Que vous prévoyiez des vacances, une lune de miel ou un voyage d’affaires, le choix de votre hôtel ne se limite pas à un simple endroit où dormir. Les meilleurs hôtels et complexes hôteliers proposent une variété d’équipements, d’activités et d’options de restauration pour vous garantir une expérience exceptionnelle.

Pour identifier les meilleurs hôtels et complexes hôteliers à travers les États-Unis, USA TODAY 10 Meilleurs a invité un panel d’experts en hôtellerie et en voyages à désigner leurs meilleurs choix, puis les lecteurs ont voté pour leurs favoris dans huit catégories. Voici les gagnants.

Cliquez sur chaque catégorie ci-dessous pour voir la liste complète des gagnants :

Meilleur complexe hôtelier tout compris : Triple Creek Ranch à Darby, Montana

Les clients peuvent profiter d’une gamme variée d’activités lors de leur séjour au Triple Creek Ranch

Triple Creek Ranch, un ranch de luxe situé dans l’ouest du Montana, propose une expérience de vacances tout compris avec des paysages époustouflants, un hébergement luxueux dans des cabanes en rondins privées et des activités de plein air tout au long de l’année. Le menu des activités comprend l’équitation, la pêche à la mouche, la randonnée, le tir à l’arc, les jeux de pelouse, le ski, la randonnée en raquettes et même le skijoring équestre.

Meilleur Bed & Breakfast : The Winchester Inn à Ashland, Oregon

Une escapade confortable vous attend au Winchester Inn

Remontez le temps en séjournant dans l’une des 21 chambres et suites bien aménagées situées dans la maison principale, Heritage House, Carriage House ou dans l’un des deux cottages. Les clients du Winchester Inn peuvent profiter d’un petit-déjeuner composé de deux plats chaque matin et, à l’heure du dîner, d’un repas au restaurant Alchemy sur place.

Meilleur hôtel de charme : GunRunner Hotel à Florence, Alabama

L’hôtel GunRunner propose un séjour unique et luxueux en Alabama

S’inspirant de la région historique de Shoals, le GunRunner Hotel propose 10 suites spacieuses, dont sept avec balcon privé, qui célèbrent l’histoire et les habitants de la région. Les clients peuvent également profiter des services et soins haut de gamme proposés au spa GunRunner.

Meilleure destination de villégiature : Hidden Pond à Kennebunkport, dans le Maine

Étang caché

Le complexe hôtelier Hidden Pond, niché au cœur de 24 hectares de bouleaux et de sapins baumiers sur la côte sud du Maine, invite ses clients à se déchausser et à se détendre au bord de la piscine ou de la cheminée. Les voyageurs qui ne peuvent pas rester immobiles peuvent faire du stand-up paddle sur la plage de Goose Rocks, discuter avec le jardinier du complexe, suivre un cours de mixologie ou parcourir la propriété et ses environs à vélo.

Meilleur complexe hôtelier familial : Woodloch Resort à Hawley, Pennsylvanie

Woodloch Resort est le meilleur complexe familial pour la troisième année consécutive

Le Woodloch Resort accueille les familles dans les Poconos avec des hébergements allant des chambres simples aux suites à deux chambres. Si vous avez besoin de plus d’espace, des locations de vacances sont également disponibles. Les formules de repas comprennent des repas en famille tout compris et les clients bénéficient d’un accès à une gamme d’activités quotidiennes, avec des équipements tels qu’un mur d’escalade, des piscines intérieures et extérieures, des karts, des autos tamponneuses et des bateaux, du kayak et du snowtubing (en hiver).

Meilleur hôtel/complexe historique : Historic Hotel Bethlehem à Bethlehem, Pennsylvanie

Pour la quatrième année consécutive, l’hôtel historique Bethlehem remporte le prix du meilleur hôtel/complexe historique

Les clients de l’hôtel historique Bethléem peuvent en apprendre davantage sur l’histoire de l’hôtel dans le hall inférieur. Un hôtel occupe le site depuis 1741, bien que la structure ait été utilisée comme maison de convalescence pour les soldats de la Première Guerre mondiale pendant une période. Aujourd’hui, les clients bénéficient d’équipements modernes dans ce cadre historique au cœur de la ville morave de Bethléem.

Meilleure marque d’hôtel de luxe : Salamander Collection

Salamander Collection remporte la première place du classement des meilleures marques d’hôtels de luxe pour la deuxième année consécutive

La collection Salamander propose des escapades uniques. L’authenticité est toujours une priorité, notamment en ce qui concerne la cuisine et la gastronomie, le bien-être et l’expérience globale de chaque séjour. En plus des équipements de luxe, les clients peuvent profiter d’aventures uniques, d’événements équestres et de golf.

Meilleur hôtel/complexe hôtelier au bord de l’eau : Chatham Bars Inn à Chatham, Massachusetts

Évadez-vous sur la côte de la Nouvelle-Angleterre au Chatham Bars Inn

Avec une plage privée d’un quart de mile et une vue imprenable sur l’océan Atlantique, cette destination classique de la Nouvelle-Angleterre accueille des clients à Cape Cod depuis 1914. Avec 25 hectares paysagers, des cabanes et des salons au bord de la piscine et en bord de mer, des cottages et six restaurants sur place, il y a beaucoup à apprécier. Installez-vous dans une chaise Adirondack, promenez-vous en ville ou sortez sur l’eau pour observer les baleines.

Cet article a été publié à l’origine sur 10Best.com : Quels sont les meilleurs hôtels et complexes hôteliers aux États-Unis ? Découvrez les meilleurs choix des lecteurs (2024)