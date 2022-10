Les meilleurs fours intelligents de 2022 : Amazon, June, Tovala et plus

Tyler Lizenby/Crumpe

Le June Oven dans sa deuxième génération est le meilleur four que nous ayons testé en matière de reconnaissance des aliments. Il existe de nombreuses options de mode de cuisson, y compris les paramètres de cuisson par convection, de cuisson lente, de grille-pain, de grillage et plus encore. Le four propose également des recommandations à l’écran sur la façon de cuisiner différents aliments et plusieurs accessoires pratiques. Utilisez-le pour la friture et la déshydratation à l’air, ou utilisez-le comme four à convection pour la cuisson et la cuisson par convection, ou comme four grille-pain pour griller.

Le four June fonctionne avec Alexa pour les commandes vocales, et l’application June vous permet de contrôler le four de n’importe où et de visionner une vidéo en direct de vos aliments pendant la cuisson. Une fonction de cuisson intelligente suit la température à cœur pour un temps de cuisson parfait.

Vous pouvez acheter le four dans un emballage standard qui comprend un thermomètre pour aliments, une grille à rôtir, un plat de cuisson, une grille métallique et un plateau à miettes pour 499 $ ou dans un emballage Gourmet pour 699 $ qui ajoute des moules à pâtisserie, des paniers à frire à l’air, un abonnement aux recettes et une extension garantie. (Remarque : cet article est actuellement en rupture de stock, mais la disponibilité sur Amazon a tendance à fluctuer.)

Une troisième génération du four June est disponible en pré-commande. Avec du matériel et des logiciels améliorés, ce modèle offre une poignée de mises à jour du modèle de 2e génération. Le prix commence à 599 $.

