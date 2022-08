Les meilleurs jeux PlayStation 5 à jouer en 2022

7. S’égarer

S’il y a un jeu qui a pris d’assaut 2022, c’est Stray.

Comme son nom l’indique, vous sautez dans la peau (ou devrait-il s’agir de pattes ?) D’un chat errant sans nom dans un monde post-humain. Après avoir trébuché et être tombé dans les égouts d’une ville aux jardins clos habitée par des robots, c’est le travail de l’agoniste des chats de trouver une issue et de découvrir ce qui s’est réellement passé dans la ville délabrée.

Le personnage de minou est aussi charmant que vous l’imaginez, avec des caractéristiques félines caractéristiques telles que le miaulement à la demande, le grattage des surfaces à étirer et même le fait de faire tomber des verres/assiettes/tout ce que vous explorez. Bien qu’il y ait très peu de dialogue parlé en dehors des cinématiques principales, le jeu fait un excellent travail pour transmettre les histoires et les émotions des habitants de la ville alimentés par l’IA, et grâce aux souvenirs facultatifs que vous découvrez, vous acquerrez une meilleure compréhension de l’après- monde humain dans lequel vous vous trouvez.

L’environnement du monde ouvert est une joie à explorer en tant que félin, avec des zones et des chemins généralement hors de portée des protagonistes humains. Rempli de zones où vous pouvez causer un peu de méfait (et de nombreuses quêtes secondaires et objets de collection), c’est un jeu que vous ne voudrez pas vous précipiter, surtout si vous voulez que tous les trophées soient disponibles. C’est d’autant plus vrai qu’une fois que vous avez quitté une zone, vous ne pouvez pas revenir sur la même piste, vous voudrez donc être sûr à 100% d’avoir exploré tous les coins et recoins avant de continuer.

Cela fonctionne bien, mais avec la mise en garde qu’il n’est pas toujours clair quand vous progressez vers la zone suivante, et cela pourrait laisser les 100 pour cent un peu frustrés.

Pourtant, si vous êtes un fan de chats, de robots et de mondes post-apocalyptiques, Stray propose quelque chose d’intrigant et un peu différent de la plupart des jeux en 2022.