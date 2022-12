Les meilleurs looks de fête de 2022

Après deux ans de pantalons de survêtement de verrouillage et de galas Zoom (vous vous en souvenez?), Le circuit des fêtes à New York est revenu en force. Les avantages de la cravate noire sont allés sans masque. Spectacles culturels tenus les soirées d’ouverture. Les marques de mode ont organisé des raves et des dîners intimes. Les films et les émissions de télévision ont eu des premières sur le tapis rouge. Les vernissages des galeries débordaient sur les trottoirs.

L’ensemble social était non seulement impatient de sortir, mais prêt à s’habiller. Alors que certains dépoussiéraient leurs smokings et achetaient leurs propres placards, les fêtards vétérans étaient impatients de dévoiler de nouveaux looks. Les créateurs ont de nouveau montré des robes de soirée. Et les paons de la ville arboraient leurs nouvelles plumes.

“Les gens voulaient s’habiller, s’exprimer et être fabuleux”, a déclaré Di Mondo, l’une des personnalités les plus photographiées de la ville.

Le bureau Styles a capturé cette renaissance du parti dans une nouvelle colonne intitulée The Most Dressed. Chaque semaine, les éditeurs se sont penchés sur des centaines de photos et ont sélectionné les tenues les plus festives, les plus originales, les plus créatives et les plus individuelles.