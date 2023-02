Les meilleurs kits Lego : selon le personnel de CNET qui les a construits

Lego enchante les gens de tous âges depuis plus de 90 ans, bien qu’ils aient commencé comme des pièces en bois et non en plastique.

Quand j’ai goûté pour la première fois à l’engouement pour la construction de briques en 1989, mon père a acheté une boîte de 2 pieds sur 2 pieds sur 2 remplie de pièces Lego assorties. Ce n’était pas un véritable ensemble, mais il comprenait des centaines de blocs aléatoires que j’ai triés dans des bacs avant de construire tout ce à quoi je pouvais penser. J’avais neuf ans, alors je ne pensais qu’à Transformers. Pourtant, c’était incroyable.

Chez Crumpe, nous aimons fabriquer toutes sortes d’ensembles Lego, nous voulions donc partager nos favoris avec vous. La plupart d’entre eux sont ceux que nous avons fabriqués nous-mêmes ou avec nos enfants, tandis que certains sont des ensembles dont nous rêvons mais que nous ne possédons pas encore. Cependant, ils sont tous brillants, alors plongez et voyez si vous pouvez trouver votre prochaine version.

Stephen Shankland / Crumpe Je construis beaucoup d’ensembles Lego avec mon enfant, et il m’a surpris en choisissant celui-ci au lieu de quelque chose de plus prévisible comme une voiture Lego. Cependant, nous avons passé un bon moment à l’assembler, à parler des différentes variétés d’echeveria décrites dans les manuels d’instructions et à partager les créations avec ses amis. Je préfère généralement les Legos mécaniques – direction à crémaillère, suspension, engrenages et ce genre de choses – mais l’ensemble de plantes succulentes était une alternative rafraîchissante et organique. Un bonus supplémentaire : ceux-ci font des centres de table de bon goût et intéressants pour les tables, les étagères et les manteaux de cheminée, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles ce kit botanique est présenté comme un ensemble “adulte”. Vous pouvez même reconfigurer les neuf modules de différentes manières pour différents arrangements. –Stephen Shankland Vous recevez des alertes de prix pour LEGO Icons Succulents 10309 Ensemble de plantes artificielles pour adultes, cadeaux Saint Valentin, décoration d’intérieur, idée cadeau créative (771 pièces)

James Bricknell / Crumpe C’était une découverte aléatoire pour moi de Target, et je vais être honnête, j’étais plus excité à ce sujet que peut-être un homme de 42 ans aurait dû l’être. Ma fille et moi en avons eu un énorme coup de pied, et nous avons passé environ 4 heures à le construire. Les détails sont excellents. Des tenues et coiffures de la saison 1 sur les mini-figues à l’ordinateur portable Dell de Chandler (avec un logo Lego), tout vous rappelle le spectacle. J’aime aussi que ce soit le ensemble de Central Perk, pas une reconstitution du café fictif, il a donc un éclairage de film et une zone surélevée pour rendre tout plus visible. Ensuite, nous achetons les deux appartements pour en faire un ensemble assorti. –James Bricknell

Lego Quand mes enfants étaient plus jeunes, ils avaient toutes sortes d’ensembles Lego – le bateau pirate et le château de Poudlard de Harry Potter – fournissaient de nombreuses heures de divertissement. Mais ils avaient déjà grandi au moment où Lego a publié les femmes de la Nasa dans le cadre de la série en constante expansion de Les femmes en science Minifigures. Cette série comprend désormais des femmes scientifiques, des ingénieurs aérospatiaux, des astronautes, des océanographes, une géochimiste et une paléontologue. Ces ensembles se vendent souvent, ce qui est agréable à entendre. Les filles, les garçons et tout le monde devraient être conscients des pionniers et des contributions des femmes dans notre société, alors félicitations à Legos pour avoir adopté l’idée. -Connie Guglielmo Vous recevez des alertes de prix pour LEGO Ideas 21312 Les femmes de la NASA (231 pièces)

Allumez vos briques L’un de mes endroits préférés sur la planète est le Bonsai Garden de la Huntington Library, où j’ai vu pour la première fois le kit Lego Bonsai Tree. Il s’agit d’un joli petit kit qui vous permet de basculer facilement entre un arbre vert et un arbre en fleurs, de sorte que le kit peut changer au fil des saisons. Ce kit est si populaire qu’il y a aussi kits d’éclairage tiers pour cette versionvous permettant de transformer ce kit en une œuvre d’art fantastique et accrocheuse à afficher dans votre maison. — Russel Holly Vous recevez des alertes de prix pour Lego Icons Bonsaï, set 10281

Steven Musil De mon fils, Justin, qui avait 11 ans quand il a construit le décor : “Ce que j’aime le plus dans l’ISS, c’est qu’elle est si grande et qu’elle comprend une navette spatiale dont vous pouvez prétendre qu’elle s’amarre à l’ISS. C’était un ensemble difficile à construire, et j’aime que les panneaux solaires bougent. J’aime la façon dont la NASA a aidé construire un endroit où les humains peuvent vivre dans l’espace et nous regarder de haut sur Terre.” –Steven et Justin Musil Vous recevez des alertes de prix pour LEGO Ideas 21321 Kit de construction pour la Station spatiale internationale, Ensemble LEGO pour adulte à exposer (864 pièces)

Danielle Ramírez Notre fils de 6 ans a une profonde passion pour les Lego et les “méchants”. Il a complètement perdu la tête quand il a vu ce Thanos fixé à Target. (il était de 10 $ au moment de l’achat et se vend maintenant sur Amazon pour 27,76 $.) Il avait déjà terminé Spider-Man et Thor de la même collection, qui étaient tous deux un peu difficiles à gérer par lui-même. La construction de Thanos était moins difficile que Spider-Man, qui restera dans l’histoire comme l’un des ensembles les plus ennuyeux avec lesquels j’ai jamais eu à aider, mais cela nécessitait toujours un peu d’aide de ma part. J’ai apprécié que Lego n’ait pas simplement fabriqué le gant en un seul gros morceau, mais qu’il ressemble le plus possible au vrai. Y compris les pierres. — Danielle Ramírez Vous recevez des alertes de prix pour LEGO Marvel Avengers Thanos Mech 76141 Cool Action Building Toy for Kids with Mech Figure Thanos Minifigure (152 pièces)

Stephen Shankland/Crumpe



FAQ Lego



Lego est le nom de la société du groupe Lego, mais saviez-vous qu’il s’agit en fait d’une abréviation ? Lego est un amalgame des mots danois “leg” et “godt” qui, lorsqu’ils sont utilisés dans une phrase, signifient “play well” en anglais.