Les meilleurs looks du tapis rouge des MTV VMA

Les Video Music Awards (VMA) de MTV ont été repoussés d’un jour pour éviter qu’ils n’entrent en conflit avec le débat présidentiel américain entre Donald Trump et Kamala Harris, donc tous les yeux étaient tournés vers l’UBS Arena de New York mercredi soir.

La cérémonie annuelle des VMA a la réputation d’être extravagante depuis 1984, lorsque Madonna portait une robe de mariée pour interpréter « Like a Virgin » lors de la toute première cérémonie, il y a presque 40 ans jour pour jour. Et plusieurs participants semblaient rendre hommage à la reine de la pop sur le tapis rouge de cette année.

Addison Rae et Anitta ont toutes deux opté pour des tenues de mariée audacieuses, la dernière ayant opté pour un look Dolce & Gabbana complété par un voile et des talons aiguilles. Sabrina Carpenter, nommée Artiste de l’année, est quant à elle arrivée dans une robe bustier vintage de Bob Mackie portée à l’origine par Madonna aux Oscars de 1991.

Plusieurs autres clins d’œil à la mode ont été évoqués lors de cette soirée empreinte de nostalgie, de la robe Versace d’Halsey, portée pour la dernière fois par Elizabeth Hurley en 1996, à la coiffure inspirée de Lisa « Left Eye » Lopes de GloRilla. Taylor Swift a semblé reprendre le look à carreaux jaunes emblématique porté par le personnage de Cher Horowitz dans le tube des années 90 « Clueless », dans une version plus audacieuse de Dior. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont quant à eux plaisanté en disant que la tenue audacieuse avec casque de Lil Nas X était également une référence à une autre icône des années 90 : le Pink Ranger.

Cette année, le tapis rouge était noir, et de nombreuses stars sont arrivées dans des tons sombres et des looks d’inspiration gothique. Suki Waterhouse et Margaret Qualley, respectivement en Dolce & Gabbana et Chanel, faisaient partie de celles qui ont opté pour des robes noires élégantes (et, dans leur cas, à plumes). Le chanteur Benson Boone portait un haut noir en dentelle transparente avec des chaussures ornées.

Ailleurs, la petite robe noire revisitée par Megan Thee Stallion, la présentatrice de la cérémonie, comprenait un corsage corseté et une jupe évasée au-dessus et en dessous du genou, plutôt qu’à la taille. Chappell Roan, nominée pour le prix du meilleur nouvel artiste, a opté pour un glamour gothique absolu dans une robe longue Y/Project avec un pendentif en forme de croix et de longs ongles sortant de gants en cotte de mailles sans doigts.

