BEYROUTH (AP) – La mort traverse les couloirs de l’hôpital universitaire Rafik Hariri de Beyrouth, où perdre plusieurs patients en une journée à cause du COVID-19 est devenu la nouvelle norme. Vendredi, l’ambiance parmi le personnel était encore plus solennelle lorsqu’une jeune femme a perdu la bataille contre le virus.

Il y eut un silence alors que la femme, à peine la trentaine, inspira son dernier souffle. Puis une brève agitation. Les infirmières ont frénétiquement essayé de la réanimer. Enfin, épuisés, ils ont retiré silencieusement le masque à oxygène et les tubes – et ont recouvert le corps d’une couverture brune.

La femme, dont le nom n’est pas divulgué pour des raisons de confidentialité, est l’une des 57 victimes décédées vendredi et plus de 2150 victimes du virus à ce jour au Liban, un petit pays de près de 6 millions d’habitants qui, depuis l’année dernière, est aux prises. avec la pire crise économique et financière de son histoire moderne.

Ces dernières semaines, le Liban a connu une augmentation spectaculaire des cas de virus, après la période des fêtes où les restrictions ont été assouplies et des milliers d’expatriés sont rentrés chez eux pour une visite.

Aujourd’hui, les hôpitaux de tout le pays n’ont presque plus de lits. Les réservoirs d’oxygène, les ventilateurs et, surtout, le personnel médical, sont extrêmement rares. Les médecins et les infirmières se disent épuisés. Face à l’épuisement professionnel, plusieurs de leurs collègues sont partis.

Beaucoup d’autres ont attrapé le virus, les obligeant à prendre un congé de maladie et laissant de moins en moins de collègues travailler des heures supplémentaires pour supporter le fardeau.

A chaque lit qui se libère après un décès, trois ou quatre patients attendent aux urgences pour prendre leur place.

Mohammed Darwish, infirmier à l’hôpital, a déclaré qu’il travaillait six jours par semaine pour aider à faire face à des hospitalisations croissantes et qu’il voyait à peine sa famille.

« C’est fatiguant. C’est un secteur de la santé qui n’est pas du tout bon de nos jours », a déclaré Darwish.

Plus de 2 300 agents de santé libanais ont été infectés depuis février, et environ 500 des 14 000 médecins libanais ont quitté le pays en crise ces derniers mois, selon l’Ordre des médecins. Le virus impose un fardeau supplémentaire sur un système de santé publique qui était déjà au bord du gouffre en raison du krach monétaire et de l’inflation du pays, ainsi que des conséquences de l’explosion massive du port de Beyrouth l’été dernier qui a tué près de 200 personnes, blessé des milliers et dévasté des secteurs entiers de la ville.

L’histoire continue

«Nous avons le sentiment que le pays est en train de s’effondrer», a déclaré vendredi le directeur régional de la Banque mondiale, Saroj Kumar Jha, aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle.

À l’hôpital universitaire Rafik Hariri, le principal établissement gouvernemental chargé des coronavirus, il y a actuellement 40 lits à l’unité de soins intensifs – tous pleins. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les hôpitaux de Beyrouth ont une capacité de 98%.

De l’autre côté de la ville, au centre médical privé de l’université américaine – l’un des hôpitaux les plus grands et les plus prestigieux du Liban – de l’espace est en cours de déblaiement pour accueillir plus de patients.

Mais cela ne suffit pas, selon le Dr Pierre Boukhalil, chef du département des soins pulmonaires et intensifs. Son personnel a été clairement dépassé lors d’une récente visite de l’Associated Press, sautant d’un patient à un autre au milieu du bip-bip constant des machines de surveillance de la vie.

La situation «ne peut être décrite que comme une quasi-catastrophe ou un tsunami en gestation», a-t-il dit, s’adressant à l’AP entre deux contrôles de ses patients. «Nous avons constamment augmenté la capacité au cours de la semaine dernière, et nous ne répondons même pas aux demandes. Ce n’est pas lâcher prise. »

L’hôpital de Boukhalil a sonné l’alarme la semaine dernière, avec un communiqué indiquant que ses agents de santé étaient débordés et incapables de trouver des lits pour «même les patients les plus critiques».

Depuis le début de la période des fêtes, les infections quotidiennes ont oscillé autour de 5 000 au Liban, contre près de 1 000 en novembre. Le bilan quotidien des morts a atteint un record de plus de 60 morts au cours des derniers jours.

Les médecins affirment qu’avec l’augmentation des tests, le nombre de cas a également augmenté – une tendance courante. Le programme de vaccination du Liban devrait commencer le mois prochain.

Darwish, l’infirmière, a déclaré que de nombreux patients atteints du COVID-19 admis à Rafik Hariri et en particulier aux soins intensifs, sont jeunes, sans conditions sous-jacentes ni maladies chroniques.

« Ils attrapent la couronne et ils pensent que tout va bien, puis soudainement vous trouvez le patient détérioré et il les frappe soudainement et malheureusement ils meurent »

Jeudi soir, Sabah Miree, 65 ans, a été admise à l’hôpital avec des problèmes respiratoires. Elle a été mise sous oxygène pour l’aider à respirer. Ses deux sœurs avaient également attrapé le virus mais leur cas était bénin. Miree, qui souffre d’un problème cardiaque, a dû être hospitalisée.

« Cette maladie n’est pas un jeu. »

Un couvre-feu national 24 heures sur 24 imposé le 14 janvier a été prolongé jeudi jusqu’au 8 février pour aider le secteur de la santé à faire face à la flambée du virus.

« J’ai encore des cauchemars quand je vois un homme de 30 ans décédé », a déclaré le Dr Boukhalil. « La maladie aurait pu être évitée. »

«Alors, tenez-vous-en au verrouillage … ça paye», dit-il.