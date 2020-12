Le froid n’a jamais été un ami de notre peau et si nous ne la protégeons pas correctement, les mois d’hiver peuvent faire des ravages sur une peau déjà assez sèche.

Le temps froid détruit toute l’humidité et les huiles essentielles de notre peau, la laissant sujette à la desquamation, aux démangeaisons et au dessèchement. Si vous voulez passer l’hiver sans peau gercée, il est préférable de trouver une formule hydratante adaptée à votre type de peau.

Certaines personnes souffrent de peau sensible pendant les mois d’hiver, si cela vous ressemble, cela vaut peut-être la peine de rechercher une formule naturelle sans irritants supplémentaires.

Si vous souffrez d’une peau très sèche, le baume apaisant Aquaphor d’Eucerin est une option populaire. Si vous souhaitez simplement garder votre peau hydratée et confortable, la lotion hydratante Skin Relief d’Aveeno est également un best-seller.

Nous avons rassemblé plus d’options à considérer ci-dessous.

Les meilleurs hydratants riches pour les peaux vraiment sèches

1. Lotion corporelle nourrissante NIVEA Rich









À moins de 3 £, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette formule intensément hydratante de NIVEA.

Offrant jusqu’à 48 heures de soins très impressionnants pour la peau sèche, la formule nourrissante pénètre dans la couche supérieure de la peau, emprisonne l’humidité et vous garde plus lisse plus longtemps.

Il est imprégné du sérum hydratant breveté de NIVEA, ainsi que de l’huile d’amande pour une finition ultra douce sur la peau.

Prix: 2,94 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Vaseline 2in1 Hand Cream & Anti-Bacterial









Apaisez les mains sèches et gercées avec une formule nourrissante qui vous protège également des germes.

Guérissez les mains sèches grâce aux propriétés hydratantes enrichies adaptées aux peaux les plus sensibles et les plus facilement irritées.

Prix: £ 2.66, Bottes – acheter ici maintenant

3. Lotion hydratante Aveeno Skin Relief









La lotion Skin Relief d’Aveeno est une excellente option pour traiter les peaux sèches et sensibles.

Il est formulé avec un complexe prébiotique triple avoine comprenant de l’avoine colloïdale, des huiles d’avoine et de l’extrait d’avoine – le beurre de karité est également inclus pour une hydratation maximale. La formule à absorption rapide est idéale pour un usage quotidien.

Prix: 5,27 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Hydratant riche de classe de soif









Faites de la peau déshydratée une chose du passé grâce à l’hydratant riche Thirst Class.

Cet hydratant nourrissant pénètre dans la peau pour nourrir et reconstituer le teint pendant la journée ou pendant votre sommeil. Il est formulé avec de l’avoine colloïdale pour aider à hydrater, apaiser et restaurer la peau, ainsi que des lipides d’avoine riches en céramides.

Convient aux peaux normales et sèches, offrant la dose parfaite de régénération pendant les périodes plus anciennes de l’année.

Prix: 7 £, Beauty Bay – achetez ici maintenant

5. Fonction de l’hydratant facial personnalisé de beauté









La marque de beauté personnalisable, Function of Beauty s’est récemment lancée dans le domaine des soins de la peau, après avoir eu tant de succès avec leur gamme de soins capillaires personnalisables.

Chaque utilisateur peut sélectionner trois des treize objectifs cutanés pour développer ses produits personnalisés (avec plus de 3 milliards de possibilités de formulation uniques).

L’hydratant personnalisé est nourrissant et offre une excellente protection pour votre visage, même par mauvais temps. Les ingrédients de base comprennent l’huile de tsubaki, qui aide la peau à retenir l’humidité, le squalane et la vitamine E.

Prix: 39 £, fonction de la beauté – achetez ici maintenant

6. Hydratant régénérateur de récupération de la peau Paula’s Choice









Une formule hydratante de Paula’s Choice, parfaite pour un usage quotidien sur le visage qui ne laisse pas de résidu gras.

Adaptée aux peaux sèches à très sèches, la crème travaillante aide à restaurer l’hydratation, l’équilibre et apaiser la peau grâce aux antioxydants.

L’acide hyaluronique est également inclus dans la formule qui aide en outre à rendre la peau repulpée et douce.

Prix: 30 £, Amazon – achetez ici maintenant

Meilleurs essentiels de beauté 2020

7. Embryolisse Hydra-Cream Light









Embryolisse Hydra-Cream Light est pour une hydratation toute la journée avec les bienfaits de vos riches hydratants, dans une nouvelle application légère.

L’hydra-crème apaise et hydrate intensément la peau avec de l’acide hyaluronique et des ingrédients actifs, y compris des ingrédients riches en nutriments qui favorisent la circulation de l’eau dans les cellules et les tissus.

La peau est douce et semble plus radieuse, tout en apaisant cette terrible sensation de tiraillement et d’inconfort que vous ressentez par temps très froid.

Prix: £ 18, Feel Unique – achetez ici maintenant

8. Baume apaisant Eucerin Aquaphor









L’un des produits phares pour apaiser et réparer la peau sèche est l’urée – c’est l’un des facteurs naturels d’hydratation de la peau pour l’aider à rester hydratée et protégée.

Pour ceux qui ont la peau sèche, les niveaux d’urée peuvent chuter de 50%, il est donc important de maintenir ces niveaux équilibrés. Pour les peaux très sèches et même gercées, le baume apaisant Aquaphor d’Eucerin peut fournir aux peaux irritées les soins SOS dont elles ont besoin.

Prix: £ 6.75, Bottes – achetez ici maintenant

9. Crème de nuit revitalisante à l’âge d’onagre Weleda









Fabriqué à partir d’ingrédients 100% naturels qui dynamisent le renouvellement cellulaire et renforcent votre peau, c’est un produit à surveiller pour une protection complète

Une formule ultra-nourrissante infusée d’huile d’onagre et d’huile de noix d’inca régénératrice cellulaire pour stimuler le système de défense naturel et aider à garder la peau forte.

En plus de l’huile d’onagre, la formule contient de l’aloe vera hydratant et des extraits revigorants, des acides gras et des vitamines essentielles.

Prix: 28,95 £, Weleda – achetez ici maintenant

10. Monroe Hydratant SPF20









Monroe skincare est la marque de soins de la peau sans genre, proposant des ingrédients qui adorent la peau pour votre quotidien.

Offrez-vous une hydratation riche et une protection UV, la formule est composée d’un mélange d’acide hyaluronique, de vitamines A et E ainsi que d’un certain nombre d’extraits de plantes pour verrouiller l’hydratation.

Les soins Monroe sont recyclables, sans paraben et fabriqués en Grande-Bretagne.

Prix: 39 £, Soins de la peau Monroe – achetez ici maintenant

Trouvez des soins de la peau qui ne coûtent pas un bras et une jambe, découvrez les meilleures gammes de soins de la peau à petit budget à découvrir maintenant.