Les meilleurs jouets pour chats, selon nos félins préférés

Trouver les meilleurs jouets pour chats dépend vraiment du type de chat que vous avez. Et cela signifie que vous devez commencer à penser comme un chat lorsque vous magasinez. Comme tout propriétaire de chat le sait, les chats ont leur propre personnalité avec de forts goûts et dégoûts – et ils n’ont pas peur de vous le faire savoir. Ce qui peut rendre la recherche du bon jouet un peu difficile. Après tout, peu importe le temps ou la réflexion que vous y consacrez, votre chat peut finir par ignorer complètement le nouveau jouet, alors assurez-vous de conserver le reçu.

Alors, comment trouvez-vous les meilleurs jouets pour chats divertir votre félin suzerain? Nous nous sommes tournés vers les experts pour obtenir de l’aide : nos chats. CNET se trouve avoir beaucoup d’amoureux des chats dans notre équipe, et nous les avons interrogés pour savoir quels jouets leurs chats trouvent tout à fait fascinants. Nous vous présentons ici une liste des gagnants. Ces jouets ont tous été attaqués, écrasés et chassés par nos félins préférés. Des lasers aux danseurs de plumes en passant par les jouets à l’herbe à chat et bien plus encore, ce sont les jouets les plus appréciés de nos chats. Et si vous aussi vous avez un chien, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleurs jouets pour chiens.

Walmart Ce jouet pour chat trône au milieu de mon salon et je ne supporte pas de le déplacer car mes chats l’aiment tellement. Le fait qu’ils puissent pousser la balle autour de la piste depuis n’importe quelle position – sur le ventre, à l’envers et l’attaque de saut préférée – les divertit pendant des heures. Ma partie préférée est la section de grattage au milieu. Mes chats ont un arbre et de nombreux griffoirs dans toute la maison, mais ce jouet est le préféré. Les inserts sont vraiment bon marché et vous obtenez des mois de l’actuel avant qu’il ne cède. En bonus, vous pouvez saupoudrer d’herbe à chat sur le grattoir en carton pour leur faire passer un bon moment, et les inciter à revenir pour continuer à gratter là-bas et non sur votre canapé. — Taylor Leamey, écrivain sur la santé et le bien-être

Daniel Golson Tant d’arbres à chat sont tout simplement laids. Ils sont généralement volumineux, recouverts de moquette et ne s’accordent généralement pas avec d’autres décors. Mais la gamme de meubles pour chats Vesper de Catit est fantastique. Les pièces ont un design en bois moderne avec des poteaux à gratter en corde de haute qualité, des tapis et des balles suspendues. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs, tailles et configurations, et mes chats en sont absolument obsédés. Moi aussi, car les arbres ont fière allure dans mon appartement. Ils sont également très durables, ayant subi des années d’abus de la part de mes deux chats avec une usure minimale. — Daniel Golson, rédacteur en chef des médias sociaux

Emma Wolgast GoCat Da Bird Teaser Wand est le seul jouet qui peut divertir ma panthère de chat de 14 livres sans arrêt. C’est le plus long jouet de baguette en plumes que j’ai jamais rencontré, et la fonction de sondage légère donne l’impression qu’un vrai oiseau vole. Il est facile de jouer avec en raison de sa longueur (je peux simplement m’asseoir sur le canapé et l’agiter pendant des heures), ainsi que super non intrusif à ranger car c’est une baguette super légère et fine. Il existe également une tonne d’accessoires différents que vous pouvez obtenir pour la fin du jouet, ce qui signifie que vous n’achetez vraiment la baguette qu’une seule fois, puis remplacez le jouet au besoin. C’est l’un des jouets les plus basiques que j’ai rencontrés, mais vraiment l’un des plus efficaces, et je le recommande aux parents de chats nouveaux et anciens. — Emma Wolgast, analyste sociale rémunérée

Courtney Johnston Remy est un garçon unique – il s’est fait enlever les yeux quand il était chaton pour combattre une infection. Lui trouver des jouets était un peu difficile, car je pensais qu’ils devaient faire du bruit pour attirer son attention. Je n’avais pas de grands espoirs quand ma sœur lui a acheté ce cornichon farci un peu ridicule, mais ce fut le coup de foudre. Il est rempli d’herbe à chat et doit avoir de bonnes choses, car il refuse tout jouet d’herbe à chat sauf celui-ci. Il doit toujours être allongé près de lui et bondira si vous essayez de le prendre. Son jeu préféré est de faire semblant de dormir, puis d’attaquer ses sœurs si elles osent le toucher. — Courtney Johnston, éditrice

Elena Avis Cette boîte de puzzle est la meilleure ! J’y mets des friandises les jours où je vais au bureau pour que mes filles aient quelque chose à faire pendant mon absence. Cela leur donne une stimulation mentale lorsqu’ils atteignent, creusent, chassent et poussent la boîte, et ils sont récompensés par une friandise lorsqu’ils en sortent une. Le carton est super solide (mes deux chats peuvent se tenir dessus en même temps) et il tient depuis trois ans. Il y a aussi un encore plus grand Version méga que vous pouvez récupérer pour 35 $. — Elena Avis, gestionnaire de programme associée

FAQ sur les meilleurs jouets pour chats

Les chats ont-ils vraiment besoin de jouets ? Les chats passent beaucoup de temps à dormir et à se divertir, il est donc facile de supposer que les jouets sont un luxe et non une nécessité. Cependant, tout comme les humains, les chats ont besoin d’exercice et de stimulation mentale. Un chat qui s’ennuie est un chat malheureux, ce qui peut entraîner des comportements indésirables, tels que la survocalisation, les griffes et les morsures. Les jouets donnent aux chats un exutoire pour leurs comportements axés sur les proies et peuvent les réconforter s’ils se sentent anxieux ou stressés.

Quel genre de jouets les chats préfèrent-ils ? Chaque chat a ses propres préférences et son niveau d’énergie, vous voudrez donc essayer différents types de jouets pour savoir lesquels votre chat aime. Les chats d’intérieur en particulier ont besoin de jouets qui leur procurent une stimulation mentale et un exutoire pour se gratter. Les chats à faible énergie peuvent préférer une peluche remplie d’herbe à chat, tandis que les chats à haute énergie apprécient les danseurs et les teasers qui leur permettent d’imiter la capture de proies.