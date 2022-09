Les meilleurs jouets pour chiens, selon les experts : nos chiens

Les chiens peuvent sembler gentils et mignons à l’extérieur, mais ils sont en fait assez difficiles à satisfaire, jugeant silencieusement chaque jouet que vous achetez pour eux. Tout propriétaire de chien vous dira que pour le jouet parfait que leur chien aime, il y en avait d’innombrables autres discrètement rejetés et jamais touchés. Le jouet pour chien parfait est difficile à trouver, surtout si vous avez un chien difficile, mais c’est pourquoi nous avons compilé une liste des meilleurs jouets pour chiens choisis par les experts : nos chiens.

Trouver les meilleurs jouets pour chiens pour occuper votre ami à quatre pattes même lorsque vous n’êtes pas là pour jouer au tir à la corde ou lancer une balle encore et encore (et encore et encore) est certainement une option que les amoureux des chiens devraient utiliser.

Il existe de nombreux jouets pour chiens parmi lesquels choisir, des frisbees et balles aux couineurs, puzzles et gadgets axés sur la nourriture. Mais comme tout propriétaire de chien le sait, un jouet peut être aléatoire. Peut-être que votre animaux ne montre aucun intérêt pour cela – ou pire, ils le mâchent ou le tirent pendant quelques minutes et il est instantanément déchiqueté. Alors, comment trouver les meilleurs jouets pour chiens qui garantissent des heures d’engagement et de jeu ?

Nous avons demandé aux experts : nos chiens.

Nous avons interrogé les parents de chiens sur CNET et rassemblé les favoris éprouvés de leurs chiots. Trouver un jouet pour chien indestructible peut être une tâche difficile, mais ces jouets ont a survécu à des jeux féroces, a traversé d’interminables séances de mastication et a fourni des heures de divertissement quotidien avec des chiens – nous avons même obtenu trois votes pour le très populaire Chuckit !

Étant donné que chaque chien a des particularités et des préférences uniques, vous trouverez ici une grande variété de choix. Que votre ami à quatre pattes soit un gros chien ou un petit chien, un mâcheur ou un tireur, vous êtes sûr de trouver quelque chose qu’il va adorer sur cette liste. Ce sont les meilleurs jouets pour chiens disponibles dont nos chiens deviennent fous.

Sarah Mitroff/Crumpe Lorsque vous avez un chien qui demande une attention quasi constante, vous ferez tout pour l’occuper pendant quelques minutes. J’utilise ce jouet de puzzle juste pour ça. Il y a trois plateaux pivotants où vous pouvez dissimuler des friandises, faisant travailler votre chien pour sa récompense. Mon chiot doit utiliser son museau pour faire tourner les plateaux pour révéler les compartiments, et j’espère que cela gardera son cerveau vif car il doit résoudre des problèmes pour obtenir toutes les friandises. J’ai la version de niveau deux (intermédiaire) et je l’achèterais à nouveau sans hésiter. –-Sarah Mitroff

Théodore Liggians / Crumpe Ce jouet est durable et couvre toutes les choses qui peuvent divertir un chien pour toujours. À l’intérieur se trouvent une corde et quelques couineurs pour attirer et retenir leur attention, et cela finit généralement par être le jouet avec lequel mon chien se câline. –-Théodore Liggians

Désirée DeNunzio / Crumpe Banjo devient anxieux lorsqu’il est laissé seul, mais comme la plupart des laboratoires, il est très axée sur la nourriture. Mochi, notre petit gars, est juste un mâcheur extrême. S’il n’a rien à mâcher, il commencera à grignoter des trous dans notre tapis de salon. Alors quand je sais que je vais m’absenter quelques heures, je sors les Kongs. Je les bourre de mozzarella ou de beurre de cacahuète (ou les deux), et voilà, mes deux toutous restent heureux et occupés tout le temps que je suis absent. –-Désirée DeNunzio Mon chien est une bête quand il s’agit de jouets et a presque ruiné tous seul jouet que nous lui avons donné en un jour ou deux. C’était jusqu’à ce que nous rencontrions la ligne de jouets pour chiens Kong Extreme, qui a parfaitement fonctionné pour elle, la divertit et nous pouvons l’utiliser comme récompense en la remplissant de beurre de cacahuète quand elle a été bonne pour la journée. Il en existe plusieurs formes et tailles différentes, et elle semble toutes les apprécier ! –-Jared Di Pane

Kim Wong-Shing/Crumpe La plupart des jouets en peluche ne font pas le poids face à mon chien, Junebug, qui les déchire en quelques minutes. Mais cette balle Fluff and Tuff lui prend des semaines pour même lâcher un fil. Par conséquent, elle en est obsédée et l’emporte partout avec elle (même s’il est beaucoup trop grand pour son petit corps – un bonus adorable). Elle lui reste fidèle même après que ce ne soit qu’une coquille triste, déchiquetée et évidée. Finalement, je le jette et lui en achète un nouveau et le cycle recommence. Elle en est à son troisième ballon de plage en un an environ ! Ça vaut vraiment le coup. –-Kim Wong Shing

Amazone Mon chien aime deux choses (en plus de ses humains) : la nourriture et les jouets. Et ce puzzle mélange les deux pour un plaisir sans fin. J’ai reçu ce puzzle de friandises pour chien en cadeau, après des mois à enrouler des serviettes et de vieux t-shirts pour fabriquer des jouets mentalement stimulants pour mon mélange de chihuahua. Maintenant, je l’utilise chaque fois que je n’ai pas l’occasion d’emmener mon toutou lors de sa longue promenade du soir. Toutes les pièces en plastique mobiles lui donnent un aspect complexe, mais il est en fait simple à mettre en place. Cachez simplement votre choix de friandises ou de croquettes dans les compartiments cachés, couvrez-le avec la porte en plastique, poussez le curseur pour garder la porte fermée et c’est tout. J’ai trouvé que c’était une excellente option d’intérieur pour que mon chien brûle de l’énergie et teste également son cerveau. –-Alexandra Garrett

Jim Hoffman/Crumpe Mon chiot, Alistair, est fou de son disque volant Dogobie depuis que nous l’avons, c’est-à-dire depuis 14 ans. Un disque en silicone souple, il est quasiment indestructible et aussi facile à lancer pour moi qu’à récupérer pour lui, et il est facile à retrouver dans le pinceau après un lancer errant, grâce à ses couleurs fluo. Alistair vieillit, mais il est toujours excité chaque fois qu’il voit son Dogobie sortir pour jouer. Maintenant, s’il pouvait le ramener avec autant d’enthousiasme que lorsqu’il le poursuit. –-Jim Hoffmann

FAQ

Les chiens ont-ils vraiment besoin de jouets ? Il est facile d’oublier l’importance des jouets dans la vie d’un chien, mais les jouets sont nécessaires au bien-être de votre chien et à votre tranquillité d’esprit. Un chien fatigué et mentalement engagé fait beaucoup moins de bêtises qu’un chiot qui s’ennuie. Les jouets peuvent aider à modifier les mauvais comportements, à garder votre chien occupé mentalement, à le fatiguer et à fournir un exutoire approprié aux chiens sujets à la mastication destructrice.

Quel genre de jouets les chiens aiment-ils le plus ? Les chiens ont tous des personnalités et des niveaux d’activité différents, vous voudrez donc comprendre les besoins individuels de votre chiot pour trouver les jouets qui lui conviendront le mieux. Les jouets pour chiens appartiennent généralement à trois catégories : Jouets actifs : Les balles et les frisbees, ainsi que les cordes et les jouets tissés pour tirer, sont parfaits pour le jeu interactif et pour faire faire à votre chien l’exercice dont il a tant besoin. Si votre chien est très actif, ces jouets peuvent également être utilisés comme motivations d’entraînement.

