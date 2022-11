Les meilleurs juges de ce pays étaient tous étrangers. Maintenant, ils sont partis.

Ces juges viennent principalement d’Australie et de Nouvelle-Zélande, et parfois de Grande-Bretagne. Ils traitent non seulement de questions juridiques techniques, mais aussi parfois de questions constitutionnelles importantes qui ont des ramifications politiques. Les nations qui les nomment, a déclaré le Dr Dziedzic, croient souvent que leur présence élève la légitimité d’un tribunal ou qu’ils sont plus impartiaux que les juges locaux qui peuvent avoir des liens dans des communautés soudées.