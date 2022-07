Les meilleurs lieux de travail pour les professionnels handicapés incluent Amazon et Google dans un nouveau rapport

En 2021, 77 % des travailleurs handicapés ont déclaré que leur employeur avait fait un meilleur travail pour les soutenir depuis le début de la pandémie. Aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur ce soutien, avec une augmentation significative de la diversité des dirigeants et des conseils d’administration, selon le Indice d’égalité des personnes handicapées 2022 rapport de Disability:IN, une organisation mondiale qui plaide pour l’inclusion du handicap sur le lieu de travail.

“Les gens comprennent maintenant que l’inclusion des personnes handicapées n’est pas une sorte de problème de conformité à l’ADA, mais qu’il s’agit en fait d’un impératif commercial”, déclare Ted Kennedy Jr., coprésident du Disability Equality Index.

« Aujourd’hui, les gens veulent aller travailler pour des entreprises qui, selon eux, font ce qu’il faut, qui partagent leurs valeurs et partagent leur vision du monde, [including] en veillant à ce que les personnes handicapées aient une chance égale d’aller travailler dans cette entreprise chaque jour.”

L’indice d’égalité des personnes handicapées est une évaluation comparative dans laquelle les dirigeants soumettent leurs entreprises à un score dans des domaines tels que l’accessibilité technologique, les pratiques d’emploi et la culture. Cette année, le rapport a couvert 415 entreprises, dont 69 du Fortune 100, qui ont ensuite été classées pour identifier les meilleurs lieux de travail pour l’inclusion des personnes handicapées.

Avec des scores de 100, ces entreprises, avec plusieurs autresmenait le peloton :

Amazone

Banque d’Amérique

Capitale une

Deloitte

Goldman Sachs

Google

Starbuck

L’inclusion accrue du handicap dans le leadership est l’une des tendances les plus importantes du rapport, avec 126 entreprises ayant un cadre supérieur qui est connu en interne comme une personne handicapée. En 2021, seules 99 entreprises avaient ce type de représentation au niveau exécutif.

Le rapport a également révélé que 6 % des entreprises ont désormais une personne qui s’identifie ouvertement comme handicapée au sein de leur conseil d’administration, et 74 % des entreprises ont des investissements dans des entreprises appartenant à des personnes handicapées, ce qui montre non seulement un changement interne, mais un effort pour diversifier les relations extérieures au fur et à mesure. bien.

Selon Jill Houghton, présidente et chef de la direction de Disability:IN, l’appel à l’inclusion du handicap au travail, associé à la “pénurie mondiale de talents”, a rendu vital pour les entreprises “de repenser leur façon d’embaucher, de développer et de cultiver les talents”.

Quatre-vingt-seize pour cent des entreprises du rapport proposent des options de travail flexibles, rendant l’exécution de certaines tâches plus accessible et plus accommodante. Cinquante pour cent investissent également dans de nouvelles technologies pour aider à faire progresser l’accessibilité numérique.

Kennedy Jr., qui est un survivant du cancer des os pédiatrique et amputé, dit que les entreprises qui ont fait l’effort de créer ces espaces de travail équitables “s’engagent au plus haut niveau” pour soutenir et élever leurs talents handicapés.

“Les personnes handicapées sont extrêmement adaptatives et créatives car elles ont dû être créatives et s’adapter à différents environnements, toute leur vie”, a déclaré Kennedy Jr. à CNBC Make It. “Il y a aussi beaucoup moins de roulement chez les employés handicapés. Ils sont tellement reconnaissants d’avoir un emploi et quelqu’un pour leur donner une chance, qu’ils vont être extrêmement fidèles.”

