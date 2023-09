Les meilleurs jeunes tireurs sélectionnés dans une équipe de tir indienne composée de 33 membres pour les Jeux asiatiques

Les meilleurs jeunes tireurs comme Divyansh Singh Panwar, Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudranksh Patil, Sarabjot Singh, Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Prithviraj Toindaman, Ganemat Sekhon et Rajeshwari Kumari ont été sélectionnés dans l’équipe indienne pour les prochains Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine.

La National Rifle Association of India (NRAI) a sélectionné une équipe de tir indienne composée de 33 membres qui participeront aux 19e Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine, à partir du 23 septembre, dans l’espoir d’améliorer la récolte de 9 médailles du pays obtenues au tir dans le Édition 2018 des jeux organisés à Jakarta/Palembang en Indonésie.

L’équipe ne comprend pas Saurabh Chaudhary, qui est devenu en 2018 le plus jeune tireur indien à remporter une médaille d’or aux Jeux asiatiques, ni Rahi Sarnobat, qui a remporté l’autre médaille d’or pour l’Inde aux Jeux de 2018.

Par ailleurs, la NRAI, l’instance dirigeante du sport olympique de tir dans le pays, a également annoncé samedi la composition d’une équipe de 35 membres pour les Championnats d’Asie à Changwon, en Corée, qui auront lieu en octobre de cette année.

La compétition revêt une importance accrue, étant donné qu’un total de 24 places de quota pour les JO de Paris sont à gagner, deux dans chacune des 12 épreuves olympiques individuelles dans les trois disciplines du fusil, du pistolet et du fusil de chasse, a informé la NRAI dans un communiqué samedi.

L’Inde alignera des inscriptions dans les 16 épreuves, dont quatre épreuves par équipes mixtes aux Championnats d’Asie et alignera également quatre tireurs supplémentaires, Rudrankksh Patil, Mehuli Ghosh, Sift Kaur Samra et Rajeshwari Kumari, qui concourront uniquement pour les points de classement. Les quatre mentionnés ont déjà obtenu les quotas de Paris et ne sont donc pas éligibles pour gagner des quotas.

Les tireurs ont jusqu’à présent remporté sept places de quota pour les Jeux de Paris et chercheront à obtenir leurs premiers quotas dans les épreuves de pistolet et de skeet aux Championnats d’Asie, en plus de remplir leurs places restantes dans les disciplines de carabine et de piège.

