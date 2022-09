9. Mario + Rabbids Kingdom Battle – Meilleur jeu de stratégie

Ce n’est peut-être pas aussi excitant que Super Mario Odyssey, mais Mario s’associe à ces satanés Lapins Crétins pour s’amuser beaucoup sur le Switch.

Dans ce jeu, vous créez une équipe composée de versions Mario, Luigi, Peach, Yoshi et Rabbid de chacun d’eux, pour affronter des ennemis à différents niveaux. Le gameplay de base est une stratégie au tour par tour – similaire à la série XCOM – avec une variété d’options de mouvement, des armes à débloquer et des capacités spéciales.

Au début, la stratégie est simple et accessible, mais avant trop longtemps, elle s’amplifie, en utilisant des obstacles environnementaux et des outils comme Chain Chomps et des tuyaux pour créer un titre de stratégie rapide et rafraîchissant qui devrait plaire aux joueurs de tous niveaux. À la fin, cela devient très difficile et vous aurez besoin de votre intelligence – et d’une utilisation intelligente de l’arbre de compétences – pour arriver au bout.

Il y a aussi une énorme quantité de rejouabilité, avec des défis supplémentaires et des sections secrètes pour chacun des mondes du jeu, et des blagues idiotes cachées partout où vous regardez.