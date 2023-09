Les meilleurs fours intelligents de 2023

Le monde se rapproche de plus en plus de la transformation de tout ce qui se trouve dans votre maison en un gadget « intelligent ». De nos sonnettes et lumières à nos téléviseurs et systèmes audio, tout semble comporter au moins une sorte de technologie « intelligente ». Cependant, un gadget auquel vous ne vous attendiez peut-être pas intelligent est un four. C’est vrai, un four intelligent peut être votre propre sous-chef dans la cuisine, avec des éléments comme un écran intelligent, des instructions pas à pas de recettes et bien plus encore, fournissant une assistance indispensable. Il y a même Thermomètres Bluetooth pour surveiller les températures de cuisson et les appareils comme Le réfrigérateur intelligent Family Hub de Samsung.

Mais juste au moment où nous pensions que les appareils de cuisine intelligents avaient atteint leur apogée, les fours de comptoir intelligents ont fait leur apparition, et ils sont bien plus excitants qu’un four conventionnel. Ces cuiseurs de la taille d’un micro-ondes effectuent des dizaines de tâches, notamment la cuisson, la cuisson, le rôtissage, la déshydratation et même la levée de la pâte.

Certains travaillent avec des assistants vocaux ; d’autres reconnaissent les aliments grâce à des caméras IA ou scannent des paquets d’aliments surgelés ou de pizzas surgelées provenant de votre épicerie locale. Voici les fours intelligents remarquables que nous avons testés.

Chris Monroe/CNET Le four intelligent Tovala à 299 $ est construit autour des kits de repas sélectionnés par le chef de Tovala. Ces kits de repas coûtent 12 $ par portion, mais vous pouvez acheter le four sans les repas tout en en profitant pleinement. En savoir plus

Tyler Lizenby/CNET Le June Oven dans sa deuxième génération est le meilleur four que nous ayons testé en matière de reconnaissance des aliments. Il existe de nombreuses options de modes de cuisson, notamment les réglages de cuisson par convection, de cuisson lente, de grille-pain, de grillage et bien plus encore. Le four propose également des recommandations à l’écran sur la façon de cuire différents aliments et plusieurs accessoires pratiques. Utilisez-le pour frire à l’air et déshydrater, ou utilisez-le comme four à convection pour la cuisson au four et à convection, ou comme four grille-pain pour griller. En savoir plus

Tableau comparatif des fours intelligents Four intelligent Amazon Four de juin Four intelligent Tovala Coût 250 $ 499 $ 299 $ Dimensions (L x H x P) 21,8 pouces x 13 pouces x 21,4 pouces 19,6 pouces x 12,75 pouces X 19 pouces 18,5 pouces x 11,75 pouces x 12,32 pouces Compatibilité des assistants vocaux Alexa Alexa Aucun Modes de cuisson Micro-ondes, cuisson par convection, rôtissage automatique, maintien au chaud, friture à l’air libre Cuisson par convection, pain grillé, friture à l’air libre, déshydratation, cuisson lente, gril, maintien au chaud Cuire à la vapeur, griller, griller, cuire au four Accessoires inclus Grilles hautes et courtes, sonde de température, poêle à frire à air Thermomètre, grille à rôtir, plat à pâtisserie, grille métallique, ramasse-miettes Gant de cuisine, plat à pâtisserie, grille de four, tasse à mesurer

Nous venons juste de commencer

Cette catégorie n’existe que depuis quelques années et nous avons constaté une forte croissance. Nous avons testé un four intelligent en version limitée de Les WLabs de Whirlpool. Le Robot de cuisine Suvie lancé sur Kickstarter et utilise de l’eau pour réfrigérer et cuire tout votre repas. Ensuite, il y a Anovaqui a sorti un four intelligent en 2021.

Ces fours sont peut-être les meilleurs du marché à l’heure actuelle, mais ils ne seront certainement pas les derniers. De plus en plus d’entreprises expriment leur intérêt pour cette catégorie, nous continuerons donc à tester de nouveaux modèles au fur et à mesure de leur apparition.

Initialement publié plus tôt et mis à jour périodiquement au fur et à mesure que nous examinons les nouveaux produits.