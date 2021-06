Les meilleurs jeunes talents de l’Euro 2020 incluent Garcia, Mendes, Thuram et plus

L’Euro 2020 retardé commence vendredi (diffusez des matchs en direct et des rediffusions sur ESPN + aux États-Unis) et de nombreux talents sont exposés parmi les 24 équipes impliquées. Tout le monde connaît déjà Kylian Mbappe (France), Phil Foden (Angleterre) et Joao Felix (Portugal), mais quels sont les autres jeunes joueurs à surveiller ? Le recruteur de football norvégien Tor-Kristian Karlsen examine certains des meilleurs espoirs âgés de 23 ans ou moins.

Alessandro Bastoni (22 ans, CB, Italie et Inter Milan)

Bastoni a joué un rôle essentiel dans la campagne gagnante de l’Inter en Serie A, mais est encore relativement inexpérimenté au niveau international avec seulement cinq sélections à ce jour. Défenseur central intelligent, capable de faire une longue passe précise et se jetant rarement dans les tacles car il préfère attendre que son adversaire fasse le premier pas, Bastoni a impressionné les trois défenseurs d’Antonio Conte pour l’Inter, jouant principalement sur le côté gauche de le trio. Pour l’Italie, la présence du capitaine Giorgio Chiellini (qui est également gaucher) rend évidemment plus difficile pour Bastoni de revendiquer une place de titulaire s’il joue contre quatre, mais il a eu une chance lors de la victoire amicale contre la Bosnie-Herzégovine. Cependant, étant donné que Chiellini a 36 ans, Bastoni n’aura pas à attendre longtemps pour être promu comme son successeur naturel.

Nuno Mendes (18 ans, LB, Portugal et Sportif)

Nuno Mendes serait suivi par les meilleurs clubs comme Manchester City. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

Enrôlé dans l’équipe du Portugal en tant qu’arrière gauche traditionnel, il opère principalement en tant qu’ailier au niveau des clubs pour les vainqueurs du titre Sporting et rivalisera avec Raphael Guerreiro pour une place dans le onze de départ à l’Euro 2020. L’un des jeunes les plus excitants joueurs en Europe, l’énergie et l’endurance de Mendes font de lui une menace tout au long du match et il défend avec attention et diligence alors qu’il est également une véritable menace à l’avenir. Sa progression de balle en phase de transition peut particulièrement blesser ses adversaires et il est certain d’être repéré par toutes les puissances européennes cet été.

Jeremy Doku (19 ans, FW, Belgique et Rennes)

L’ailier, qui joue majoritairement à droite, rejoint l’équipe belge après une première saison impressionnante pour Rennes en Ligue 1. Son style direct et imprévisible le voit courir contre les défenseurs (il réalise en moyenne huit dribbles par match, dont 60% réussissent) et est extrêmement difficile à lire dans les situations un contre un. Doku est très rapide, a un grand changement de rythme et peut aussi frapper la balle proprement. Un vrai plaisir pour les foules, il pourrait avoir un grand impact cet été en dehors du banc.

Eric Garcia (20 ans, CB, Espagne et Barcelone)

Garcia est soudainement (certains diraient prématurément) devenu l’homme de prédilection pour résoudre les problèmes défensifs de l’Espagne et de Barcelone – une tâche assez ardue pour un joueur de 20 ans avec seulement 11 départs en Premier League dans sa carrière senior à Date. En tant que produit de l’académie La Masia de Barcelone, qui a passé la dernière partie de ses années de formation avec Pep Guardiola à Manchester City avant de retourner au Camp Nou pour un transfert gratuit cet été, Garcia est un défenseur central avec des pieds exceptionnellement bons. Avec une précision de passe bien dans la plage des 90 %, il est habitué à construire par l’arrière, peut échapper à la pression et sait comment lancer une attaque. Malgré toutes ses capacités au sol, il maîtrise également bien ses défis aériens.

Marcus Thuram (23 ans, FW, France et Borussia Mönchengladbach)

Marcus Thuram a bien fait à Gladbach cette saison. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Fils de la légende française Lilian Thuram, le joueur de 23 ans est un attaquant polyvalent qui peut ajouter de la valeur en attaque, notamment à gauche. Il apporte une excellente capacité aérienne (utile dans les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs), de la franchise dans le dernier tiers et a tendance à accélérer le tempo du jeu car il joue avec peu de touches. Bien que Thuram préfère jouer à gauche en attaque, il est à l’aise dans n’importe quel rôle à l’avant, y compris l’avant-centre.

Adam Hlozek (18 ans, ST, République tchèque et Sparta Prague)

Sensation adolescente déjà impliquée dans l’équipe première du Sparte depuis plusieurs années, il a marqué pour ses débuts à l’âge de 16 ans. Son évolution a été positive et progressive, mais depuis son retour d’une blessure en hiver, il a pris son match à un autre niveau avec 11 buts en 12 matches de championnat. Le talent de Hlozek n’est pas un secret pour les meilleurs clubs européens et il est surveillé de près depuis des années, mais une performance impressionnante cet été pourrait signifier qu’un transfert de plus de 20 millions d’euros est envisagé. Physiquement fort, athlétique et buteur naturel, il est capable de bien tirer avec les deux pieds. En plus d’être un opportuniste dans la surface, il est également heureux de se lancer à longue distance.

Teun Koopmeiners (23 ans, DM, Pays-Bas et AZ)

Un habitué des rapports de dépistage de certains des clubs européens d’élite, Koopmeiners est un milieu de terrain défensif dynamique, intelligent et combatif avec l’habileté de frapper de longues balles précises ainsi que des lignes de rupture avec des passes courtes et nettes. Le Néerlandais au pied gauche joue le rôle de « quartier » rendu célèbre par Andrea Pirlo et peut repérer les mouvements plus haut sur le terrain grâce à son excellente vision. Il a marqué à deux chiffres au cours des deux dernières saisons à l’AZ, bien qu’il tire des pénalités.

Eljif Elmas (21 ans, AM, Macédoine du Nord et Naples)

Eljif Elmas a déménagé à Naples pour 16 millions d’euros en 2019. ROBERT ATANASOVSKI/AFP/Getty Images

Malgré son jeune âge, Elmas a déjà accumulé 27 sélections seniors pour son pays et est à l’aise de jouer soit comme ailier inversé, soit comme milieu de terrain offensif central. Milieu de terrain puissant, capable des deux pieds, il est habile à effectuer des courses ciblées dans la surface et est un finisseur fin lorsqu’il termine les centres ou ramasse des balles en vrac. Il a marqué le but vainqueur lors de la célèbre victoire 2-1 contre l’Allemagne en mars.

Donyell Malen (22 ans, FW, Pays-Bas et PSV)

Principalement utilisé comme avant-centre pour le PSV, il marque en moyenne un but tous les deux matchs en Eredivisie, mais Malen devrait figurer sur l’aile gauche des Pays-Bas cet été. Une avance rapide avec un mouvement tranchant comme un rasoir à l’intérieur de la boîte, une frappe puissante du pied droit et le talent de finir avec une seule touche. Vif, actif et une vraie poignée pour les défenseurs quelle que soit sa position, ses célébrations discrètes peuvent vous faire penser qu’il ne marque que des buts de consolation.

Ilya Zabarnyi (18, CB, Ukraine et Dynamo Kiev)

Bien qu’il n’ait disputé que 20 matches de championnat au niveau senior, Zabarnyi a été accéléré par l’équipe ukrainienne des moins de 21 ans pour devenir le meilleur espoir défensif du pays. L’arrière central de 6 pieds 2 pouces porte toutes les caractéristiques d’un défenseur moderne : il est calme en possession, commence souvent les attaques en trouvant un milieu de terrain, gère bien les défis aériens et a suffisamment d’agilité pour suivre face à des adversaires rapides. Il a bien performé lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde en mars et devrait également être fortement impliqué dans l’Euro 2020.