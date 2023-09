Les meilleurs looks Renaissance de Beyoncé jusqu’à présent

Salut à tous, anniversaire Beyoncé et ses looks les plus en vogue de la tournée Renaissance à ce jour !

Le 4 septembre est bien sûr la Journée nationale du Bey et nous sommes célébrer la reine dans toute sa splendeur de cotoure personnalisée.

Aujourd’hui, les fans chanceux de Beyoncé se réuniront pour sa production emblématique du Renaissance World Tour et aideront la « Alien Superstar » à souffler les 42 bougies de son gâteau d’anniversaire.

La Vierge a également demandé aux spectateurs de venir habillés en argent, et ils sont ravis de répondre.

Et même si les looks Renaissance des fans ne sont pas un secret, les réseaux sociaux sont curieux de voir ce que Bey porte pour son grand jour.

La tournée Renaissance a débuté en mai et a depuis laissé une traînée de paillettes, d’argent et de bottes de cowboy à travers le monde, nous pensons donc que le grand spectacle de ce soir ne sera pas différent.

Quoi Résumé architectural appelé « Queen Bey’s Disco Cowboy Wonderland » est devenu un lieu de rassemblement pour la mode et l’art portable.

Jetons un coup d’œil à certaines des tenues les plus archétypales de Beyoncé de la tournée et aux créateurs et stylistes de génie qui les sous-tendent.

Jacquemus

Beyoncé a enfilé ce look Jacquemus personnalisé lors de sa performance à Vegas le 26 août. Le styliste KJ Moody a construit cette coupe futuriste avec un body argenté sculptant, une cape étincelante, des bottes assorties et un chapeau surdimensionné.

Gareth Pugh

À Phoenix, en Arizona, au State Farm Stadium, l’artiste « Break My Soul » arborait cette pièce unique en métal créée par Gareth Pugh. Elle a associé le look à sa blonde emblématique, à sa partie médiane et à ses nuances tout droit sorties de l’an 3000. Le look a été complété par des bottes holographiques assorties et des gants à manches longues.

Zigman

Miss Bey n’est pas venue jouer dans cet ensemble d’inspiration extraterrestre signé Zigman. Le body découpé argenté et les ailes qui l’accompagnent témoignent de la créativité de cette maison de couture croate.

Valdrin Sahiti

L’épaule spectaculaire en tulle de cette coutume de Valdrin Sahiti a fait de ce look un look remarquable.

Mme Carter a déjà fait équipe avec Valdrin Sahiti, portant une magnifique robe noire et argentée sur le tapis rouge de la célébration du 20e anniversaire de la Fondation Shawn Carter à New York en juillet, habillée par KJ Moody.

Loewe

Renaissance réchauffait l’état « Show Me » à la mi-août lorsque Beyonce est montée sur scène dans une robe Loewe personnalisée. Cet ensemble de princesse robotique était associé à des gants en satin noir et à une oreillette Tiffany.

Le directeur créatif de Loewe, Jonathan Anderson, est également le cerveau derrière le body personnalisé de Bey qu’elle porte régulièrement en tournée.

La maison de couture note que leurs looks pour Beyoncé « jouent sur les formes sculpturales, le trompe-l’œil et l’illusion corporelle » et incluent des motifs de mains surréalistes du défilé FW22 de Loewe.

Gaurav Gupta

Les participants de Charlotte, Caroline du Nord, se sont régalés avec ces pièces de Gaurav Gupta. Le body moulant scintillait dans les lumières du stade Bank of America, tandis que la robe entièrement éblouie de la maison de couture comprenait une capuche tendance.

polo Ralph Lauren

Beyoncé avait l’air absolument royale dans ce une-pièce ivoire de style smoking porté à Las Vegas. Ralph Lauren a fourni un style classique avec une touche de Beyoncé et le look a été complété par un chapeau haut de forme de chapelier fou, un boa en fourrure surdimensionné et une canne.

Atelier Zuhra

Beyoncé est arrivée à Las Vegas, dans le Nevada, vêtue d’un séduisant body rouge avec une grande cape et une traîne dans le dos, que certains appellent une ode à Carmen : une Hopera branchée.

L’ensemble tendance s’accordait à merveille avec le maquillage sensuel et les tresses blondes de la marque, ondulées à la perfection.

Marc Jacobs

Shiona Turini a imaginé ce look Marc Jacobs, porté lors du défilé de San Francisco le 30 août. Il se composait d’une mini-robe noire à paillettes, d’une écharpe rouge cerise et des bottes Kiki du créateur ; une plateforme audacieuse recouverte de cristaux Swarovski.

Bronx et banque

Bronx and Banco est une marque de mode féminine prometteuse qui crée des vêtements pour femmes uniques et accrocheurs. Beyoncé s’est pavanée sur la scène du stade Allegiant dans un body cristallisé Bronx And Banco unique en son genre et un boa en plumes.

Givenchy

Cette robe blazer ajustée Givenchy brillait tandis que le casque en forme de soucoupe volante donnait « Alien Superstar ».

Alexandre McQueen

On adore Bey en cuissarde ! La robe personnalisée Alexander McQueen était entièrement équipée de bijoux de la taille d’une pièce de monnaie, de cristaux dorés et noirs, d’un chapeau noir sculptural et de cuissardes en cuir noir.

Frolov

Même Beyoncé sans visage dévore chaque regard ! Le créateur ukrainien Frolov a tué ce look avec une mini-robe argentée, des bottes argentées et un chapeau rouge métallisé spectaculaire à large bordure.

Marine Serré

Marine Serre est devenue populaire ces dernières années en habillant des célébrités telles que Cardi B et Nicki Minaj. Julia Sarr-Jamois est actuellement directrice de la mode chez British Vogue et le bel esprit noir derrière ce look personnalisé de Marine Serre pour le défilé du 27 août à Vegas.

Marni

À Atlanta, Bey s’est arrêtée dans une doudoune une pièce métallique et une doudoune courte personnalisée de Marni accompagnée de bottes dorées jusqu’aux genoux.

