.