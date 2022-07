Les meilleurs livres positifs pour le corps à lire en 2022

L’été est arrivé et vous réfléchissez peut-être plus que d’habitude à vos objectifs de santé et de bien-être. Peut-être que vous êtes à perdre attendre et que vous envisagez suivre un régime. Chaque année, il y a toujours de la pression pour s’assurer que vous avez l’air “prête pour le maillot de bain”.

En tant que femme, j’ai ressenti l’obligation supplémentaire de rester mince. Je me suis également demandé ce que d’autres femmes avaient à dire sur les demandes de perte de poids et de régime.

J’ai parcouru Internet et ma bibliothèque à la recherche des meilleurs livres sur le corps, écrits par des femmes qui comprennent le fardeau des attentes de la société. J’ai lu des critiques d’autres auteurs, critiques et organisations médiatiques bien connus et j’ai recherché ce que d’autres rats de bibliothèque avaient à dire. À partir de ces critiques, j’ai dressé cette liste organisée des livres les plus populaires et les plus célèbres sur l’amour de son propre corps.

Que votre objectif soit de vous entraîner, d’essayer un nouveau régime, de vous accepter davantage ou simplement de lire, ces livres sont pour nous tous.

Amazone

Écrivain, professeur et utilisateur assidu de TwitterRoxane Gay a publié son septième livre et premier mémoire, Hunger: A Memoir of (My) Body, en 2017. Il est rapidement devenu un best-seller du New York Times pour son honnêteté sur la prise de poids et la lutte avec la nourriture, la santé et l’image corporelle.

J’ai actuellement deux autres livres de Roxane Gay dans ma bibliothèque : Bad Feminist et Not That Bad. Les deux sont une collection d’essais de Gay et d’autres écrivains contributeurs. Je suis un fan de non-fiction créative et Gay capture exactement ce que j’aime dans le genre dans les trois livres – l’authenticité.

Dans Hunger, Gay explique que ses mémoires ne sont pas une réussite en matière de perte de poids et qu’elle ne décrira pas comment elle est passée d’une taille plus à mince. (Alerte spoiler : elle ne perd pas de poids.) Au lieu de cela, ce que Gay apprend est beaucoup plus, comme l’amour de soi, la compassion, la camaraderie et l’acceptation.

Gay n’écrit pas sur un piédestal. Elle parle à son public directement et d’une manière que quelqu’un qui a également lutté avec l’acceptation du corps comprendrait.