Les meilleurs hôtels de charme à Paris pour une escapade très chic

En matière de mode, peu d’endroits dans le monde peuvent rivaliser avec Paris (seules New York, Londres et Milan s’en rapprochent peut-être). Cependant, ce ne sont pas seulement les podiums – ou les trottoirs – qui inspirent les visiteurs. Une présentation impeccable et soignée est un trait tellement inhérent à cette destination cosmopolite qu’elle s’étend bien au-delà du côté vestimentaire des choses. Un beau design imprègne le tissu même de la ville. Outre les boutiques indépendantes, les magasins de créateurs de renom et les salles d’exposition de meubles, les hôtels-boutiques comptent parmi les meilleurs lieux pour s’immerger dans l’esthétique française authentique – de l’ornementation opulente de niveau Versailles à la fraîcheur contemporaine épurée.

Oui, un voyage à Paris est toujours une bonne idée. Mais il est encore plus intelligent (et plus Instagrammable) de réserver une chambre ou de faire des folies dans une suite ridiculement magnifique dans un endroit fabuleux. Vous ne savez pas exactement par où commencer ? La capitale française regorge de choix d’hébergement, le paradoxe du choix entre donc définitivement en jeu lors de la planification d’une escapade. Pour rationaliser le processus (afin que vous puissiez vous concentrer sur d’autres choses comme l’emballage), nous avons sélectionné des centaines d’options de nuit pour dresser une liste des hôtels-boutiques les plus élégants de la Ville Lumière.

L’Hôtel Dame des Arts, l’une des nouvelles ouvertures d’hôtels les plus en vogue en Europe, s’est immédiatement imposé comme un haut lieu de la Rive Gauche. Entourée de cafés-terrasses et d’entreprises artistiques, la propriété cinématographique conçue par Raphaël Navot se sent comme chez elle dans le quartier latin bohème mais existe dans ce genre de royaume séduisant et ambitieux. Caractérisé par une esthétique du milieu du siècle et une philosophie libre d’esprit qui transcende les époques, il est aussi bien adapté pour dormir et se détendre autour d’une tasse de café au lit que pour tinter des bulles aux côtés des locaux chics sur le toit panoramique tout l’après-midi.

Les hôtels-palaces de la rive gauche sont extrêmement rares, ce qui rend Hôtel Lutétia briller encore plus fort. Installée dans un bâtiment emblématique de Saint-Germain-des-Prés, cette grande dame cinq étoiles respire le luxe avec une atmosphère raffinée et des accents Art déco. Un plafond de verre peint par Fabrice Hyber vole la vedette au Saint-Germain. Orné de fresques surdimensionnées, le bar Joséphine sert des cocktails et du caviar. Les chambres affichent le même dévouement à la splendeur avec des planchers en chêne à chevrons foncés et des salles de bains en marbre Carrera. Il y a aussi un spa sanctuaire pour des rituels de guérison holistiques.

Nouveau venu sur la scène hôtelière de la ville, le bien nommé La Fantaisie est le rêve des amateurs de design né de l’esprit créatif du maestro de l’intérieur suédois Martin Brudnizk. Sa maîtrise de tout ce qui est maximaliste a depuis longtemps conquis le cœur (et les caméras) de tous ceux qui franchissent les portes d’Annabel’s à Londres – et elle impressionne à nouveau dans ce joli projet parisien comme une image. Du jardin paysager luxuriant au restaurant dans l’atrium dirigé par le chef Dominique Crenn en passant par les chambres et suites aux papiers peints fleuris, c’est une oasis verdoyante et joyeuse dans le Faubourg-Montmartre.

Si vous recherchez un port d’attache tendance au cœur de Paris, l’Hôtel Madame Rêve est définitivement fait pour vous. Adresse enviable à proximité du Louvre et du Jardin du Palais Royal mis à part, c’est un endroit chic pour passer un moment plein de personnalité et de charme. L’utilisation de bois précieux fait écho à une approche rétro du design à la fois rehaussée et modernisée par des meubles triés sur le volet et de somptueux tissus aux tons dorés. Le toit est un lieu de prédilection pour les Parisiens bien habillés et les voyageurs qui vont siroter des cocktails et admirer la vue sur l’horizon.

Le Pigalle, membre de Hôtels Design, est le gamin cool du quartier, errant dans le quartier, depuis aussi longtemps qu’il existe. Influencé par la créativité d’artistes locaux, de libres penseurs et d’interprètes, le crash pad de 40 touches dégage une sensualité française ébouriffée. C’est un endroit où le lit est tout aussi beau défait – et qui capture mieux de toute façon l’essence de SoPi. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le café, le restaurant, le bar et la bibliothèque de vinyles où le contemporain ne se fait jamais au détriment du caractère et où le sens bien aiguisé d’un éclectisme vibrant est palpable dans chaque coin.

À la fois chic, ludique et reflétant son perchoir dans l’un des quartiers les plus historiques de Paris, l’Hôtel Pavillon Faubourg Saint-Germain est un havre de design cinq étoiles niché dans une façade caractéristique avec des volets et des bacs à fleurs. Les couleurs intérieures vibrantes et les tissus comme le riche velours confèrent une décadence irrésistible qui s’étend des espaces communs – y compris un bar à cocktails qui rend hommage au patrimoine littéraire du quartier – jusqu’aux quartiers des invités. Plus qu’un simple endroit pour faire une sieste, les suites décorées individuellement affichent des têtes de lit, des draperies et des baignoires remarquables.

Séjourner dans un manoir opulent ressemble plus à une expérience digne de la vallée de la Loire que de la capitale française. Étonnamment, ce niveau de luxe et d’intimité existe également dans la Ville Lumière – il suffit de savoir où chercher. Habitant un château construit en 1892 dans le 16ème arrondissement, Saint James Paris mène avec luxe et sophistication. Du grand escalier au savoir-faire des boiseries, c’est un magnifique voyage dans le passé avec beaucoup de panache contemporain. Un restaurant étoilé au Michelin, un bar-bibliothèque confortable, un spa Guerlain et des jardins bien entretenus ajoutent à l’ambiance riche.

Nouveau ne signifie pas toujours remarquable dans une ville comme Paris. Dans le cas de la Maison Proust, la nouveauté n’est qu’un des nombreux attributs séduisants. Inspiré des salons parisiens du passé, ce boutique-hôtel de 23 chambres mérite des points majeurs pour son emplacement privilégié dans le Marais. Visuellement, les intérieurs incarnent la splendeur de la Belle Époque avec des moulures au plafond et des peintures d’époque. Mais il y a aussi quelque chose de plus viscéral dans une pièce de théâtre, une sensualité française intemporelle qui suscite la romance et l’intrigue dans les chambres richement aménagées et fait du bar à bijoux l’endroit idéal pour un tête-à-tête ou un rendez-vous amoureux.