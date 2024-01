Les meilleurs jeux mobiles auxquels jouer en 2024

Les jeux mobiles de qualité ne manquent pas en 2024, et il peut être difficile de passer au crible le grand nombre de jeux téléchargeables sur votre téléphone. C’est là que nous intervenons : au fil des années, nous avons rempli nos téléphones de jeux mobiles pour trouver les meilleurs jeux dans tous les genres. Vous cherchez un jeu d’objets cachés ? Un titre de tower defense unique ? Un RPG au tour par tour ou un coureur classique à défilement horizontal ?







Examinons les meilleurs jeux mobiles que vous pouvez télécharger aujourd’hui. La plupart de ces jeux sont disponibles sur les appareils Android et iOS. Beaucoup d’entre eux sont téléchargeables gratuitement, avec des achats dans le jeu pour débloquer plus de temps de jeu ou des objets supplémentaires. Mais d’autres nécessitent un service d’abonnement supplémentaire, comme Apple Arcade ou Netflix.

Rue Krispee

Où jouer : Disponible sur iOS via Apple Arcade ou Netflix

Tout simplement, Rue Krispee est un jeu d’objets cachés : ses visuels chargés cachent de nombreux petits détails à rechercher, dont certains racontent de petites histoires dans les mondes confinés. Il y a tellement de choses à aimer dans le style artistique idiot et coloré et dans les personnages qui habitent le monde, basé sur un webcomic. (Je n’avais pas entendu parler du webcomic avant de me lancer Rue Krispeealors ne vous laissez pas effrayer par le manque de familiarité.) Malgré Rue Krispee étant visuellement chaotique avec des centaines de choses – personnages et objets – à trouver dans ses marges, je décrirais l’expérience de jouer au jeu comme tout le contraire.

Quand je veux un jeu mobile absolument cool, je m’arrête Rue Krispee et faites une inspection. —Nicole Charpentier

Gubbins

Où jouer : Disponible sur Android et iOS

j’ai vu quelqu’un décrire Gubbins comme “Scrabble sous acide », et oui, ça se vérifie. Le jeu de mots de Studio Folly est une version plus décontractée de Scrabble, mais avec de petites créatures embêtantes – les gubbins – qui aident ou blessent le plateau. Comme dans Scrabble, vous commencez avec un tas de lettres (leur utilisation révèle plus de lettres, jusqu’à ce que vous en manquiez) à disposer sur votre tableau pour former des mots pour des points. Vous souhaitez accumuler beaucoup de points en utilisant vos lettres (et vos gubbins) de manière créative. Certains modificateurs rempliront automatiquement les lettres, par exemple, ou verrouilleront certaines parties du tableau. C’est un de ces jeux faciles à jouer mais plus difficiles à maîtriser, ce qui en fait un jeu mobile auquel je reviens souvent. De plus, les couleurs et la musique règnent tout simplement. —NC

Honkai : Star Rail

Où jouer : Disponible sur Android et iOS

Honkai : Star Rail C’est la raison pour laquelle je m’assure que mon téléphone est bien chargé avant de partir pour une journée. GenshinImpact Le créateur Hoyoverse a sorti ce jeu gacha au printemps dernier, et j’ai trouvé que c’était le jeu parfait pour jouer en déplacement. Ce RPG de science-fiction loufoque propose des combats au tour par tour qui se sentent bien sur le petit écran de mon téléphone. Et j’aime pouvoir synchroniser ma progression pendant que je joue sur PC et mon iPad afin de pouvoir facilement accomplir des tâches régulières.

Honkai : Star Rail a des personnages charmants et des graphismes époustouflants qui sont étonnamment superbes sur mon téléphone. Cela transforme un long trajet en bus en l’occasion idéale de rattraper un événement ou de terminer enfin une quête que j’ai reportée. —Ana Diaz

Jockey de cartes de poche : roulez !

Où jouer : Disponible sur iOS via Apple Arcade

Game Freak, plus connu pour Pokémon, propose un jeu moins emblématique qui devrait être plus connu : Jockey de cartes de poche. Il est sorti initialement sur Nintendo 3DS au Japon en 2013 et est arrivé sur les marchés anglophones en 2016. Mais le jeu a trouvé une nouvelle vie sur Apple Arcade avec Jockey de cartes de poche : roulez ! Le principe est le même que l’original, mais avec une touche 3D sur l’élément course de chevaux. Tu vois, Jockey de cartes de poche : roulez ! est à la fois un jeu de rôle de courses de chevaux et un jeu de collection où les courses comprennent des parties de solitaire rapides. C’est délicieux, il suffit de regarder ces petits chevaux. —NC

Deux points

Où jouer : Disponible sur Android et iOS

Deux points est un classique qui résiste à l’épreuve du temps. Bien qu’il soit sorti en 2014, Deux points reçoit toujours des mises à jour et plus de niveaux, où vous êtes chargé d’atteindre les objectifs en connectant des points colorés. Il existe un nombre surprenant de façons différentes de se dérouler dans ces niveaux, ce qui signifie une tonne de défis. Mais Deux points Il dispose également d’un mode objets cachés pour ajouter un peu plus de diversité au gameplay. —NC

L’Horizon de Laya

Où jouer : Disponible sur Android et iOS via Netflix Games

L’Horizon de Laya s’adapte à tout un jeu d’exploration en monde ouvert sur votre téléphone. Le jeu a été créé par les développeurs des succès viraux L’aventure d’Alto et L’Odyssée d’Alto, et envoie les joueurs dans une aventure entièrement en 3D où vous explorez en glissant dans le ciel. Ce qui en fait vraiment une recommandation facile pour moi, c’est qu’il associe un style artistique polygonal simple mais magnifique à un système de contrôle tactile qui donne vraiment l’impression de voler. Ajoutez à cela le fait qu’il s’agit simplement d’un jeu agréable et relaxant et vous obtenez la recette d’un jeu mobile raffiné. -ANNONCE

Bad North : édition Jotunn

Où jouer : Disponible sur Android et iOS

Le tower defense est un genre classique, mais Bad North : édition Jotunn lui donne une touche de stratégie roguelike en temps réel. C’est beaucoup de jargon pour l’expliquer, mais le principe est simple : des envahisseurs vikings attaquent votre île, et c’est vous qui êtes chargé de diriger les défenses contre les envahisseurs tout en évacuant tout le monde. Chaque tour rapide se déroule sur une île générée de manière procédurale, ce qui signifie qu’il y a une tonne de variation entre les tours. L’esthétique du jeu semble assez simple, mais au-delà de cette façade se cache un jeu de stratégie profond. —NC

Sasquatch sournois

Où jouer : Disponible sur iOS via Apple Arcade

Le grand public pour Sasquatch sournois sera probablement jeune, mais il y a une raison pour laquelle il s’agit d’un jeu si apprécié et très apprécié sur iOS. Vous incarnez un sasquatch qui fouille dans les poubelles et les campings pour trouver de la nourriture et des objets utiles. Le début du jeu met l’accent sur les éléments furtifs alors que vous échappez aux yeux des campeurs craintifs, mais ce jeu contient bien plus. Vous pouvez pêcher, jouer à des mini-jeux, faire des courses de voitures, trouver un travail, vous habiller et même décorer votre maison. RAC7 publie toujours des mises à jour régulières avec du nouveau contenu. D’ici peu, personne ne pourra arrêter l’ascension fulgurante du sasquatch jusqu’à devenir maire de la ville. -ANNONCE

Pokémon Aller

Où jouer : Disponible sur Android et iOS

Vous avez entendu parler Pokémon Aller, mais peut-être n’avez-vous pas réalisé que le jeu est toujours aussi performant, avec des mises à jour régulières et des tonnes de Pokémon à attraper. Si vous n’êtes pas familier, Pokémon Aller est un jeu uniquement mobile développé par Niantic ; vous vous promenez dans votre quartier – ou plus loin ! – pour rechercher et attraper des Pokémon. Au-delà de ce principe de base, il existe également un système de combat permettant de conserver les gymnases et d’affronter vos amis. Si vous êtes quelqu’un avec cette mentalité « je dois tous les attraper », vous ne pourrez pas mettre Pokémon Aller vers le bas. —NC

Jetpack Joyride

Où jouer : Disponible sur Android et iOS, tandis que Jetpack Joyride 2 : Ruée sur les balles est disponible sur iOS via Apple Arcade

Un autre jeu mobile classique, Jetpack Joyride C’est ce qui est écrit sur la boîte : c’est un coureur sans fin dans lequel vous faites du jetpack au lieu de courir, évitant les obstacles dans des niveaux de plus en plus difficiles. Il a été publié pour la première fois en 2011 par Halfbrick Studios, mais il continue de progresser grâce aux mises à jour du gameplay. Jetpack Joyride a une suite, Jetpack Joyride 2 : Ruée sur les balles, disponible sur Apple Arcade, mais l’original vaut toujours la peine d’être téléchargé sur votre téléphone. —NC

