Les meilleurs générateurs d’art IA gratuits

Vous ne pouvez désormais aller nulle part sans trouver une entreprise qui crie sur les toits à propos de l’IA générative. Pendant que les gens de Snapchat et Discord sont occupés à intégrer ChatGPT d’OpenAI dans leurs systèmes, des entreprises comme Shutterstock et Adobe Je pense que davantage de personnes seraient intéressées à utiliser un générateur d’images IA pour récupérer une image de stock. Cela ne vous dérange pas, Getty Images, ils en ont pensées assez négatives sur l’IA.

Peut-être que vous essayez de voir de quoi il s’agit, ou peut-être que vous voulez simplement créer quelque chose de nouveau ou de cool, mais les générateurs d’images IA restent une technologie intéressante, surtout lorsqu’ils sont utilisés pour le plaisir et sans but lucratif. Laissant de côté la question de savoir si les images générées par l’IA sont un « art » légitime, les meilleures images produites par le système sont plus que de simples moyens de créer d’étranges cauchemars. représentations de célébrités représentées dans divers styles artistiques. Dans le même temps, il ne suffit pas à l’artiste numérique de proposer vaguement une « interprétation » impressionniste et étrange des images ou des invites originales des utilisateurs.

Il y a un juste milieu au milieu de tout ce béguin entre la technologie et l’art que même les moins formés aux arts du pinceau sur toile peuvent comprendre. Qu’est-ce qui peut nous inspirer ? Qu’est-ce qui peut nous intriguer ? C’est ce que les générateurs d’images IA ont la capacité de faire.

Nous nous tournons donc vers les générateurs d’art IA gratuits, ou du moins ceux qui proposent des options d’essai gratuites. Il y a des systèmes comme Jaspe, qui a lancé son générateur d’art IA le 17 janvier. Mais même si son programme semble intéressant, il n’y a aucun moyen d’obtenir un essai gratuit sans saisir les détails de votre carte de crédit où il vous facturera automatiquement après cinq jours. Désolé, mais ce n’est pas gratuit.

Pour les besoins de ce classement, je voulais ignorer le brouhaha autour du nombre total de téraoctets d’images de formation, mais le temps total nécessaire pour créer chaque image, leur résolution libre standard et leur convivialité sont tous pris en compte. Pour classer au mieux chaque programme, je leur ai donné les mêmes invites textuelles, plutôt ésotériques, basées sur certains livres que j’ai lus récemment. Ces livres comprennent :

Sous le soleil pendulaire par Jeanette Ng

Invite : « Un homme et une femme se tiennent sous un soleil pendulaire au cœur d’Arcadie. »

Les dépossédés par Ursula K. LeGuin

Invite : « Un mathématicien solitaire se trouve sur une planète poussiéreuse et ne possède rien. »

Une mémoire appelée Empire par Arkady Martine

Invite : « Une étrangère lutte seule contre les machinations d’un empire cosmique. »

Il existe plusieurs générateurs d’images qui nécessitent des photos au lieu d’invites textuelles. Même si je souhaite que cela reste cohérent, je souhaite inclure les différents systèmes plutôt que de les exclure. Pour les plateformes de génération d’images qui n’autorisent pas les invites de texte, j’ai utilisé la même image pour chacune :

Dites bonjour au jeune lévrier nommé Skip. Photo : Kyle Barr

Certains systèmes, comme ArtBreederLe modèle « collage » de demande aux utilisateurs d’être un peu plus créatifs lors de la génération d’images en formatant des formes et des images dans un nouvel art. Lors de mes propres tests, j’ai constaté qu’il ne créait pas d’art de qualité significative, je n’ai donc pas inclus cette fonctionnalité dans la liste. Le modèle « Splicer » d’Artbreeder n’a cessé de déformer l’image au point de la rendre inutilisable, et j’ai rapidement utilisé ses trois emplacements de téléchargement pour la version gratuite. Désolé, mais pas de dés, Artbreeder.

De plus, d’autres systèmes comme AI Time Machine de MyHeritage sont certainement intéressants, mais d’une part, il n’aime pas quand vous mettez des photos de chiens. Plus important encore, vous devez investir dans une carte de crédit pour vous inscrire à un essai gratuit. Cela ne correspond pas à ma définition de « gratuit ».

Il y a beaucoup de bizarreries avec les images générées par l’IA, en particulier la vidéo. Gizmodo a sa propre liste des publicités générées par l’IA les plus étranges que vous puissiez trouver ici. Avec l’avènement des modèles texte-vidéo, il existe encore plus de potentiel de contenu généré de manière extravagante, c’est pourquoi nous incluons les générateurs vidéo gratuits dans notre classement.

Je ne suis pas un critique d’art, mais au moins je peux dire si l’art généré par l’IA a réellement tenté de représenter une invite d’une manière qui n’est pas dérivée ou qui repose sur copier et reproduire des œuvres d’art trouvé sur internet.

Pour être honnête, je suis agréablement surpris par certains résultats de quelques-uns des générateurs d’art gratuits les plus populaires. Jetons un coup d’oeil, d’accord ?

Vous voulez en savoir plus sur l’IA, les chatbots et l’avenir du machine learning ? Découvrez notre couverture complète de intelligence artificielleou parcourez nos guides sur Comment utiliser ChatGPT et Tout ce que nous savons sur le chatbot OpenAI.