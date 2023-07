Les meilleurs livres du Liverpool FC à lire cet été

Les supporters de Liverpool ne manquent pas d’options en ce qui concerne les livres sur leur club bien-aimé. Il existe littéralement des milliers de publications allant des autobiographies de joueurs et des critiques de saison, aux recueils de chansons, aux albums, aux compilations de citations et bien plus encore.

Certains sont fantastiques, certains sont… euh, pas si fantastiques. Alors a demandé à This Is Anfield Editor et Matt Ladson, fan de Liverpool, de compiler une liste complète des meilleurs livres du Liverpool FC de différentes époques.

Les meilleurs livres de Liverpool à lire cet été

Les meilleures offres du jour sur les livres de Liverpool, recommandées par Matt Ladson de This Is Anfield

Nous commençons avec l’ère actuelle et le manager Jurgen Klopp. « Bring The Noise » est le livre ultime sur Klopp et ce qui le motive, comment il gère et il présente de nombreuses informations des joueurs qu’il a entraînés.

Il y a beaucoup de détails, comme pourquoi Klopp a choisi l’Angleterre comme destination managériale (parce qu’il connaissait déjà un peu la langue et c’est essentiel pour faire passer ses messages uniques aux joueurs).

Vous pouvez également être intéressé par Jürgen Klopp : la biographie (par Elmar Neveling).

Les meilleures offres Raphael Honigstein Klopp: Bring The Noise du jour

On dit souvent que Klopp est Bill Shankly à l’ère moderne, et il existe des dizaines de livres sur le grand homme qui a transformé le Liverpool FC dans les années 1960. Cependant, en ce qui concerne le successeur de Shankly, Bob Paisley, son génie est souvent négligé.

Paisley reste à ce jour le manager de football britannique le plus titré de tous les temps, ayant remporté six titres de champion et trois Coupes d’Europe en neuf saisons. Et il ne voulait même pas le travail.

Ayant commencé comme physio, l’humble Paisley à la voix douce a passé 44 ans à Anfield.

Sélectionné pour le William Hill Sports Book of the Year, Quiet Genius est écrit de manière experte par Ian Herbert, un livre sur plus que le football. Paisley a conquis l’Europe.

Les meilleures offres du jour pour Ian Herbert Quiet Genius

Les années 1980 ont été la décennie de Liverpool : six titres de champion en neuf saisons, deux Coupes d’Europe en quatre saisons, quatre coupes de championnat en quatre saisons consécutives. Ian Rush a marqué 47 (oui, 47) buts en une saison – dont quatre à Goodison Park. Kenny Dalglish a tout conquis en tant que joueur, puis a marqué le but du titre en tant que joueur-entraîneur. John Barnes, Peter Beardsley et John Aldridge formaient l’un des trios les plus offensifs et passionnants de l’histoire du club.

C’était le football avant l’ère de la Premier League. Hughes raconte des histoires de joueurs d’une manière superbement divertissante. Attention, le coup de nostalgie est si fort qu’il peut vous rappeler des moments où le football n’était pas si sérieux et était sans doute plus amusant.

les autres livres de Hughes dans cette série ; ‘Hommes en costumes blancs‘ (couvrant les années 1990) et ‘Anneau de feu‘ (couvrant les années 2000) valent également de la place sur votre étagère.

Le meilleur Simon Hughes Red Machine d’aujourd’hui: le Liverpool FC dans les années 80

Si vous pensiez que la situation de propriété de Liverpool était controversée maintenant, ou peut-être ne saviez-vous pas à quel point c’était grave auparavant, c’est une lecture essentielle de Brian Reade.

Certaines des histoires sur la façon dont Tom Hicks et George Gillett se sont comportés sont assez incroyables, jusqu’au moment où ils ont refusé de s’asseoir l’un à côté de l’autre à Anfield, puis il y a eu les protestations des fans qui ont finalement retiré le duo bizarre du club. C’est l’histoire intérieure de la guerre civile qui a assailli Liverpool pendant 44 mois bizarres.

Ce livre vous laissera stupéfait, en colère, mais aussi reconnaissant finalement qu’ils sont partis. Vous apprécierez peut-être un peu plus la propriété et la stabilité actuelles de Liverpool après avoir lu ceci !

Le livre de Brian ‘43 ans avec le même oiseau‘ est également fortement recommandé. Il y a peu d’écrivains meilleurs que Brian au sujet du Liverpool FC.

Le meilleur Brian Reade d’aujourd’hui Une escroquerie épique: 44 mois avec une paire d’offres de cow-boys

D’accord, vous n’emmenez probablement pas celui-ci à la plage car il est un peu plus costaud que les autres livres de cette liste. Mais c’est un livre magnifiquement conçu qui devrait s’asseoir sur les étagères de la collection de tous les supporters du LFC – ou sur leur table basse.

Habilement mis en place par le collectionneur de programmes de Liverpool, Andy Marsden, c’est un régal pictural pour les yeux de tous les Reds !

Les meilleures offres du jour This Is Anfield Illustrated History of Liverpool Matchday Program

Peu de supporters connaissent l’histoire de l’une des plus grandes équipes de Liverpool – qui a remporté des titres consécutifs en 1922 et 1923.

Il s’agit d’une histoire épique, qui commence avec les personnages qui finiront par former l’équipe des Reds, pendant la Première Guerre mondiale. Il y a la grippe espagnole, la rébellion et bien plus encore.

Exceptionnellement bien documenté par Smith et Goulding et écrit avec le soutien des familles des joueurs impliqués, c’est une lecture incroyable.

Goulding a également un livre de fiction, ‘Stanley Park Story : la vie, l’amour et le derby du Merseyside‘ que nous recommandons vivement pour un aperçu agréable de la vie dans le Merseyside alors que Liverpool et Everton dominaient sur le terrain et que la rivalité dans la ville était à son apogée.

Les meilleures offres d’aujourd’hui pour Kieran Smith et Jeff Goulding The Untouchables: Anfield’s Band of Brothers

Comprendre les événements de la catastrophe de Hillsborough, ses conséquences et la vérité réelle est quelque chose que tous les supporters de football, pas seulement Liverpool, devraient prendre le temps de comprendre.

Personne ne connaît la catastrophe et la dissimulation qui a suivi aussi largement que le Dr Phil Scraton, dont le livre « The Truth » a été publié pour la première fois en 1999 et est, sans aucun doute, le récit définitif de la catastrophe et de ses conséquences.

Scraton a ensuite siégé au comité indépendant de Hillsborough, dont les conclusions en 2013 ont finalement conduit à la réouverture des enquêtes et à un verdict d’homicide illégal pour les 96 partisans (maintenant 97) rendu par le jury en 2016.

En ce qui concerne certaines des personnes les plus importantes de l’histoire de Liverpool, Scraton est négligé.

Une autre lecture recommandée est ‘La catastrophe de Hillsborough dans leurs propres mots‘ de Mike Nicholson et ‘Hillsborough Voices’ de Kevin Sampson.

Les meilleures offres Phil Scraton Hillsborough: The Truth du jour

Liverpool en tant que ville et ses habitants sont différents du reste du pays. « Scouse not English » est peut-être quelque chose de difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas du Merseyside.

Le livre de Dan Fieldsend explique l’histoire sociale et pourquoi c’est le cas, c’est une éducation pour ceux du Merseyside et plus loin. Il s’agit d’une lecture stimulante et perspicace, explorant les raisons sociopolitiques du caractère et de la culture de la ville et de ses habitants.

En tant que supporter de Liverpool, vous devez comprendre Liverpool comme une ville et les Liverpudlians comme des personnes. Cherchez pas plus loin.

Le meilleur Dan Fieldsend Local d’aujourd’hui: Un club et sa ville: les offres d’histoire sociale de Liverpool

Et plus

Nous avons essayé de faire de la liste ci-dessus un échantillon de l’histoire de Liverpool. Nous avons négligé les biographies et les autobiographies évidentes, en particulier celles des joueurs qui jouent encore.

Pour plus cependant, il y a « Mon histoire » de Steven Gerrard, La série Red Odyssey de Jeff Goulding, Shankly « Mon histoire », « Lire ou mourir » (fiction) de David Peace, et l’incroyable « Encyclopédie de Liverpool » par le duo islandais passionné et les hommes derrière le célèbre Site web LFCHistoryArnie Baldursson et Gudmundur Magnusson.