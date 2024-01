Les meilleurs frappeurs désignés non signés

Les lanceurs et les receveurs se présenteront à l’entraînement de printemps dans environ trois semaines, mais une intersaison lente signifie qu’il y a encore beaucoup d’agents libres. La MLBTR a déjà examiné les receveurs, les arrêts-courts, les joueurs de champ central, les joueurs de premier et de deuxième but encore disponibles. Nous examinerons ensuite les meilleures options DH sur le marché. Il s’agit évidemment d’une catégorie subjective. Après tout, n’importe quel joueur peut techniquement servir de frappeur désigné. Il y a une poignée de cogneurs plus âgés et/ou limités sur le plan défensif qui ne sont pas susceptibles de signer dans un endroit où il n’y a pas de battes DH substantielles disponibles. Ce sera l’accent ici.

Jorge Soler : Après s’être retiré de la dernière année et 13 millions de dollars sur son contrat avec les Marlins, Soler devrait être en mesure de conclure un accord pluriannuel. Le joueur de 32 ans a réussi 36 circuits avec les Fish en 2023 malgré la nature favorable aux lanceurs de leur parc à domicile, réduisant son taux de retraits au bâton à 24,3 % – le deuxième plus bas de sa carrière. Son taux de marche de 11,4 % était le deuxième meilleur de sa carrière. Soler est resté l’un des meilleurs du jeu en termes de contact fort, offrant une excellente vitesse de sortie moyenne de 91,3 mph et un taux de coups durs de 48 %. Contrairement aux autres sur cette liste, Soler est tous deux au début de la trentaine et a une histoire démontrée de frappe pour une puissance de premier plan dans les ligues majeures. La production d’énergie de chacun a augmenté au cours de la saison 2019, mais Soler a quand même rythmé la Ligue américaine avec 48 circuits et a terminé troisième de tout le baseball cette saison-là. Les Blue Jays ont été les plus étroitement liés à Soler récemment. D’autres prétendants comme les D-backs ( Joc Pederson ) et les marins ( Mitch Garver ) ont signé d’autres candidats DH. Au-delà de Toronto, les Mets, les Giants et les Angels ont tous été plus vaguement liés à Soler.

: Turner a eu 39 ans en décembre, mais vous ne le sauriez jamais en regardant la ligne de frappeurs .276/.345/.455 de l’année dernière avec les Red Sox. Turner a réussi 23 circuits, a marché à un rythme respectable de 8,1 % et a retiré des prises dans 17,6 % de ses apparitions au marbre, soit environ cinq points de pourcentage en dessous de la moyenne de la ligue. Turner incarne l’archétype du « frappeur professionnel » et peut toujours prendre le terrain au troisième but, au premier but ou peut-être même au deuxième but à la rigueur. Turner n’a pas connu de saison inférieure à la moyenne depuis qu’il s’est établi comme joueur régulier avec les Dodgers en 2014, et il y a peu de raisons de penser que cela est sur le point de changer. Ceinture Brandon : Il aura 36 ans en avril et a lutté contre des problèmes de genou ces dernières saisons, mais Belt peut encore écraser les lanceurs droitiers. Comme Turner, il peut toujours jouer en défense à temps partiel – Belt a enregistré 29 matchs au premier but la saison dernière – mais 70 % de ses matchs ont eu lieu en tant que frappeur désigné des Blue Jays. Toronto n’a donné que 39 apparitions au marbre contre des gauchers, et il sera également limité partout où il signera ensuite. Mais Belt a atteint .256/.375/.516 contre les droitiers en tant que membre des Jays, et il ne s’est amélioré que dans les situations de peloton à mesure que sa carrière progressait. Depuis ses débuts en MLB, il est un frappeur .267/.364/.480 contre les droitiers, mais ces chiffres passent à .269/.376/.541 remontant à 2020 (150 wRC+).

