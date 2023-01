Les meilleurs jeux de course et les volants et pédales pour y jouer

Que vous aimiez ou non les sports mécaniques réels, les jeux vidéo de course offrent l’expérience exaltante d’envoyer des voitures de luxe dévaler des virages serrés en asphalte ou sur des pistes de terre d’une manière que vous n’auriez jamais rêvé de faire dans le monde réel. Ajoutez un volant de course et des pédales au mélange, et les choses deviennent encore plus immersives car vous devez soudainement conduire votre véhicule presque exactement comme vous le feriez avec une vraie voiture.

Et avec autant de super jeux de course compatibles avec les volants sur la PS5, la Xbox Series S ou X et le PC, l’excitation ne manque pas, que vous souhaitiez une course de simulation réaliste ou une balade effrénée à travers des mondes ouverts. C’est un investissement considérable pour obtenir une bonne configuration, mais cela en vaut la peine si vous êtes un fan de ce type de jeu.

Mon volant de course préféré actuel est le volant Thrustmaster T-GT II, ​​qui comprend un marchepied séparé à trois pédales. Il vous coûtera 800 $, mais son couple élevé et son retour de force en temps réel signifient qu’il offre une expérience de course extrêmement réaliste, vous permettant de tout ressentir, des différences de textures au sol aux pneus qui glissent lorsque vous prenez un virage trop rapidement. Il est robuste, confortable à tenir et fonctionne à la fois sur PS5 et sur PC.

Bien que vous puissiez obtenir divers cadres et supports de course pour jouer devant la télé de votre salon, j’ai simplement fixé le mien à mon bureau, en plaçant les pédales sur le sol et en jouant via mon moniteur existant.

Une fois que vous êtes configuré, vous êtes prêt à courir. Ce sont quelques-uns des meilleurs jeux de course que j’ai trouvés qui bénéficient le plus du réalisme supplémentaire de l’utilisation d’un ensemble volant et pédales.

Gran Turismo/Sony Disponible sur : PS5, PS4 Icône PlayStation, la dernière sortie de Gran Turismo apporte exactement ce que vous attendez de la série ; des graphismes photo-réalistes, une flotte de voitures parmi lesquelles choisir et des pistes de course du monde réel rigoureusement modélisées du monde entier. Le jeu est époustouflant et vous permet de plonger profondément dans le monde des modifications de voitures et des configurations de réglage, si c'est votre truc. Il est préférable de jouer avec un ensemble volant et pédales, vous permettant de vous sentir exactement comme si vous étiez au volant de voitures comme McLaren, Aston Martin, Dodge ou bien d'autres. Bien sûr, ce n'est pas parfait; gagner de l'argent est lent et, oui, vous pouvez simplement acheter plus avec des microtransactions dans le jeu, comme si payer le prix exorbitant de 70 $ (70 £) pour le jeu n'était pas déjà suffisant. Mais si vous voulez découvrir des pistes comme Silverstone ou l'emblématique Nurburgring dans les moindres détails au volant de certaines de vos voitures préférées, GT7 est une évidence pour les propriétaires de PlayStation.

Codemasters Disponible sur : PS5, PS4, Xbox, PC (via Steam) Si vous avez été accro à la série Drive To Survive de Netflix, il est peut-être temps que vous fassiez votre propre pas dans le monde de la course F1. F1 22 maintient sa formule consistant à vous mettre au volant des voitures de course les plus grandes, les plus puissantes et les plus chères de la planète, vous envoyant dévaler les pistes de course du monde réel et vous défiant de ne pas emprunter les meilleures lignes de course. Vous pouvez créer votre propre équipe de course et combattre des noms comme Verstappen, Hamilton, LeClerc et Norris au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. La physique est excellente avec un volant de course (bien que la façon dont ils réellement comparer aux courses de F1 réelles, je n'en ai aucune idée) et malgré une concentration souvent implacable sur la "bonne" conduite, cela reste amusant et agréablement difficile à jouer.

Microsoft Disponible sur : Xbox, PC La série Forza Horizon est ma franchise de course préférée depuis son lancement, et la cinquième génération ne fait pas exception. Situé au Mexique, Horizon 5 maintient le magnifique paysage du monde ouvert, vous permettant d’envoyer une grande variété de voitures réelles dévaler des volcans, sur des dunes de sable ou sur de larges routes côtières à des vitesses de crissement de pneus. J’ai entièrement terminé le jeu sur la Xbox Series X en utilisant une manette standard, mais l’essayer avec un volant et des pédales a été une énorme révélation pour moi. C’était plus difficile au début, mais je suis rapidement tombé amoureux du plaisir de diriger ma Bugatti Chiron à toute vitesse sur la carte ou de pratiquer mes compétences de dérive dans l’un des véhicules Hoonigan. C’est un jeu exceptionnellement amusant et qui vaut la peine d’être joué avec un volant et des pédales de course.

iRacing Disponible sur : PC Si l’attitude de Forza Horizon est “conduisez-le comme si vous l’aviez volé”, alors celle d’iRacing est très certainement “conduisez-le comme si vous l’aviez emprunté à votre patron et que votre carrière est terminée si vous obtenez une égratignure dessus”. Vous ne trouverez ici aucune aide à la conduite, ni aucun guide de freinage automatique ou de direction, ni aucun type de mécanicien de rembobinage ou même une mini-carte de la piste sur laquelle vous vous trouvez. Au lieu de cela, iRacing est une question de réalisme pur, avec des pistes et une physique modélisées avec une précision brutale et un accent sur les compétences et la connaissance authentiques des pistes et des voitures afin de bien faire. Contrairement à d’autres sur cette liste, iRacing est un jeu d’abonnement en ligne, où la progression s’effectue en participant à des courses contre de vrais joueurs à des heures fixes de la journée. Poursuivre votre voyage ne consiste pas seulement à gagner; vous gagnez votre prochain permis à la place en conduisant prudemment, en évitant d’entrer en collision avec d’autres voitures ou de sortir de la piste. En conséquence, c’est sans doute le jeu le moins “amusant” de cette liste, mais sa focalisation laser sur le réalisme signifie que c’est le plus proche que vous aurez réellement l’impression d’être au volant d’une voiture de course sur une piste et c’est pourquoi les coureurs professionnels réels utiliseraient iRacing comme terrain d’entraînement.

Codemasters Disponible sur : PS5, PS4, Xbox, PC Lorsque vous souhaitez abandonner les pistes asphaltées lisses au profit de la pluie et de la boue, Dirt 5 est le jeu à regarder. Ce coureur de rallye se penche moins sur les éléments de simulation hardcore des autres de la série, offrant à la place un gameplay de style arcade plus accessible que j'ai vraiment apprécié. La variété des pistes est bonne, les graphismes sont époustouflants et le glissement puissant des nombreux types de véhicules dans les virages difficiles était agréable avec mon volant et mes pédales. Il existe des options d'assistance au conducteur (que j'ai utilisées, car je suis ici pour le plaisir, pas pour une leçon de physique automobile), mais vous pouvez les ajuster en conséquence. Le mode carrière lui-même est assez oubliable, mais vous reviendrez sans cesse pour des courses amusantes et des décors magnifiques.