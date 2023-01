Les meilleurs marchés immobiliers pour acheter une maison en 2023

Même avec la hausse des coûts de propriété qui évince les acheteurs, certains marchés immobiliers resteront chauds en 2023, principalement en raison de leur prix relativement abordable par rapport au reste des États-Unis, une nouvelle prévision trouve.

Les meilleurs endroits ont aussi autre chose en commun : ils sont tous situés dans le Sud.

Sur la base de divers facteurs, notamment l’abordabilité du logement, la croissance de l’emploi, les gains migratoires et l’offre de logements, la National Association of Realtors (NAR) a analysé 179 marchés pour déterminer lequel offrira le plus de valeur aux acheteurs. Les données remontent à un an à partir d’octobre 2022 et reflètent la demande attendue des acheteurs en 2023.

Le prix médian des maisons dans certains de ces marchés n’est pas moins cher que la médiane nationale de 398 500 $. Cependant, ces villes ont obtenu des scores élevés sur d’autres paramètres tels que la croissance de l’emploi ou l’offre de logements.

Voici les 10 meilleurs endroits pour acheter une maison en 2023, selon NAR :