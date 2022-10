Les meilleurs jeux gratuits en 2022

Il existe bien des façons de s’amuser de manière vidéoludique ou plus globalement, dans le monde du divertissement. Bien entendu, des jeux comme NBA 2K, le prochain opus de Call of Duty ou d’autres références mondiales comme Assassin’s Creed sont toujours aussi plébiscitées et il est évident de comprendre pourquoi dès lors que l’on essaye ces jeux soi-même. Pourtant, certains jeux gratuits ont également de forts arguments à mettre en avant et après tout, l’un n’empêche en rien l’autre.

De ce fait, l’année 2022 a été marquée par des sorties payantes ou gratuites, tout aussi intéressantes en fonction de ce que l’on recherche en tant que joueur. À ce sujet, quels sont les jeux phares et gratuits à l’heure actuelle ? Et ce, qu’ils soient ou non, sortis en 2022. Liste non-exhaustive, rien que pour vous…

Warzone

Comme vous pouvez l’imaginer, les modes battle royale sont très souvent gratuits, mais n’en restent pas moins rentables pour les créateurs tant ceux-ci s’avèrent populaires. L’exemple le plus parlant est peut-être celui de Warzone, le mode BR de la série Call of Duty.

Lancée en 2020 et désormais dérivée sous plusieurs modes de jeu, la création d’Activision se prépare pour une nouvelle édition en 2023, ce qui serait alors le premier grand changement dans l’histoire de ce jeu attirant chaque jour, des millions de joueurs à travers la planète. Gratuitement, sans devoir posséder le moindre exemplaire CoD et disponible sur plusieurs plateformes, Warzone se prépare également à changer de mécanique de jeu.

Un changement osé qui devrait toutefois permettre à Warzone de rattraper quelques joueurs, fustiges suite à l’abandon de la désormais mythique map de Verdansk.

PokerStars

Ces dernières années, le monde du poker en ligne a explosé pour diverses raisons, mais l’une d’entre elles n’est pas forcément celle à laquelle on pense directement. Extrêmement compétitif et populaire auprès des joueurs passionnés, le poker sur une plateforme comme PokerStars peut également être gratuit et permettre aux personnes de s’entraîner ou simplement de profiter de ce jeu de cartes aussi longtemps qu’elles le veulent et sans injecter de l’argent sur des variantes classiques comme le Texas Hold’em, notamment.

Nous faisions à cet instant, affaire à un grand changement et une chose grandement appréciée par les joueurs en 2022. Un jeu gratuit sur l’une des plateformes les plus reconnues !

World of Tanks

Depuis 2010, on a de quoi se demander ce qui fait tenir “WOT” à une telle dimension depuis maintenant, plus d’une décennie. D’un principe on-ne-peut-plus simple et sans grande évolution depuis plusieurs années, le jeu en ligne est encore à ce jour, l’un des plus populaires en accès free-to-play.

Apex Legends

Sorti deux ans après l’immense Fortnite qui pourrait très bien intégrer cette liste et un avant Warzone, Apex Legends fait également partie des jeux gratuits hautement consommés en ligne chaque jour. Avec 50 millions de joueurs actifs un mois après sa sortie, la propriété du fameux Electronics Arts a rapidement construit de solides bases pour son futur. Des bases qui font plus que tenir, avec un jeu toujours aussi apprécié par les joueurs en 2022.

Rocket League

Redevenu gratuit il y a quelques années, Rocket League a profité de ce changement et de son arrivée massive dans les compétitions eSport pour retrouver une popularité hors du commun. Jeu hautement addictif et conçu comme aucun autre dans le passé, Rocket League est aujourd’hui disponible sur les trois plateformes majeures (PS, PC, Xbox), ce qui offre au jeu une exposition encore plus grande que dans le passé.

Très impliqué dans le développement et le marketing, le développeur Psyonix n’hésite pas à enchaîner les diverses collaborations avec les marques en vogue actuellement. Logiquement, les collaborations avec les constructeurs automobiles vont bon train, à l’image de celle établie en 2021 avec le géant américain Ford.

Une grande réussite qui dure désormais depuis 2015 et réellement depuis 2016, dès les désirs établis des développeurs en direction du eSport.