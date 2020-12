De nos jours, nous pouvons tous trouver une paire de jeans pour convenir à toutes les occasions, mais trouver la paire de jeans parfaite pour s’adapter et flatter votre forme peut être une tâche un peu ardue.

Nous ne pouvons pas tous être bénis avec des modèles, mais il existe un style denim pour nous tous – car il est important de se sentir bien dans ce que vous portez.

Les meilleurs styles de denim peuvent être trouvés chez ZARA et H&M. Si vous ne savez pas quels styles choisir pour convenir le mieux à votre look, nous avons créé un guide complet d’achat ci-dessous.

Les meilleurs jeans pour la forme de votre corps

Jean skinny

Les jeans skinny sont universellement parfaits sur la plupart des morphologies, il s’agit simplement de trouver le tissu et la coupe qui vous flattent.

Vous voudrez trouver des tissus qui s’étirent pour flatter et convenir à votre type de corps, un autre conseil est de porter des maigres un peu plus longs que votre taille; associez-le à une paire de talons pour allonger ces épingles et créer votre silhouette idéale.

En règle générale, le noir a tendance à être plus amincissant, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec le vrai denim. Il existe également de nombreuses options aux couleurs vives et imprimées parmi lesquelles choisir si vous êtes plus aventureux.

Marque Amazon – trouver. Jeans skinny taille haute pour femmes









Prix: à partir de: 19,63 £, Amazon – achetez ici maintenant

Jean skinny noir Jamie enduit









Prix: £ 45.99, Topshop – acheter ici maintenant

Jean boyfriend

En termes de confort et d’avoir un peu plus de mouvement (vous saurez si vous avez déjà porté des super skinny), les jeans boyfriend sont parmi les styles les plus populaires pour un port décontracté.

Si vous êtes en forme de pomme ou de poire, le jean boyfriend vous aide à équilibrer vos proportions et vous donne une silhouette uniforme.

Ils sont également parfaits comme style de jean polyvalent à avoir dans la garde-robe, à porter avec le talon, les huées et les baskets.

Jean boyfriend taille haute bleu Carrie









Prix: 42 £, River Island – achetez ici maintenant

Jean boyfriend American Eagle délavé à la javel









Prix: £ 64.95, ASOS – achetez ici maintenant

3. Jeans taille haute

D’une manière générale, quels que soient vos scrupules corporels, vous pouvez à peu près cacher toutes les bosses et bosses avec une paire de jeans taille haute bien ajustée.

Il se resserrera dans votre taille pour vous donner une silhouette tout en courbes, ainsi qu’allonger ces jambes si vous optez pour une paire de skinies taille haute.

Ils sont également l’un des styles les plus populaires d’aujourd’hui et peuvent être portés pour des occasions décontractées ou plus habillées.

Jean taille haute à boutons ZARA









Prix: £ 25.99, ZARA – acheter ici maintenant

Jean taille haute John Baner









Prix: 29,99 £, Curvissa – acheter ici maintenant

Jean évasé

Un look classique qui fait lentement son retour depuis quelques saisons. Les ourlets légèrement évasés sont idéaux si vous ne voulez pas aller trop «dehors», tandis qu’une évasée classique est idéale pour ajouter la touche finale à toute tenue chic.

Les pantalons larges aident à affiner les hanches plus larges, si vous êtes aussi gros buster, des évasements et le bon haut vous aideront à équilibrer vos proportions dans tous les bons endroits.

Jigsaw Eltham Slim Jean évasé









Prix: 90 £, John Lewis – achetez ici maintenant

Jean Kick Flare High à la cheville









Prix: 24,99 £, H&M – acheter ici maintenant

