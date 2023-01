Les meilleurs magasins de fish and chips du Royaume-Uni dévoilés – où se classent vos plats à emporter préférés?

Les meilleurs magasins de poisson-frites du Royaume-Uni ont été révélés – où se classe votre plat à emporter préféré ?

Les meilleurs chippies à travers le pays se battent pour un certain nombre de prix prestigieux.

Les meilleurs fish and chips du pays ont été révélés Crédit : Getty

Animés par le comédien Jason Manford, les restaurants tenteront de remporter l’un des prix convoités, notamment le meilleur nouveau venu, le meilleur plat à emporter et le meilleur restaurant.

Les prix, qui existent depuis plus de 30 ans, sont organisés pour la première fois par la Fédération nationale de Fish Frier.

Et la cérémonie aura lieu le 28 février au Park Plaza Westminster Bridge à Londres où les meilleurs chippies seront nommés.

Votre plat à emporter Fish and Chip préféré figure-t-il sur la liste ? Voici la liste complète.

Poisson et frites à emporter de l’année

The Fish Works est en lice pour les plats à emporter de l’année Crédit : Instagram

Fisherman’s Bay, Whitley Bay, Tyne et Wear

Cuisine de poisson, Maesycwmmer, Caerphilly

Whiteheads Fish and Chips, Hornsea, East Yorkshire

Pont de navire, Trethomas, Caerphilly

Le marin barbu, Pudsey, Yorkshire

Le banc de poissons, Elemet, West Yorkshire

Fish & Chips traditionnels de Low, Westhill, Aberdeenshire

La coquille d’huître, Bath, Somerset

Auckley Friery, Auckley, Doncaster

Le poisson fonctionne, Largs, North Ayrshire

Restaurant de poisson et frites de l’année

Les Cods Pétoncles, West Bridgford, Nottinghamshire

Eric’s Fish and Chips, Thornham, Norfolk

Fish City, Belfast, Antrim

Henry de Hunstanton, Hunstanton, Norfolk

Malt et Anchor, Cirencester, Gloucestershire

Meilleur nouveau venu

Lighthouse Fisheries of Flamborough est prêt pour un nouveau venu Crédit : Instagram

Haughton Fish & Chips, Haughton, Staffordshire

Pêcheries phare, Flamborough, East Yorkshire

Fish & Chips de Hendo, Bury St Edmunds, Suffolk

Meilleur opérateur mobile

Pimp My Fish était en lice pour le meilleur opérateur mobile Crédit : Instagram

Pimp mon poisson, Burwell, Cambridgeshire

La plie affamée, Holbeach, Lincs

Le Chippie Van, Penrith, Cumbrie

Jojo’s Fish & Chips, Stafford, Staffordshire

Pays frit, Langho, Lancashire

Le président du NFFF, Andrew Crook, a déclaré au Mirror : “Nous sommes vraiment ravis du retour des National Fish and Chip Awards après être devenus les gardiens de cet événement prestigieux.

“Avec tant de défis actuellement pour ces petites entreprises indépendantes, il est fantastique de pouvoir souligner l’excellent travail accompli par l’industrie, en servant des repas de grande valeur, en fournissant des emplois de qualité et en minimisant l’impact sur l’environnement.”

Il a ajouté: “Gérer une petite entreprise peut donner l’impression que vous êtes seul et souvent on a l’impression que nous ne figurons pas dans les plans de relance économique du gouvernement, mais le calibre de ces finalistes montre que nous avons un secteur professionnel prêt à jouer son rôle et avec le bon soutien pour permettre la croissance, nous pouvons continuer à jouer notre rôle vital en travaillant au sein de nos communautés locales.”