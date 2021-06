Les meilleurs footballeurs qui pourraient disputer leur dernier championnat d’Europe

La 16e édition du Championnat d’Europe, l’Euro 2020, c’est dans moins d’une semaine, pour marquer l’occasion des 60 ans de ce tournoi, il a été décidé que l’événement serait réparti dans toute l’Europe au lieu d’un ou deux pays seulement. L’événement a été repoussé en raison de la pandémie, mais maintenant avec l’événement si proche, l’excitation est de retour. Cependant, cet Euro, comme tous les autres Euros, serait le dernier pour certaines des superstars du jeu et ils auront cette motivation supplémentaire en eux pour tirer le meilleur parti de l’opportunité d’en faire un moment mémorable.

Voici une liste des meilleurs joueurs qui pourraient jouer l’Euro pour la toute dernière fois :

Cristiano Ronaldo

Nous pouvons avoir l’air très stupides trois ans plus tard pour avoir nommé Cristiano Ronaldo dans cette liste. Ce footballeur talismanique a 36 ans, mais il est actuellement l’un des joueurs les plus en forme au monde, sinon le plus en forme. Il a peut-être remporté l’Euro en 2016, mais il n’a joué aucun rôle important dans la finale car il a dû le remplacer suite à la blessure qu’il a subie au début du match. Ainsi, cet Euro pourrait-il se donner pour mission de mener son équipe vers un nouveau succès international.

De plus, Cristiano Ronaldo n’est qu’à sept buts de battre le record d’Ali Daei de 109 buts internationaux et il pourrait bien créer un autre record dans ce tournoi s’il peut continuer à marquer des buts. Mais étant placé dans le groupe de la mort avec l’Allemagne et la France, CR7 aurait besoin de l’aide de Joao Felix, Ruben Dias et Bruno Fernandes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Manuel Neuer

Manuel Neuer est le capitaine des gardiens de l’Allemagne qui mène de l’avant. Le joueur de 35 ans est récemment devenu le seul gardien allemand à représenter la nation 100 fois. Neuer a redéfini le poste de gardien de but à l’ère moderne, il incarne le gardien balayeur comme aucun autre joueur. Il est doué de ses mains comme de ses pieds, on l’a souvent vu intercepter des passes et s’aventurer jusqu’à la ligne médiane pour dégager le ballon tout au long de sa carrière.

Récipiendaire du prix du meilleur gardien de but masculin de la FIFA 2020, Neuer a remporté le Gant d’Or Adidas lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ et, peut-être le plus important de tous, un champion du monde cette année-là.

Luka Modric

Finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA, Luka Modric, vainqueur du Ballon d’Or, après avoir goûté au succès avec le Real Madrid au fil des ans, voudrait goûter au succès international pour la toute première fois lorsque son équipe entrera sur le terrain la semaine prochaine. Le joueur de 35 ans fait partie de toutes les équipes croates qui ont participé à des compétitions majeures depuis 2006 et a été nommé meilleur footballeur national de l’année à neuf reprises. Avec Rakitic accrochant ses bottes, il lui incombe maintenant de reproduire sa forme pour l’équipe nationale et cette fois d’aller plus loin et de soulever le trophée.

Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini a perpétué l’héritage d’imposants capitaines d’arrière central italien, et cet Euro sera très probablement sa dernière apparition en tant que capitaine des Azzurri. Le joueur de 36 ans a déjà déclaré que cela pourrait être son dernier événement en tant que joueur et qu’il pourrait même prendre sa retraite après la compétition. Il n’a pas encore remporté un grand tournoi avec l’équipe nationale et il espère terminer sa carrière sur une note positive cet été.

L’équipe d’Italie de Roberto Mancini est sur une série de 26 matchs sans défaite et Giorgio Chiellini a joué un rôle important à cet égard.

Thomas Muller

Au fil des ans, Thomas Muller a été un rouage essentiel du côté du Bayern Munich et l’était également du côté allemand, mais il est allé dans le désert pendant deux ans. Maintenant, à l’âge de 31 ans, il revient et revient avec un autre titre de Bundesliga à son nom également l’étiquette de roi assistant. Lorsque le tournoi commencera, Muller voudra montrer son importance à Joachim Loew et ajoutera à son total déjà impressionnant de 39 buts et 37 passes décisives en 101 matchs. Surtout parce que l’Allemagne a des talents passionnants qui attendent sur la touche pour montrer leur talent.

Gareth Bale

Les rumeurs circulaient selon lesquelles le Gallois devrait raccrocher ses bottes après l’Euro, mais cela a depuis été annulé par l’agent de Gareth Bale. Bale avait déjà été photographié de manière célèbre ou tristement célèbre avec un drapeau qui disait Pays de Galles-Golf-Madrid dans cet ordre et même jusqu’à la semaine dernière, il a été signalé que son amour pour le beau jeu s’estompait. Rumeurs mises à part, Bale a 31 ans maintenant et avec sa longue liste de blessures, il ne faut pas être surpris s’il décide de prendre sa retraite.

Pépé

Pepe, le défenseur percutant a encore 38 ans, mais il terrorise les attaquants avec ses défis écrasants. Il était un membre crucial de l’équipe portugaise qui a remporté le titre lors de l’Euro dernier, beaucoup de choses ont changé depuis lors – il n’est plus avec le Real Madrid, il n’est plus chauve mais ses prouesses défensives et ne disent jamais que son attitude est toujours là. Pepe espère tout donner pour aider l’équipe de Cristiano Ronaldo à devenir la première équipe depuis l’Espagne à conserver avec succès le titre.

Robert Lewandowski

Actuellement, l’attaquant le plus redouté du football mondial, tout comme Modric, n’a pas encore goûté au succès continental avec son équipe nationale malgré une carrière en club chargée de trophées. À 32 ans, il est le joueur le plus important de Pologne et les supporters des Aigles blancs espèrent que leur capitaine reproduira sa forme de club sous les couleurs nationales et les mènera à la gloire. Lewandowski au cours de la saison récemment terminée a marqué 40 buts en Bundesliga pour le Bayern Munich et a battu le record du légendaire Gerd Muller.

Sergio Busquets

Sergio Busquets, ce milieu de terrain espagnol est l’un des joueurs les plus sous-estimés à avoir jamais joué le jeu, ayant été éclipsé par Xavi et Iniesta à la fois en Espagne et à Barcelone. Cependant, le joueur de 32 ans va probablement jouer son dernier Euro et c’est juste à cause de l’afflux de talents que l’Espagne a à son poste. Le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 et de l’Euro 2012 est prêt à diriger l’armada espagnole alors qu’elle cherche à renouveler sa domination dans le football européen. De plus, avec Sergio Ramos exclu de l’équipe espagnole, Busquets et Jordi Alba sont les deux seuls joueurs à avoir jamais goûté à la gloire internationale.

Karim Benzema

L’attaquant talismanique qui fait partie de la glorieuse ligne avant du Real Madrid depuis plus d’une décennie est de retour dans l’équipe française et termine cinq ans et demi dans le désert international. Il n’avait plus joué pour son pays depuis qu’un scandale de chantage sur une sex tape impliquant son ancien coéquipier Mathieu Valbuena a éclaté en 2015. Il est maintenant de retour à 33 ans, après avoir eu la saison de sa vie où il a mené l’attaque du Real Madrid et a marqué 30 buts. Cependant, avec les prochains Euros prévus en 2024, cela pourrait être sa dernière participation à l’Euro. Benzema en 82 matchs pour la France a marqué 27 buts.

Mention spéciale:

Oliver Giroud, Buruk Yilmaz, Marek Hamsik, Goran Pandev

